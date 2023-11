Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng khi phát hiện 3 người trong gia đình tử vong trong nhà trọ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/11, Công an quận 7, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện 3 người trong 1 gia đình tử vong tại căn nhà trọ trên đường Lý Phục Man, phường Bình Thuận.



Nạn nhân được xác định là anh H.C.H (32 tuổi, làm bảo vệ), vợ anh H. và con gái 2 tuổi.

Con hẻm dẫn vào căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: A.X.

Chứng kiến vụ việc, bà H. (người dân địa phương) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, gia đình anh H. chuyển đến khu trọ gần đây, anh H. làm bảo vệ, vợ là công nhân.

Hai vợ chồng anh H. đi làm, bà nội sẽ qua đón cháu gái. Như thường lệ, khoảng 6h sáng nay, người này đến gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy con trả lời.

Bên trong căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Nghi có điều chẳng lành nên bà qua nhờ người dân xung quanh đập cửa kính, phá cửa vào kiểm tra, phát hiện cả 3 gia đình tử vong và trình báo công an.

"Bên trong căn phòng khói bốc lên mịt mù từ chiếc bếp ga mini, bên trên có nồi bắp cháy đen", bà H. nói.

Tương tự, 1 người dân khác cũng tiết lộ, hằng ngày, 2 vợ chồng anh H. đi làm, về nhà tối nên cũng ít giao tiếp với hàng xóm, thời gian sống tại đây, họ chưa nghe 2 vợ chồng cãi vả.

Lãnh đạo UBND phường Bình Thuận, quận 7 cho biết, hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm thi thể nạn nhân. Gia đình nạn nhân ở quận 4 cũng đang chuẩn bị tổ chức tang lễ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã xuống động viên, thăm hỏi gia đình người gặp nạn.

Phát hiện thi thể người phụ nữ bốc mùi tại nhà riêng ở Vĩnh Phúc

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 10/11, lãnh đạo UBND phường Tiền Châu (TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ phát hiện thi thể trong tại căn nhà của một người dân trên địa bàn.

Vị lãnh đạo phường cho biết nạn nhân là nữ giới, 35 tuổi. Người phụ nữ này hằng ngày vẫn ở với chồng và con.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Đ.X.

Trưa cùng ngày, người dân cạnh nơi phát hiện thi thể nạn nhân thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ở thôn Tân Lợi, phường Tiền Châu.

Khi kiểm tra, người dân phát hiện thi thể nữ chủ nhà đang trong quá trình phân hủy.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Nữ doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh bị bắt vì hành vi lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, người địa phương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác nắm địa bàn, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo về dấu hiệu bất thường trong việc huy động vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định hoạt động huy động vốn của công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo đó, công ty trên do Phạm Mỹ Hạnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh các hoạt động liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Bị can Phạm Mỹ Hạnh. Ảnh: Đ.X.

Do có nhu cầu về vốn, năm 2022, Hạnh và một số người đã tổ chức huy động vốn của các nhà đầu tư.

Hạnh chỉ đạo công ty này đưa ra nhiều quảng bá về hoạt động, đưa ra những ý tưởng dự án để lôi kéo nhà đầu tư. Hạnh cam kết trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư.

Khi làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty.

Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định có khoảng hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp hơn 1.264 tỷ đồng vào doanh nghiệp này.

Số tiền trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của Hạnh. Bị can này chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh. Số tiền còn lại Hạnh dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên mình.

Vườn trồng sâm được quảng cáo trên website của công ty. Ảnh: MHG.

Đến nay, có những dòng tiền mà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với cơ quan điều tra, chưa rõ mục đích sử dụng.

Thủ đoạn mà công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng là "thổi phồng" giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; "vẽ" ra các kịch bản, kỳ vọng với doanh nghiệp không đúng với thực tế; tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hiện công ty này đã mất khả năng thanh toán số tiền huy động của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc, kho bãi của bị can và Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan vụ án.

Nhà chức trách đề nghị các bị hại, nhà đầu tư thời gian tới sẽ hợp tác với cơ quan công an trong việc tố giác hành vi của Hạnh để Công an quận Cầu Giấy làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất phạm tội của bị can, đồng thời đảm bảo quyền lợi của nạn nhân.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp tác, dòng tiền ứng, nhận với Phạm Mỹ Hạnh trong các giao dịch dân sự, hợp tác với cơ quan điều tra để thu hồi tiền. Cơ quan chức năng xác định số tiền này cũng là tiền Hạnh đã chiếm đoạt bất hợp pháp trong vụ án.

Con trai chủ Công ty Thành Bưởi bị khởi tố, bắt giam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với ông Lê Dương (SN 1991) về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.



Lê Dương là con trai ông Lê Đức Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi. Thời điểm bị bắt giam ông Dương đang là Phó giám đốc công ty này.

Bị can Lê Dương - Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi. Ảnh: A.X.

Xe khách Thành Bưởi gây tai nạn.

Theo Công an huyện Định Quán, trước đó ngày 30/9, trên Quốc lộ 20 đoạn qua Km48, xã Phú Vinh xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và xe 16 chỗ.

Hậu quả làm 5 người chết và 3 người bị thương. Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 1/10, Công an huyện Định Quán đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tính (tài xế xe khách Thành Bưởi) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Kết quả điều tra xác định, ngày 30/9, ông Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động Tính điều khiển xe khách biển số 50F-004.83 thực hiện hành trình từ TP.HCM - Đà Lạt (trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5/8/2023).

Khi đến đoạn đường nói trên thì xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn, hậu quả làm 5 người chết, 3 người bị thương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ 5 đối tượng tổ chức đường dây mang thai hộ và mua bán nội tạng cơ thể người quy mô lớn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng đơn vị vừa phá thành công đường dây tổ chức mang thai hộ và mua bán mô, nội tạng cơ thể người. Đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên và mua bán mô, nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến chuyên án này.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Thùy Trinh. Ảnh: Trần Hồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên nhóm Facebook mang thai hộ và tìm người mang thai hộ, hiến trứng tại TP.HCM - Huế - Hà Nội xuất hiện hàng loạt bài viết liên quan đến hoạt động mang thai hộ, mua bán nội tạng. Các đối tượng đăng tải nhiều bài viết mời chào dịch vụ nhưng không để lại thông tin liên lạc, chỉ liên hệ bằng hình thức nhắn tin riêng. Lực lượng công an đã lần theo từng đầu mối thu thập tài liệu, chứng cứ, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng gồm: Trương Thị Thùy Trinh (SN 1993, trú tại tỉnh Bình Thuận), Trần Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tỉnh Hà Nam) và Trần Việt Thành (SN 1996, trú tại tỉnh Bắc Kạn) cùng thuê một tại căn hộ tại chung cư Nera, phường An Đông, TP.Huế để sinh sống. Các đối tượng thường xuyên đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng để tiếp cận người có nhu cầu, liên hệ và đặt vấn đề với các gia đình hiếm muộn. Mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450 - 600 triệu đồng, hiến trứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận với giá khoảng 900 triệu đồng - 1 tỷ 450 triệu đồng.



Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Trương Thị Thùy Trinh. Ảnh: Trần Hồng

Việc tuyển chọn người mang thai hộ và hiến trứng của các đối tượng thường kèm theo các yêu cầu về sức khỏe, ngoại hình, độ tuổi. Đây là nhóm đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi, có phạm vi hoạt động toàn quốc.

Về hoạt động mang thai hộ thì Trương Thị Thùy Trinh là đối tượng cầm đấu, đứng ra làm thủ tục để đủ điều kiện mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Quá trình theo dõi, thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định Trinh cùng với Trần Việt Thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên địa bàn toàn quốc. Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 29/5/2023, Trinh đã tổ chức cho một trường hợp mang thai hộ thành công. Người mang thai hộ đã sinh được một bé trai tại Bệnh viện Trung ương Huế với hợp đồng thỏa thuận tổng cộng là 200 triệu đồng.

Tại thời điểm phá án, lực lượng công an còn phát hiện Trinh thuê địa điểm phòng 908 - C1 khu chung cư Xuân Phú, phường Xuân Phú, TP.Huế để nuôi 2 đối tượng đang mang bầu.

Đối tượng Trần Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Hồng

Về hoạt động tổ chức mua bán thận, các đối tượng Trần Tuấn Anh cùng Trần Việt Thành tổ chức mua bán thận tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2018, đối tượng Trần Tuấn Anh đến Bệnh viện Trung ương Huế để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận. Đối tượng này để lại số điện thoại và rao giá 1 quả thận từ 800 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng. Trần Tuấn Anh tìm người có nhu cầu bán thận qua trung gian là Trần Việt Thành. Mỗi trường hợp bán thận thành công, Trần Tuấn Anh chi trả cho Thành từ 100 triệu đến 110 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, Trần Tuấn Anh đã tổ chức 8 ca ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó có 4 ca thành công.

Ngoài ra, trong chuyên án này, lực lượng công an còn phát hiện thêm 2 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1986, trú tại Quảng Bình) và Nguyễn Văn Ninh (SN 1998, trú tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Trần Hồng

Từ tháng 7/2020, Hà và Ninh sống với nhau như vợ chồng ở tại đường Bà Triệu, TP.Huế. Cả hai đối tượng đến Bệnh viện Trung ương Huế tìm người có nhu cầu ghép thận để môi giới mua bán, ghép thận. Mỗi ca ghép thận có giá từ 900 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng. Trong số tiền trên, người hiến được nhận được 450 triệu đồng, các chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, tiền phẫu thuật, nuôi ăn… khoảng 450 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản, đối tượng Hà và Ninh thu lợi khoảng 100 triệu đồng cho mỗi ca môi giới ghép thận thành công.

Từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Thị Thu Hà đã môi giới cho khoảng 18 trường hợp, trong đó có 3 ca phẫu thuật ghép thận thành công. Riêng đối tượng Ninh môi giới thành công 5 ca ghép thận. Ninh hỗ trợ Hà môi giới thành công 1 trường hợp.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Thùy Trinh, Nguyễn Việt Thành về "Tội mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo Điều 187 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã khởi tố 4 bị can Nguyễn Anh Tuấn, Trần Việt Thành, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Ninh về tội "Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người" quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự.