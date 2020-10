Tin công nghệ (21/10): Thêm một quốc gia cấm cửa Huawei, Apple phát hành iOS mới

Thêm một quốc gia cấm cửa Huawei

Cơ quan Bưu chính và Viễn thông Thuỵ Điển mới đây đã thông báo cấm các tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE tham gia thiết lập cơ sở hạ tầng cho mạng 5G vì lý do an ninh. Lệnh cấm này được ban hành sau khi lực lượng vũ trang và an ninh Thuỵ Điển tiến hành một cuộc kiểm tra với các thiết bị vô tuyến của Huawei và ZTE.

Lệnh cấm được đưa ra sát thời điểm mở đăng ký đấu thầu 5G. Hiện đã có 4 công ty đều thuộc Thụy Điển được tham gia đấu thầu gồm: Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sweden và Teracom. Trước đó, Anh cũng đã cấm các nhà cung cấp di động sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G mới.

Pin trên iPhone 12 bị chê thậm tệ

Theo một công bố của cơ quan quản lý viễn thông Trung Quốc TEENA và nhà mạng Hà Lan Vodafone NL, iPhone 12 Pro Max có dung lượng pin 3.687 mAh, thấp hơn khoảng 7% so với dung lượng 3.696 mAh trên iPhone 11 Pro Max. Trong khi đó, iPhone 12 và 12 Pro cũng không khá hơn khi đều có dung lượng pin 2.775 mAh.

Việc có dung lượng giảm cộng với việc được trang bị cả công nghệ 5G khiến thời gian sử dụng của iPhone 12 kém hơn đời iPhone 11. Trong các bài đánh giá iPhone 12 và 12 Pro được đăng tải trên nhiều diễn đàn công nghệ, dung lượng pin của iPhone 12 đều bị chê thậm tệ vì pin tụt quá nhanh.

Trung Quốc dừng cung cấp dịch vụ 4G

Nhằm khuyến khích người dùng chuyển qua dùng 5G có tốc độ cao hơn, nhiều nhà mạng Trung Quốc đã không còn cung cấp các gói dịch vụ 4G tại nhiều khu vực. Lý do khiến nhiều người không quá mặn mà cho việc sử dụng 5G dù nhiều lợi ích hơn vì giá thành khá đắt đỏ.

Ba nhà mạng lớn của Trung Quốc - China Mobile, Sichuan Telecom và China Unicom - đều áp dụng một chiến lược gọi tắt là "Thắt chặt 4G và thúc đẩy 5G". Các nhà mạng này đều đã bỏ ra một số tiền khá lớn để đầu tư 5G, chính vì vậy họ đang phải chịu không ít áp lực về doanh thu.

Apple ra mắt iOS 14.1 và iPadOS 14.1

Theo đó các thiết bị tương thích đã có thể bắt đầu tải về iOS 14.1 và iPadOS 14.1. Đây là bản cập nhật tương thích ngay trước thềm loạt iPhone 12 và 12 Pro ra mắt vào ngày 23.10. Bản cập nhật này tập trung tối ưu cho iPhone 12 và khắc phục những lỗi trong widget, thư mục và biểu tượng hiển thị với kích thước giảm trên màn hình chính.

Nếu có iPhone hoặc iPad được hỗ trợ bởi iOS 14 hoặc iPadOS 14 thì bản cập nhật này sẽ đến ngay với người dùng, mọi người có thể vào Settings > General > Software Update để thực hiện việc nâng cấp.