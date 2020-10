Tin công nghệ (4/10): Huawei đe dọa an ninh mạng của Anh, Google "bịt miệng" nhân viên

Huawei đe dọa an ninh mạng của Anh

Báo cáo từ Ủy ban Giám sát Trung tâm Đánh giá An ninh Mạng Huawei của Anh cho biết, các sản phẩm băng thông rộng cố định do Huawei cung cấp có những điểm yếu nguy hiểm. Các lỗi bảo mật này có thể đe dọa an ninh của các hệ thống mạng viễn thông tại Anh. Ủy ban cũng xác nhận Huawei sau khi được yêu cầu đã hoàn tất việc vá lỗi bảo mật và không phát hiện trường hợp nào lợi dụng các lỗi này.

Tuy nhiên trong quá trình khắc phục những lỗi này, hệ thống lại gặp một lỗi phát sinh nghiêm trọng khác. Báo cáo đánh giá "sự việc là bằng chứng về yếu kém tồn đọng trong quy trình thiết kế của Huawei".

Facebook hợp nhất Messenger và Instagram

Nhằm tạo sự thuận tiện cho người dùng trong việc sử dụng ứng dụng Messenger và Instagram, Facebook đã quyết định hợp nhất 2 ứng dụng này làm 1. Theo đó Facebook cũng thông báo sẽ tung ra hơn 10 tính năng mới cho người dùng Instagram và Messenger. Chế độ biến mất mới đã được giới thiệu, cho phép người dùng đặt tin nhắn tự động biến mất sau khi được nhìn thấy. Ngoài ra bạn có thể chọn nơi bạn muốn nhận tin nhắn và cuộc gọi, chẳng hạn như trong cuộc trò chuyện, trong yêu cầu tin nhắn của bạn hoặc không.

Google bị tố bịt miệng nhân viên

Các nhân viên Google mới đây đã gửi đơn kiện Google lên tòa phúc thẩm California. Lý do vì họ phải ký thỏa thuận không được “tiết lộ các hành động vi phạm luật pháp tiểu bang, trong nội bộ lẫn bên ngoài Google cho luật sư riêng hoặc chính phủ”, gồm điều kiện làm việc nguy hiểm, phân biệt đối xử, các vi phạm về lương và giờ làm việc.

Các nhân viên này cho rằng các quy định trên vi phạm “quyền cạnh tranh, tố giác và tự do ngôn luận” theo luật pháp bang California. Các nhân viên này cũng cáo buộc Google tìm cách bịt miệng nhân viên của mình, ngoài ra trả lương không công bằng, phân biệt đối xử và không được bảo vệ trong các tình huống đại dịch hoặc xả súng. Đây không phải lần đầu Google vướng vào những cáo buộc tiêu cực liên quan đến văn hóa làm việc, phân biệt đối xử với nhân viên hợp đồng không chính thức.

iPhone, iPad tái chế bị tuồn ra ngoài thị trường

Apple mới đây đã cáo buộc lãnh đạo công ty Geep - một công ty của Canada chuyên tái chế sản phẩm điện tử - đã tuồn hơn 100.000 sản phẩm kém chất lượng ra thị trường. Trong đơn kiện Geep, Apple thống kê từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2017 công ty tái chế này đã tuồn trót lọt 103.845 thiết bị của hãng ra thị trường để thu lợi nhuận.

Đại diện Apple cho rằng số lượng sản phẩm bị đánh cắp và bán lại có thể lớn hơn, vì nhiều mẫu iPad và Apple Watch chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi nên khó bị truy vết trên mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Apple đang yêu cầu công ty Geep phải bồi thường 100% số tiền thu được từ việc bán thiết bị ra ngoài và 31 triệu USD tiền phạt.