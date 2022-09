Tìm tung tích thi thể người đàn ông trong bao tải ở ven quốc lộ

Thông tin từ Zing: Sáng 24/9, Chỉ huy Cơ quan CSĐT (Phòng PC02, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân liên quan thi thể người bị cột chặt trong bao tải được phát hiện ven quốc lộ 27C.

Phòng PC02 Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Cục C01, C02, V06 (Bộ Công an) thông báo truy tìm toàn quốc. Đồng thời, người dân có thông tin phù hợp với đặc điểm nhận dạng trên thông báo về PC02 Công an tỉnh Khánh Hòa qua số điện thoại 0903567677.

Qua khám nghiệm xác định tử thi nam giới cao 1,6m, thể trạng trung bình, sống mũi thẳng, dái tai trung bình, khuôn mặt trái xoan, tóc đen ngắn, hói vùng trước trán, khoảng 35-45 tuổi, chỉ mặc quần dài có túi dạng thun màu xanh đen.

Cảnh sát cũng xác định bao tải loại đựng thi thể là loại 100kg, đầu bao cột bằng dây thép, đáy bao bị rách (không phát hiện đồ vật trong bao). Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Thi thể người đàn ông trong bao tải được phát hiện ở suối gần quốc lộ 27C. Nguồn: Zing

Như Dân Việt đã thông tin vụ phát hiện thi thể người đàn ông trong bao tải ở ven quốc lộ: Theo Công an huyện Khánh Vĩnh, tối 20/9 người đi đường khi qua quốc lộ 27C trên đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái, ngửi thấy mùi thối nồng nặc, nghi có thi thể người nên báo chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, công an tới hiện trường tổ chức tìm kiếm, thấy một bao tải màu xanh, bên trong chứa thi thể đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối.

Nạn nhân được xác định là nam giới, không giấy tờ tùy thân (chưa thể xác định được độ tuổi), cao khoảng 1,6m, nặng chừng 60kg, mặc quần thun dài màu xanh đen (loại quần thể thao). Khuôn mặt bị biến dạng.

Cơ quan chức năng nhận định người này tử vong khoảng một tuần, nhiều dấu hiệu nghi bị sát hại. Sau khi thực hiện các thủ tục liên quan, khám nghiệm hiện trường, tử thi, thi thể được giao chính quyền địa phương tổ chức lo hậu sự.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.