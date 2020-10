Tin công nghệ (8/10): iPhone chính hãng hạ giá kịch sàn, Samsung tung siêu phẩm mới

iPhone chính hãng giảm giá kịch sàn

Nhằm kích cầu cũng như dọn kho chuẩn bị đón iPhone 12 sắp ra mắt, thị trường điện thoại iPhone đang liên tục giảm giá. iPhone 8 Plus chính hãng bản 128 GB chỉ còn 13 triệu đồng, giảm gần 500.000đ so với tháng trước. Trong khi đó, iPhone 11 chính hãng bản 64 GB cũng giảm giá xuống còn khoảng 17 triệu. Giảm 2,2 triệu so với tháng trước là iPhone XR chính hãng khi được bán với giá 12,3 triệu đồng. iPhone SE 2020 có giá thấp nhất khi đang được bán với giá 10,7 triệu đồng. Đây là những mức giá vô cùng hợp lý và dễ chịu cho những ai đang có nhu cầu sắm cho mình một chiếc điện thoại chính hãng của Apple.

Qualcomm phát triển smartphone chơi game

Theo DigiTimes thì Qualcomm - nhà sản xuất chipset di động nổi tiếng của Mỹ đang có ý định tham gia vào thị trường sản xuất smartphone. Theo đó hãng này có ý định sẽ hợp tác cùng Asus sản xuất gaming phone mang thương hiệu của mình.

Theo các nguồn tin rò rỉ thì Qualcomm sẽ sẽ trang bị Snapdragon 875 - chipset cao cấp tiếp theo của mình cho chiếc điện thoại này và model đầu tiên của dòng sản phẩm này sẽ được ra mắt sớm nhất vào cuối năm nay.

Samsung tung siêu phẩm M31 Prime

Amazon Ấn Độ mới đây đã tung quảng cáo về phiên bản mới của Galaxy M31 có tên gọi Galaxy M31 Prime. Galaxy M31 Prime mới được trang bị chip Exynos 9611 kết hợp RAM 6 GB, bộ nhớ trong 64 GB hoặc 128 GB và thỏi pin 6.000 mAh hỗ trợ sạc 15W qua cổng USB-C. Máy cũng đi kèm jack cắm tai nghe 3.5 mm.

Hệ thống máy ảnh gần như không có sự khác biệt so với Galaxy M31s, nhưng góc rộng kém hơn khi chỉ cung cấp độ phân giải 8 MP thay vì 12 MP. Một điểm khác biệt nhỏ khác của Galaxy M31 Prime chính là vị trí máy quét dấu vân tay đã được di chuyển ra mặt sau. Vẫn chưa rõ thông tin giá bán của Galaxy M31 Prime nhưng nhiều người dự đoán giá chỉ khoảng 300$ (7 triệu đồng).

iPhone 12 sẽ không có cảm biến vân tay

Theo Cnet thì iPhone 12 sẽ không có cảm biến vân tay vì Apple đã thiết kế máy trước khi đại dịch xuất hiện và hãng không đủ thời gian để bổ sung. Dù đã đưa Touch ID trở lại trên mẫu iPad Air 2020 nhưng iPhone 12 vẫn chưa có vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cách sắp xếp linh kiện bên trong.

Trước đó hầu hết các mẫu sản phẩm của Apple đều dùng nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên khi Covid-19 bùng phát khắp thế giới, Face ID trở nên bất tiện vì người dùng phải đeo khẩu trang. Apple cũng cho biết dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát hành iPhone 12. Ngày ra mắt sản phẩm đã dời lại, các nhà máy lắp ráp ở Trung Quốc đang phải làm việc ngày đêm để đảm bảo sản lượng.