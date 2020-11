Tin mới nhất về bão số 13: Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, 17 người bị thương khi chằng chống nhà cửa

16 giờ ngày 15/11, bão số 13 (Vamco) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế mưa to, có nơi mưa rất to trên 250mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Bình luận 0

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào hồi 16 giờ ngày 15/11, bão số 13 (Vamco) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Vào hồi 16 giờ ngày 15/11, bão số 13 (Vamco) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia. Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp mạnh dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong tối và đêm nay (15/11), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động. Trong tối nay, trên đất liền ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 (Vamco), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế mưa to, có nơi mưa rất to trên 200mm như tại Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh): 201mm; Vạn Trạch (Quảng Bình): 259mm. Dự báo, từ tối nay đến chiều mai (16/11), từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; các nơi khác ở Việt Bắc có mưa vừa với lượng mưa từ 20-50mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh (Quảng Bình) và Vĩnh Linh (Quảng Trị) là rất cao. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt các huyện: Kỳ Anh, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Lệ Thủy, TX. Đồng Hới, TX. Ba Đồn (Quảng Bình). Hiện nay, các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Bắc Trung bộ cơ bản đã tích đủ nước; khu vực Nam Trung Bộ đạt 56-89% dung tích thiết kế. Khu vực Tây Nguyên đã cơ bản đầy nước, dung tích trung bình 79-96% dung tích thiết kế. 17 người bị thương khi chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 13

Theo cập nhật của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ chiều ngày 15/11, bão số 13 (Vamco) đã khiến 17 người bị thương khi chằng chống nhà ở (Quảng Trị: 6 người, Quảng Nam: 3 người, Quảng Bình: 8 người). Về nhà ở, có 5 nhà tạm bị sập (Thừa Thiên-Huế: 3, Đà Nẵng: 2) và 1.351 nhà bị tốc mái (Thừa Thiên Huế: 1.248, Quảng Trị: 98, Đà Nẵng: 4, Quảng Nam 1). Về tàu thuyền, có 13 tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu. Bão số 13 đã gây ra 2 sự cố lưới điện đường dây 110KV (Đà Nẵng), 17 trụ điện bị gãy đổ (Quảng Trị) và 283 xã, phường cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ