Bắt giữ nghi phạm vụ thi thể người đàn ông đang phân hủy trong vườn chanh

Tối 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh về thi thể một người đàn ông do người dân phát hiện ở xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, chiều cùng ngày lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Châu Đốc bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1982, cư trú tại xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) - thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bến Tre.

Nguyễn Hùng Cường - nghi phạm vụ thi thể người đàn ông đang phân hủy trong vườn chanh - tại cơ quan công an. Nguồn: Zing

Thông tin cụ thể vụ thi thể người đàn ông đang phân hủy trong vườn chanh từ Zing: Theo kết quả điều tra, chiều 31/12/2022, chị Nguyễn Ngọc Bích (23 tuổi, ở xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc) đến vườn chanh tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, để tưới nước thì phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy.

Cảnh sát xác định nạn nhân là Võ Văn Liêm (69 tuổi, ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Gia đình ông Liêm cho biết nạn nhân làm nghề chạy xe ôm và bị mất tích từ ngày 26/12/2022.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong. Nguồn: Zing

Ông Liêm có sử dụng điện thoại di động và tay có đeo nhẫn vàng 24K. Tuy nhiên, tại hiện trường, cảnh sát không phát hiện xe máy, điện thoại di động và nhẫn vàng của nạn nhân.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Châu Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định nghi phạm nên tiến hành truy tìm. Sau thời gian lẩn trốn, chiều 5/1, Cường bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc.