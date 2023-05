TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 mẹ con chết bất thường với nhiều vết thương; nghi án sát hại con gái 5 tuổi

Phát hiện 2 mẹ con chết bất thường với nhiều vết thương

Trưa 27/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thông tin với PV Dân Việt, người dân trên địa bàn phát hiện 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng.

Ngôi nhà phát hiện 2 nạn nhân tử vong. Ảnh: PV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 27/5, hàng xóm thấy mùi lạ từ nhà riêng của bà Phan Thị Phú (86 tuổi) ở cùng con gái Phan Thị Ngân (46 tuổi) trú thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) nên vào kiểm tra.

Hàng xóm bàng hoàng phát hiện xác bà Phú trên giường, thi thể chị Ngân ngoài hiên, bên cạnh nhiều vết máu.

Người dân sau đó báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhà chức trách nhận định, hai mẹ con bà Phú đã tử vong vài ngày trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Trả lời với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Cẩm Dương cho biết: "Hai mẹ con bà Phú sống với nhau nhiều năm nay, cả hai đang hưởng chế độ của người mắc bệnh tâm thần. Hai người không có xích mích, mâu thuẫn với xóm làng".

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Truy bắt nghi can sát hại con gái 5 tuổi

Sáng 27/5, Trạm Y tế xã Ba Vì (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận cấp cứu cho một bé gái. Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận bé gái đã tử vong trước khi được đưa đến trạm y tế. Sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

UBND xã Ba Vì cho biết, nạn nhân là bé Đ.T.T.V. (5 tuổi), nghi bị chính cha ruột là Đ.V.T. sát hại.

Theo thông tin trình báo từ gia đình, Đ.V.T. và vợ có mâu thuẫn. Bực tức, Đ.V.T. sát hại bé V. bằng cách treo cổ. Sau khi gây án, Đ.V.T. bỏ trốn khỏi địa phương.

Ông Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ - xác nhận sự việc và cho biết, cơ quan công an đang truy tìm Đ.V.T. để điều tra, làm rõ vụ án.

Thông tin bất ngờ vụ phát hiện một phần thi thể đựng trong túi du lịch bị đốt cháy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Bộ Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện vụ 1 phần thi thể đựng trong túi du lịch bị đốt cháy trên địa bàn TP.Tân Uyên.



Qua kết quả giám định ADN, nạn nhân được xác định là nam giới chứ không phải nữ giới như thông báo trước đó.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Minh

Kết quả giám định ADN xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 30-35 tuổi, chiều cao khoảng 1,55m-1,59m, trên hai bàn tay có gắn móng giả; thời gian chết vào khoảng ngày 14/5, phần thi thể được đặt trong một túi màu đỏ bị đốt cháy.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Nơi phát hiện phần thi thể bị đốt cháy có thể không phải là hiện trường gây án.

Thi thể đựng trong túi du lịch bị đốt cháy. Ảnh: CACC

Móng tay giả của nạn nhân. Ảnh: CACC

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 24/5, Công an TP.Tân Uyên nhận tin báo về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại bãi đất trống thuộc tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh.

Trên bãi đất trống phát hiện 1 túi màu đỏ được bọc trong túi ni lông màu đen (bị cháy phía trên) có 2 tay, 2 chân bị cháy một phần, đang trong thời kỳ phân hủy.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin về nhân thân lai lịch của nạn nhân có đặc điểm như trên hoặc có người thân bị mất tích có đặc điểm tương đồng, đề nghị chủ động liên hệ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, số điện thoại 0274.3824087, công an địa phương nơi gần nhất hoặc liên hệ ĐTV Hồ Long An - số điện thoại 0368.977776 để phối hợp giải quyết.

Tống đạt quyết định kháng nghị VKSND tỉnh Nghệ An tới tòa án và bà Lê Thị Dung

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Trần Quốc Cường - Chánh Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, người phát ngôn của đơn vị này cho biết, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An có quyết định đưa vụ án Lê Thị Dung ra xét xử phúc thẩm vào 8 giờ ngày 12/6/2023.

Tại bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù (mức thấp nhất của khung hình phạt); Nguyễn Thị Hương (nguyên kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) 2 năm tù cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau phiên toà sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Dung có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có kháng nghị phúc thẩm đề nghị Toà án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên.

Quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã được tống đạt cho Toà án nhân dân huyện Hưng Nguyên và bị cáo Lê Thị Dung (hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An).

Trước đó, liên quan vụ án cô giáo Lê Thị Dung, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ án xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Cô giáo Lê Thị Dung.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã họp và nghe các ngành, đơn vị liên quan báo cáo nội dung vụ án và các vấn đề liên quan.



Tại cuộc họp này, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập, tuân thủ theo pháp luật. Xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm phải đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng Nai: Hàng trăm người dân rủ nhau đi đòi tiền vụ vỡ hụi gần 50 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/5, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vẫn đang xác minh, điều tra làm rõ vụ người dân trình báo vụ chủ hụi thông báo vỡ hụi "siêu lớn" xảy ra tại xã Lộ 25 (Thống Nhất).

Người dân tụ tập đòi tiền chủ hụi sau khi nhận thông báo vỡ hụi. Ảnh: H. Thắng

Theo công an, chiều hôm qua 26/5, lực lượng công an huyện nhận được tin báo từ Công an xã Lộ 25 về việc có nhiều người dân tụ tập tại Văn phòng bất động sản H.T.P. (xã Lộ 25) đòi tiền do chủ hụi thông báo bể hụi. Ngay sau đó, công an huyện nhanh chóng có mặt tại địa phương để xác minh thông tin.

Bước đầu, công an xác định chủ hụi là vợ chồng chị N.T.T.H. (34 tuổi, ngụ xã Lộ 25). Cả hai vợ chồng thời gian qua đã đứng ra tổ chức dây hụi lớn với hình thức hốt hụi theo ngày, theo tuần và theo tháng.

Công an cũng làm việc với nhiều người dân tham gia góp hụi cho vợ chồng H. để nắm bắt thông tin từng trường hợp.

Những người tham gia dây hụi của vợ chồng H. đa số ngụ tại huyện Thống Nhất, TP.Long Khánh, Biên Hòa. Người tham gia dây hụi đóng từ 10 triệu - 4 tỷ đồng tùy theo hụi ngắn ngày, dài ngày...

Tổng số tiền người chơi đưa cho chủ hụi thống kê đến thời điểm này lên đến khoảng gần 50 tỷ đồng.

Tại văn phòng của vợ chồng H. có rất đông người đến đòi tiền. Ảnh: N.Đ.N

Công an cũng đã hướng dẫn người dân làm đơn trình báo về từng trường hợp cụ thể đồng thời tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Theo những người chơi hụi, anh T.Q.H (chồng của N.T.T.H.) đã nhắn tin, gọi điện thoại cho nhiều người thông báo bị vỡ hụi và ngừng tất cả các dây hụi. T.Q.H. cho biết hai vợ chồng còn đất đai nhiều nên sẽ bán đất để trả lại tiền cho những người góp hụi. Đặc biệt, H. không bỏ đi mà vẫn ở tại văn phòng để gặp gỡ các "chân hụi" cùng giải quyết vấn đề.

Nhiều người làm đơn trình bày lại việc góp hụi. Ảnh: NĐN

Trước thông báo từ chủ hụi về chuyện vỡ hụi, nhiều người đã tìm đến để đòi lại tiền. Được biết, theo nguồn tin của Dân Việt, vợ chồng H. kinh doanh bất động sản, là người có kinh tế ổn định tại địa phương. Do đó, khi cả 2 mở dây hụi đã có nhiều người ở địa phương và các vùng lân cận tham gia. Đa phần người tham gia là người làm nương rẫy, buôn bán tại chợ...