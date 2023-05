Ngày 27/5, theo nguồn tin của PV, Cơ quan công an huyện Phú Lộc đã chuyển hồ sơ vụ việc Giám đốc tố bị lãnh đạo và nhân viên của Hợp tác xã đầu tư khai thác và quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô đánh nhập viện, qua Viện kiểm sát huyện Phú Lộc.

Theo nguồn tin, về mặt pháp lý, hiện nay cơ quan công an đã xác định vụ việc ẩu đả, đánh nhau tại công trình chợ truyền thống Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ việc qua Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.



Hiện nay, do ông Phạm Cườm (Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh) và lái xe là ông Nguyễn Hữu Vinh đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan điều tra chưa thể tiến hành giám định về mặt sức khỏe. Ông Cườm đã có đơn yêu cầu khởi tố, việc quan trọng là phải giám định thương tích đã mới xử lý các bước tiếp theo.

Ông Cườm và ông Vinh tố bị đánh và bị thả chó cắn (ảnh cắt từ camera)

Theo cơ quan công an, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác nhận, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do chủ đầu tư và nhà thầu (Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh) có khúc mắc với nhau trong việc giải quyết vấn đề về tiền bạc. Cụ thể, chủ đầu tư chưa chi trả số tiền khoảng 9 tỷ đồng cho nhà thầu dẫn đến mâu thuẫn, đỉnh điểm là sự việc ngày 9/5 vừa qua.

Nguồn tin cho biết thêm, trong quá trình ông Cườm và ông Vinh bị đánh, ngoài dùng tay, dùng mũ, dữ liệu thu thập được đã thể hiện rõ có người của phía Nam Việt Lăng Cô dùng gậy đánh vào đầu ông Cườm. Cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào tính chất vụ việc, vào hành vi các bên để xử lý.

Chính quyền "đau đầu"

Không chỉ mâu thuẫn với nhà thầu, chủ đầu tư dự án Chợ truyền thống Lăng Cô còn khiến chính quyền địa phương nhiều phen "đau đầu" vì mâu thuẫn với người dân.

Ông Vương Đình Tuân, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, đã nắm được nội dung thông qua báo cáo từ công an thị trấn.

Ông Tuân cho biết thêm, trước đó vào cuối năm 2022, chủ đầu tư không thanh toán tiền cho nhà thầu, dẫn đến nhà thầu không có tiền trả tiền nhân công. Do vậy các công nhân (trong đó nhiều công nhân là người địa phương) đã căng băng rôn quanh dự án yêu cầu được thanh toán tiền.

"Địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động hai bên thực hiện đúng các quy định trong hợp đồng, hoặc kiện ra tòa chứ không nên có các hành vi khiêu khích", ông Tuân cho biết.

Ngoài việc mâu thuẫn với nhà thầu thi công, lãnh đạo thị trấn Lăng Cô cho biết, quá trình triển khai dự án chủ đầu tư còn có mâu thuẫn với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng. Cá biệt có một hộ dân mâu thuẫn rất dai dẳng, địa phương phải đi 'mòn cả lốp xe' mới vận động được.

Theo lãnh đạo chính quyền Lăng Cô, dự án này mâu thuẫn với cả người dân (ảnh: Hải Vân)

Ông Tuân cho biết, có hộ dân khác mâu thuẫn không kém đó là hộ ông T. H, khi hộ này dứt khoát không nhận tiền dù đồng ý bàn giao mặt bằng. Vụ việc khá phức tạp, công an thị trấn phải nhiều lần xuống làm việc, hoặc mời lên trụ sở. Vụ việc rất dai dẳng, ông Hùng chỉ chịu nhận tiền cách đây 1 tháng.

Dự án chợ truyền thống Lăng Cô được Ban Quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên- Huế chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 15/11/2019.

Dự án này thực hiện trên diện tích đất gần 15.000 m2, tổng vốn đầu tư 215 tỷ đồng. Dự án được thi công vào tháng 1/2021, dự kiến đưa vào hoạt động vào quý 4 năm 2022, nhưng đến nay vẫn còn dang dở, chưa hẹn ngày hoàn thành.

Trước đó người dân địa phương từng bức xúc phản ánh tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của việc thi công dự án này. Cụ thể, chủ đầu tư cho triển khai thi công nhiều hạng mục trước khi làm hệ thống cống thoát nước, khiến các khu vực xung quanh dự án bị ngập.

Luật sư nói gì?

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng cho rằng, qua những thông tin từ báo chí và clip do các bị hại cung cấp, có thể thấy các đối tượng đánh đập anh Cườm và anh Vinh có tính chất côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm và tập trung tấn công vào vùng đầu, vùng mặt của các nạn nhân. Đây là các vùng trọng yếu của cơ thể, có thể dẫn đến tử vong nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Đặc biệt, theo trình bày của anh Vinh và clip được thu thập tại hiện trường cho thấy, sau khi đánh anh Cường, Vinh, ông Nguyễn Huy Hải đã chỉ đạo các đối tượng tìm, bắt giữ cả hai anh này. May mắn là anh Cườm chạy thoát được, gọi điện trình báo cơ quan công an, còn anh Vinh bị các đối tượng giữ bắt, đưa vào nhà bảo vệ đánh đập cho đến lúc lực lượng công an thị trấn Phú Lộc đến ngăn chặn thì các đối tượng mới dừng lại. Qua thăm khám của các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và kết quả giám định ban đầu đều cho thấy, cả anh Cườm và anh Vinh đều bị chấn động não.

Theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được quy định như sau: Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng (trong trường hợp được Thủ trưởng ủy quyền hoặc phân công), cấp trưởng, cấp phó (trong trường hợp được cấp trưởng ủy quyền hoặc phân công) cơ quan đang thụ lý, giải quyết có thể kéo dài thời hạn giải quyết nhưng không quá 2 tháng kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết.

Ông Vinh bị đánh phải nhập viện (ảnh: PV)

Theo luật sư Tuấn, trong vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Phú Lộc sẽ tập trung điều tra về hành vi cố ý gây thương tích của các đối tượng, tiến hành giám định tỷ lệ thương tật làm căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Sau đó mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi khác như các đối tượng có hành vi giết người, bắt giữ người trái pháp luật hay không… ?

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 9/5, ông Phạm Cườm cùng ông Nguyễn Hữu Vinh (SN 1973, lái xe của công ty) từ TP.Đà Nẵng ra thị huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết những tồn tại của Hợp đồng thi công xây dựng giữa Hợp tác xã đầu tư khai thác và quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô và công ty Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh. Lúc 14h49 cùng ngày, khi ông và ông Vinh đang vào công trình tại dự án chợ Lăng Cô thì bị ông Nguyễn Huy Hải – Chủ tịch hội đồng quản trị Hợp tác xã đầu tư khai thác và quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô cùng nhiều người khác lao vào hành hung. Ông Hải cùng nhóm người khoảng 7-8 người lao vào đấm đá và tấn công bằng gậy kim loại, mũ bảo hiểm vào vùng đầu ông và người ông Vinh. Nhóm người này còn đe dọa tính mạng của ông và ông Vinh, thậm chí còn nhốt ông Vinh vào phòng bảo vệ để đánh. Ông Cườm sau đó nhập viện và đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án cũng như đơn thư kêu cứu gửi tới cơ quan chức năng và báo chí.

Dân Việt sẽ tiếp tục phản ánh sự việc.