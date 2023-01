TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 1 cảnh sát hình sự bị đâm chết; phát tán clip nóng làm nhục bạn gái cũ

1 cảnh sát hình sự bị đâm chết sau va chạm giao thông

Trưa 7/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt từ Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, anh D (là cảnh sát hình sự thuộc Công an quận 10, TP.HCM) đã không qua khỏi vào lúc 0h10 cùng ngày tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM.

Hình ảnh va chạm giữa đối tượng Phạm Tròn và đồng chí D. (cảnh sát hình sự thuộc Công an quận 10, TP.HCM). Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào lúc 23h30 tối 6/1, anh D đang trên đường từ cơ quan về nhà, khi đi đến đoạn vòng xoay đường Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng (phường 1, quận Gò Vấp), anh D có va chạm xe với người đi đường và đã xảy ra xô xát.



Một trong hai người va chạm tên là Phạm Tròn (sinh năm 1986, chưa rõ lai lịch) trong tình trạng say xỉn đã dùng dao đâm vào người anh D 6 nhát.

Một người khác tên P lúc đó chạy đến can ngăn cũng bị đâm trúng.

Người dân và Công an quận Gò Vấp đã đưa anh D đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhưng đến 0h10 ngày 7/1, anh đã không qua khỏi.

Bắt đối tượng phát tán clip nóng làm nhục bạn gái cũ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/1, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự T.T.C (33 tuổi) để điều tra về hành vi dùng nhiều clip nóng làm nhục bạn gái cũ.

Đối tượng T.T.C (33 tuổi) tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 22/12/2022, một người phụ nữ trú tại TP.Buôn Ma Thuột đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk tố cáo việc bị kẻ xấu chiếm dụng tài khoản Gmail và Facebook rồi tung những video nhạy cảm liên quan đến người này.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là T.T.C trú tại phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột.

Ngày 5/1, lực lượng công an đã triệu tập C lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu C khai nhận, khoảng năm 2019, C và cô gái trên có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau.

Trong thời gian này, 2 người đã nhiều lần ân ái và C có dùng điện thoại quay lại video.

Đến cuối năm 2021 giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Vì bực tức nên C đã tìm cách chiếm dụng tài khoản Gmail và Facebook của bạn gái cũ. Ngoài ra, C còn dùng sim rác điện thoại tạo một một tài khoản Zalo với tên của bạn gái cũ.

Từ những tài khoản này, C đã gửi các video trước đó cho nhiều người thân và bạn bè của cô gái. Hành vi của C đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của bạn gái cũ.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự C để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Bắt giữ nghi phạm liên quan vụ giết người trốn sang Campuchia

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/1, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đã bàn giao nghi phạm Phạm Trung Vinh (20 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thụ lý theo thẩm quyền để điều tra làm rõ hành vi liên quan án mạng giết người.

Phạm Trung Vinh. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 14 giờ 30 ngày 6/1, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang tổ chức truy bắt nghi phạm Phạm Trung Vinh (20 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), một trong những đối tượng có liên quan đến vụ án mạng giết người xảy ra ngày 11/10/2022 tại tỉnh này.



Do đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định truy nã toàn quốc.

Theo nhận định của các lực lượng chức năng Bà Rịa – Vũng Tàu, khả năng Vinh sẽ tìm cách đi theo một số ngả đường để trốn sang Campuchia.

Để phối hợp truy bắt nghi phạm, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhanh chóng trao đổi thông tin với Đồn Công an xuất nhập cảnh hữu Nghị Sôm Rôm phía Vương quốc Campuchia về đặc điểm, nhân dạng... để rà soát người Việt Nam hiện đang sinh sống bên biên giới.

Qua rà soát, cơ quan chức năng nước bạn phát hiện Vinh đang lẩn trốn ở nhà nghỉ 24G thuộc ấp Chết, xã Sôm Rôm, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia).

Không để đối tượng có cơ hội trốn thoát, lực lượng vây bắt gọn nghi phạm Vinh đưa về Trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Chiều tối 6/1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt để tiếp nhận di lý nghi phạm này về tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Bán trái phép hơn 27.000m3 đá, Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vấn (SN 1964), HKTT tại xóm 7 Mang Hạ, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (tạm trú tại khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) về tội Vi phạm quy định khai thác tài nguyên theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Tại thời điểm thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Văn Vấn là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Vấn.

Nguyễn Văn Vấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Vấn bị khởi tố, bắt tạm giam vì Vi phạm quy định khai thác tài nguyên theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự. (Ảnh: CACC)

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu xác định, năm 2014, doanh nghiệp tư nhân Thái Vấn, nay là Công ty TNHH MTV Thái Vấn được UBND tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Nậm Khao, ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với thời hạn thăm dò là 9 tháng (từ tháng 4/2014 đến tháng 1/2015).

Mặc dù chưa được cấp phép khai thác, lợi dụng việc được UBND tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò, Nguyễn Văn Vấn đã thuê nhân công, mua sắm dây chuyền thiết bị, máy móc tổ chức khai thác đá trái phép tại mỏ đá Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè và xuất bán cho các tổ chức, doanh nghiệp thi công một số công trình trên địa bàn huyện Mường Tè.

Tính riêng từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2020, Công ty TNHH MTV Thái Vấn đã xuất bán trái phép trên 27.000m3 đá các loại với giá trị hơn 6,3 tỷ đồng.

Căn cứ vào quyết định khởi tố bị can số 02/QĐ-CSKT ngày 6/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Vấn tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Quyết định đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lật tẩy vụ lừa đảo và cho vay lãi nặng gần 950 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết, những tháng gần đây, trên địa bàn xuất hiện đôi nam nữ tên Trần Kim Phượng (SN 1978, ngụ TP.Tây Ninh) và Vũ Đức Hiền (SN 1975, ngụ huyện Châu Thành) có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng “núp bóng” giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa…

Quá trình điều tra, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo cầu cứu của anh Đ.V.H (SN 1991, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về việc bị Phượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giải quyết thủ tục đất đai. Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng tập trung lực lượng để rà soát, khẩn trương xác minh nơi ở của Phượng. Đến chiều 30/12/2022, trinh sát mới khống chế, bắt giữ được Phượng.

Các đối tượng cùng tang vật. Nguồn: CAND

Mở rộng điều tra, Công an huyện Châu Thành bắt khẩn cấp Vũ Đức Hiền về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét nơi ở của Hiền, công an thu giữ tang vật, gồm: 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 xe môtô, 9 điện thoại di động, nhiều bộ hồ sơ công chứng để làm thủ tục tách thửa và nhiều tài liệu đồ vật khác có liên quan...

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tháng 3/2020, do cần tiền để buôn bán, trang trải cuộc sống, Phượng mượn tiền của Hiền với lãi suất 288% - 360%/năm. Làm ăn thua lỗ, mất khả năng chi trả và bị Hiền đe dọa, tạo áp lực nên Phượng đã nảy sinh ý định lừa đảo tiền của người khác để đóng lãi cho Hiền. Lợi dụng nhu cầu của người dân trong việc làm giấy tờ đất (chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa…), Phượng đến các văn phòng công chứng ở huyện Châu Thành và TP.Tây Ninh và giới thiệu mình có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành và TP.Tây Ninh. Phượng có thể làm hồ sơ chuyển nhượng, tách thửa đất rất nhanh chóng.

Phượng còn cam kết và dùng nhiều lời lẽ đường mật để họ “sập bẫy”. Sau khi lừa đảo được tiền và giấy chứng nhận của người dân, Phượng mang tiền xuống đóng lãi cho Hiền. Nếu không đủ tiền đóng lãi thì Phượng tiếp tục đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà mình chiếm đoạt của người dân đưa cho Hiền để “trừ” vào tiền lãi còn thiếu. Số tiền Phượng chiếm đoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh dao động mỗi ngày từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Hiền đã đưa cho Phượng vay từ tháng 3/2020 đến nay với số tiền hơn 947 tỷ đồng. Trong đó, Hiền cho vay hơn 535 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 412 tỷ đồng tiền lãi.