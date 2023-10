Tìm thấy thi thể người đàn ông sau hơn 3 tuần bị nước cuốn mất tích

Ngày 19/10, UBND xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, người dân địa phương vừa cùng lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của anh Phạm C (SN 1979, trú thôn Phụng Sơn, xã Xuân Lộc) sau hơn 3 tuần anh này bị nước cuốn mất tích.

Theo đó, thi thể anh C được tìm thấy cách nơi anh bị nước cuốn mất tích khoảng 7km. Hiện thi thể của nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Khu vực tìm thấy thi thể anh Phạm C cách nơi anh này bị nước cuốn mất tích khi đi qua khe suối khoảng 7km. Ảnh: CTV

Trước đó, vào ngày 25/9, anh C cùng một số người ở xã Xuân Lộc đến phát rừng thuê ở huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Lúc này, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nhóm anh C rời chỗ làm để trở về nhà.

Trên đường về, nhóm anh C di chuyển qua khe suối có nước chảy mạnh. Trong quá trình đi qua suối, anh C bị dòng nước xiết cuốn trôi và mất tích. Sau hơn 3 tuần tìm kiếm, nhóm người đi cùng anh C và lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể anh này.

Theo chính quyền xã Xuân Lộc, anh C có vợ và 3 con, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Hiện chính quyền xã, huyện đang cùng người dân trong xã hỗ trợ, động viên người thân anh C vượt qua khó khăn trước mắt.