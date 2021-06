Tìm bị hại liên quan đối tượng lừa đảo bán hàng đông lạnh trên mạng xã hội, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng

Chiều ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Huy (SN 1995, cư trú tại ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 290 Bộ Luật hình sự.

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Quốc Huy, từ năm 2020 đến nay lấy danh nghĩa đang làm việc tại các công ty bán hàng thực phẩm đông lạnh, Huy đã sử dụng mạng xã hội Zalo và Facebook để truy cập vào các trang (group) bán hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi lừa đảo người cần tìm mua hàng.

Khi có người đặt mua hàng, Huy yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản trước và giao hàng sau. Nhưng sau khi khách hàng chuyển tiền thì Huy chiếm đoạt tiền đó.

Với hành vi lừa đảo đó Huy đã lừa được nhiều người, với số tiền hơn 2 tỷ đồng và sử dụng số tiền lừa đảo cho mục đích tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng cho biết, ngoài đối tượng Nguyễn Quốc Huy bị tạm giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang còn tiếp tục làm việc với những đối tượng có liên quan đến vụ việc là Lê Phước Hưng (SN 1978, ngụ tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) và Hồ Trinh Anh (SN 1995, ngụ tại ấp 5, xã Phương Trinh, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, là vợ của đối tượng Huy) để điều tra làm rõ các hành vi của nhóm đối tượng lừa đảo này.

Để phục vụ yêu cầu công tác điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra thông báo tìm các tổ chức, cá nhân đã bị nhóm đối tượng Nguyễn Quốc Huy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để cơ quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng Nguyễn Quốc Huy.

Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua số điện thoại 02963.843.138 hay số điện thoại di động 0906.02.72.82 gặp điều tra viên Bùi Công Quang.