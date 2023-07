TIN HOT: Chấm dứt đợt nắng nóng dài nhất từ đầu Hè, miền Bắc chuẩn bị đón mưa lớn nhiều ngày Chấm dứt đợt nắng nóng dài nhất từ đầu Hè, miền Bắc chuẩn bị đón mưa lớn nhiều ngày

Theo thông tin mới nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng dài nhất từ đầu Hè sắp chấm dứt, từ chiều tối ngày 13/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa to. Từ 14-15/7, mưa mở rộng ra trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to.