Cuối năm 2022, nam diễn viên Timothée Chalamet lần đầu tiên tiết lộ bạn diễn của anh trong "Don't Look Up" Leonardo DiCaprio đã từng cho anh lời khuyên ngắn gọn nhưng quan trọng về sự nghiệp: "Không sử dụng ma túy và không đóng phim siêu anh hùng". Nam diễn viên giành Oscar Leonardo DiCaprio chưa bao giờ tham gia vào thể loại phim siêu anh hùng và có vẻ đây cũng là con đường mà Chalamet đã tránh xa cho đến nay. Mặc dù vậy, đa số đồng nghiệp của Chalamet đã ít nhiều tham gia vào các bộ phim của Marvel và DC trong những năm gần đây.

Liệu Chalamet có tiếp tục tuân thủ lời khuyên của DiCaprio hay không? Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The New York Times trong chuyến quảng bá cho bộ phim viễn tưởng hạng nặng "Dune:Part Two", Chalamet nói rằng, anh không hoàn toàn "chối bỏ" cơ hội đóng phim siêu anh hùng như lời khuyên của đàn anh.

Timothée Chalamet không ngại đóng phim siêu anh hùng

Chỉ cần có một lý do sau, Timothée Chalamet sẵn sàng tham gia các bộ phim siêu anh hùng, thứ mà anh luôn "tẩy chay" sau lời khuyên của đàn anh Leonardo DiCaprio. Ảnh: Variety.

"Những gì Leonardo DiCaprio nói với tôi là: "Không đóng phim siêu anh hùng, không sử dụng ma túy". Điều đó làm tôi rất ấn tượng. Tôi luôn tuân theo cả hai! Nhưng có một bộ phim đã khiến tôi muốn trở thành diễn viên là bộ phim siêu anh hùng "The Dark Knight". Nếu bộ phim siêu anh hùng có kịch bản tuyệt vời, đạo diễn xuất sắc thì chắc chắn tôi sẽ cân nhắc".



"The Dark Knight" là bộ phim về siêu anh hùng Batman của đạo diễn kỳ cựu Christopher Nolan. Từ lâu, Chalamet đã công khai về sự yêu thích của mình đối với bộ phim xuất sắc ra mắt năm 2008 này. Nhận giải nam diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải New York Film Critics Circle vào năm 2018, Chalamet nói về việc "The Dark Knight" đã thay đổi cuộc đời anh.

"Khi tôi 12 tuổi, sau khi tham dự một buổi biểu diễn ballet của chị gái Pauline, tôi đã yêu cầu mẹ và bà xem "The Dark Knight" của đạo diễn Christopher Nolan cùng tôi. Chúng tôi đến rạp AMC Empire 25 ở Times Square để xem lúc 7h30 tối. Tôi rời khỏi rạp như một người hoàn toàn khác. Diễn xuất của Heath Ledger trong bộ phim đó đã truyền cảm hứng cho tôi và từ đó, tôi đã mắc kẹt với nghệ thuật diễn xuất", anh nói.

Chalamet đã có cơ hội làm việc với Nolan trong bộ phim "Interstellar". Anh đảm nhận một vai phụ nhỏ làm con trai của Matthew McConaughey. Cho đến khi "Dune" ra mắt vào năm 2021, Chalamet mới có cơ hội làm ngôi sao chính trong một "bom tấn" của hãng phim lớn. Mới đây, anh quay lại với phần tiếp theo "Dune: Part Two". Cộng thêm vào đó là thành công của bộ phim "Wonka" ra mắt vào mùa lễ cuối năm ngoái (với doanh thu vượt qua 600 triệu đô la toàn cầu), Chalamet đã trở thành một nam diễn viên hàng đầu có sức mạnh thực sự mà chưa có bất kỳ bộ phim siêu anh hùng nào của anh vượt qua cho đến nay.

Rất hiếm khi một diễn viên nổi tiếng, cùng lứa tuổi với Chalamet không tham gia vào các bộ phim có chủ đề siêu anh hùng. Bạn diễn của anh trong "Dune" là Zendaya và Florence Pugh đều tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel, trong khi Jason Momoa từng là "Aquaman" của DC. Ngay cả Josh Brolin cũng đã thử sức trong bộ phim "Jonah Hex", ra mắt năm 2010.