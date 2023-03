"Tim đập, chân run" check-in ở mỏm đá tử thần Hà Giang

Vừa qua, một du khách người Anh khi leo ra mỏm đá để chụp ảnh đã trượt chân rơi xuống khoảng 2m. Sự cố khiến người này chấn thương chân trái, buộc chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để kiểm tra thương tích.

Hiện, chính quyền tỉnh đã đặt biển cảnh báo xung quanh, tăng cường quản lý để du khách không ra vào chụp ảnh khu vực này.

Thế nhưng, trước đây, mỏm đá tử thần này thường xuyên là địa điểm check-in của nhiều phượt thủ và du khách. Nhiều người người cũng chia sẻ trải nghiệm "tim đập, chân run" vì địa hình tại đây vô cùng hiểm trở.

Lê Tân (28 tuổi, ngụ TPHCM) cho hay: Năm 2022, anh cùng em gái Hồng Mai (27 tuổi) đã có chuyến đi phượt xuyên Việt. Trong đó, Hà Giang là nơi "níu chân" anh lâu nhất. Chàng trai 29 tuổi yêu nét đẹp hùng vĩ của núi rừng, văn hóa đậm đà bản sắc cùng những món ngon trứ danh của vùng Đông Bắc.

Do yêu thích mạo hiểm, anh đã đi đến "mỏm đá tử thần" thuộc thôn Xéo Sà Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo dân "ghiền xê dịch", mỏm đá này là điểm chụp ảnh tuyệt đẹp với những ngọn núi trùng điệp phía sau.

Tân cho biết, đoạn đường đến mỏm đá có địa hình khá hiểm trở khiến em gái anh e ngại, lựa chọn cách ở lại. Tuy nhiên, Tân vẫn quyết định leo lên ra phía mỏm đá. Anh nói: "Đoạn leo có nhiều tảng đá khá nguy hiểm, chênh vênh giữa núi rừng. Bạn phải bám thật chắc, mỗi bước đi đều phải chậm rãi. Tôi may mắn đi ngày trời khô ráo, nếu mưa ẩm ướt sẽ trơn trượt, không tài nào leo được".

Đi được nửa đường, anh mới cảm nhận được sự nguy hiểm khiến "tim đập chân run". Phía dưới đoạn leo là vực sâu thẳm thẳm, chỉ cần sơ sẩy sẽ ngã xuống. Thậm chí, một vài người bạn nước ngoài đi cùng Tân cũng lo lắng không kém. "Đặt chân đến mỏm đá, tay tôi vẫn còn lạnh ngắt, run rẩy. Tôi tự nhủ đây là lần duy nhất mình mạo hiểm, sẽ không bao giờ "liều mình" như thế nữa", anh nói.

Anh Lê Tân chụp ảnh trên mỏm đá thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (Ảnh: NVCC).

Anh Nguyễn Lê Duy An (ngụ TPHCM) là phượt thủ nổi tiếng với nhiều trải nghiệm từ Bắc chí Nam. Tháng 9/2022, anh dành 5 ngày ở Mèo Vạc và chinh phục "mỏm đá tử thần". Anh chọn ngày nắng đẹp và không có gió.

"Tôi chạy xe máy lên đèo Gió, mỏm đá nằm phía cuối của khu vực này. Bạn phải leo tầm 100 mét dốc núi đá cao và khá nguy hiểm. Khó có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu có sương mù và gió to. Chỉ cần bạn sơ sẩy một chút sẽ ngã ngay bởi xung quanh chẳng có lan can bảo vệ", anh An chia sẻ.

Theo anh An, nhiều phượt thủ thích nơi này vì sự thử thách, phiêu lưu và độ khó khi vượt qua những dốc đá hiểm trở. Khi lên đến nơi, anh suýt "đứng tim" vì vực sâu thẳm bên dưới chân mình. Tuy nhiên, cảnh quan vô cùng đẹp với những dãy núi hùng vĩ màu xanh thẫm, khiến con người cảm thấy bé nhỏ giữa thiên nhiên.

Anh Duy An cho rằng để lên "mỏm đá tử thần" phải vượt qua nhiều thử thách nguy hiểm (Ảnh: NVCC).

Tại thời điểm anh tham quan "mỏm đá tử thần", xung quanh vẫn chưa có biển báo cấm leo hay cảnh báo nên việc leo lên địa điểm này khá nguy hiểm và không nên khuyến khích.