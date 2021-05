Chân dung đối tượng mạo danh Việt kiều Mỹ về nước để lừa đảo phụ nữ

Ngày 26/5, Công an quận 1, TP.HCM cho hay, đã bắt giữ đối tượng Trần Hỷ Tâm (SN 1981, ngụ quận 11, trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tâm tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tâm khai báo toàn bộ về màn kịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Dù mang 2 tiền án về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và vừa ra tù cách đây không lâu thế nhưng Tâm vẫn chứng nào tật nấy.

Tâm giải thích lý do lừa đảo là vì không có việc làm và không có tiền tiêu xài. Cụ thể, Tâm lên mạng xã hội kết bạn với nhiều phụ nữ và lấy nick là "Tonnypham". Tháng 4/2021, Tâm kết bạn với chị T.T.B.V. (SN 1987, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Qua trò chuyện Tâm "nổ" là Việt kiều Mỹ về Việt Nam chơi nhưng do dịch Covid-19 nên không về nước được. Sau nhiều lần trò chuyện Tâm hẹn chị V. đi chơi nhưng chị này đã từ chối khéo. Tuy nhiên Tâm vẫn cố gắng điện thoại nhắn tin rủ chị này đi chơi nên chị V. đồng ý.

Khoảng 8h30 ngày 5/4, Tâm đi xe SH mang BKS: 69U1-193.58 đến nhà chị V. ở ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Guộc, tỉnh Long An chở chị này lên TP.HCM chơi. Do chị V. cần nộp tiền vào tài khoản chuyển cho bạn hàng nên nói với Tâm.

Tâm bị camera ghi hình

Lúc này, Tâm nói chị V. bỏ túi chứa tiền vào cốp xe còn túi xách chứa 2 ĐTDĐ, 3 triệu đồng móc vào đầu xe. Quá trình di chuyển, Tâm hỏi chị V. là trong túi bỏ cốp xe bao nhiêu tiền thì chị này nói là 490 triệu đồng. Khi xe đi tới quận 1, chị V. nói ghé ngân hàng tại góc đường thì Tâm nói là đi ăn trước và chở chị V. đi mua túi xách.

Khoảng 10h20 cùng ngày, Tâm chở chị V. tới trước cửa hàng túi xách trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 thì chị này bước xuống xe. Khi chị V. bước xuống xe, Tâm tăng ga xe SH tẩu thoát. Chị V. đuổi theo hô hoán nhưng Tâm đã đi mất nên trình báo công an.

Tâm lái xe qua phà Cát Lái lục lấy gần nửa tỷ đồng, 2 ĐTDĐ của chị V. Tâm vứt xuống sông nhằm tránh bị định vị. Tâm dùng số tiền lấy được trả nợ 450 triệu đồng, số còn lại Tâm mua 3 ĐTDĐ và tiêu sài.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Tâm. Qua khám xét, công an đã thu giữ xe SH cùng 1 số tang vật. Công an tình nghi Tâm gây ra nhiều vụ án bằng thủ đoạn nói trên nên đang điều tra mở rộng vụ án.