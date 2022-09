CLIP: Cập nhật tin bão số 4 Noru mới nhất. Nguồn: nchmf.

Tin bão số 4 Noru mới nhất: Miền Trung - Tây Nguyên mưa diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 4 Noru (lúc 04h00/28/9) khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 108,1 độ kinh Đông, nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong vài giờ tới, bão số 4 Noru sẽ di chuyển ra khu vực Nam Lào và suy yếu dần.

"Tuy nhiên, hôm nay, các tỉnh từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, bình quân 150 - 200mm, có nơi 300mm", ông Hưởng nói.

Hướng di chuyển của bão số 4 Noru sáng nay, 28/9. Ảnh: nchmf.

Ông Hưởng cũng cảnh báo một đợt mưa lớn mới từ Quảng Bình đến Thanh Hóa vì dải hội tụ nhiệt đới hình thành sau bão số 4, tương tác với gió đônng sau bão cùng không khí lạnh. "Mưa từ nay đến ngày 30/9 với lượng 100 - 200 mm. Các tỉnh Trung Trung Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Kon Tum xuất hiện lũ, nguy cơ cao xảy ra sạt lở", ông Hưởng khuyến cáo.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ lốc xoáy tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường. Ảnh: VGP.

Cập nhật nhanh thiệt hại do bão số 4 Noru

Do tác động của bão số 4 Noru, khu vực Miền Trung và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, có nơi trên 200-300mm, trong đó Thừa Thiên Huế 109-278mm, Đà Nẵng 106-198mm, Quảng Nam 102-286mm; Quảng Ngãi 112-306mm, Kon Tum 110-167mm.

Mực nước một số sông từ Quảng Bình đến Phú Yên đã lên mức BĐ1 đến BĐ2.

Thiệt hại do bão số 4 Noru ở tỉnh Quảng Trị: lốc xoáy tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường (trong đó 02 ngôi nhà sập hoàn toàn), đang tiếp tục cập nhật. 04 người bị thương đã được đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Thiệt hại do ảnh hưởng bão số 4 Noru gây ra ở Gio Linh, Quảng Trị. Nguồn: nchmf.

Thiệt hại do bão số 4 ở Tỉnh Thừa Thiên Huế: Chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Thành phố Đà Nẵng: Bão số 4 Noru làm tốc mái 02 nhà, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục 89), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu. Đáng chú ý, chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang.

Thiệt hại do bão số 4 Noru tại tỉnh Quảng Nam: 3.997 trạm biến áp bị mất điện (chưa khôi phục). Đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ,… (chưa thống kê được số lượng cụ thể).

Tại tỉnh Quảng Ngãi, bão số 4 Noru khiến một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại một số huyện.