Nữ thủ quỹ chiếm đoạt 450 triệu của trường rồi tạo hiện trường giả

Ngày 27/5, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm (28 tuổi) và Nguyễn Xuân Tình (30 tuổi, cùng trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 25/5, Công an huyện Chư Sê tiếp nhận tin báo từ Công an xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại phòng Văn thư của Trường THPT Trần Cao Vân (thuộc xã Ia Hlốp) với số tiền hơn 450 triệu đồng của nhà trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Chư Sê đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh.

Trường THPT Trần Cao Vân - nơi Nguyễn Thị Ngọc Trâm đang công tác. Ảnh: CTV

Qua điều tra, lực lượng công an nhận định đây là hiện trường giả do đối tượng tự tạo ra hòng che dấu hành vi phạm tội của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chư Sê tiến hành rà soát và phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Trâm là nhân viên văn thư, thủ quỹ của nhà trường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập lên để làm việc.

Tại cơ quan công an, Trâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trâm khai nhận, do chơi chứng khoán bị thua lỗ nên từ đầu tháng 4/2023 đến nay, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 450 triệu đồng của nhà trường. Sau đó, Trâm nhờ Nguyễn Xuân Tình tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Vụ việc đang được Công an huyện Chư Sê tiếp tục điều tra, làm rõ.