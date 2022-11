Tìm hiểu Đăng ký xe có mã QR, những điểm người dân cần lưu ý khi xuất trình CSGT

Giấy đăng ký xe có QR code là gì?

Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, Bộ Công an đã quy định Giấy đăng ký xe thông minh lưu thông tin bằng QR code áp dụng đối với những xe đăng ký mới. Các thay đổi của loại Giấy đăng ký xe mới bao gồm vật liệu, màu vàng thay vì xanh như cũ. Đặc biệt ở góc phải bên trên của giấy đăng ký xe này có mã QR Code để mã hoá và lưu giữ các thông tin về số khung, số máy, thông số kỹ thuật khác của xe.

Đăng ký xe có mã QR.

Về kiểu dáng, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy, máy kéo thông minh lưu thông tin bằng QR code cấp mới sẽ có kích thước, màu sắc tương tự bằng lái xe hiện tại và được làm bằng vật liệu nhựa dẻo, có khả năng chống nước, chống xước, chống ăn mòn. Mã QR in trên giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy, máy kéo… sẽ được mã hoá thông tin số khung, số máy, tình trạng kỹ thuật của xe… Qua đó, giúp cho cảnh sát giao thông dễ dàng kiểm tra, giám sát và hạn chế tình trạng làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe.

Có bắt buộc đổi sang giấy đăng ký xe bằng QR code?

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an quy định trên được nêu trong Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/1/2021, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy, máy kéo cấp mới sẽ được làm bằng thẻ nhựa có in mã QR theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA, thay vì thẻ giấy như hiện nay.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an giấy đăng ký xe có mã QR sẽ được cấp cho các chủ xe mới mua, đi đăng ký mới. Đối với những giấy phép lái xe đang được sử dụng không bắt buộc phải đổi.

Trường hợp người dân có nhu cầu đổi giấy đăng ký xe sang loại mới sử dụng thẻ nhựa có QR code, chỉ cần kê khai trực tiếp trên mạng, sau đó cán bộ đăng ký sẽ đặt lịch hẹn và đến giải quyết. Chủ xe chỉ cần mang giấy đăng ký xe là có thể làm thủ tục đổi được trong ngày. Theo quy định, chi phí cấp mới giấy đăng ký ôtô, xe máy kèm biển số là 150.000 đồng. Trường hợp chỉ đổi giấy đăng ký xe, chi phí sẽ từ 30.000- 50.000 đồng.

Sử dụng Đăng ký xe có mã QR

Việc in QR code trên giấy đăng ký ô tô, xe máy… bằng lái sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý, lực lượng tuần tra, kiểm soát… dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn trong việc kiểm tra, phát hiện các bằng lái không hợp lệ. Chỉ cần sử dụng điện thoại có quét QR code là có thể kiểm tra được thông tin về bằng lái.

Mã QR được in trên giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy, máy kéo… sẽ mã hoá thông tin số khung, số máy, tình trạng kỹ thuật của xe… Qua đó, giúp cảnh sát giao thông dễ dàng kiểm tra, giám sát và hạn chế tình trạng làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tuy nhiên, khi xuất trình Giấy đăng ký xe có mã QR code cho CSGT kiểm tra, người dân không được cho người khác chụp lại mã QR này nhằm đảm bảo tính bảo mật của thông tin in trên đó.