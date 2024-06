TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 3 thanh niên bị tai nạn tử vong ở đường Láng; bắt nghi phạm hiếp, cướp 1 phụ nữ

Vụ 3 thanh niên bị tai nạn tử vong ở đường Láng: Xe máy đâm vào dải phân cách

Ngày 12/6, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Hà Nội điều tra vụ tai nạn làm 3 thanh niên tử vong, xảy ra ở đường Láng.

Theo nguồn tin, khoảng 1h17 cùng ngày, 3 nam thanh niên trên xe máy không biển kiểm soát di chuyển trên đường Láng hướng từ Ngã Tư Sở - Cầu Giấy.

Hiện trường vụ tai nạn ở đường Láng khiến 3 thanh niên tử vong. Ảnh: Đ.X.

Khi đến ngang số nhà 790 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), xe máy đâm vào dải phân cách, rồi va chạm với gốc cây xà cừ khiến 3 nạn nhân văng ra đường

Vụ tai nạn làm 3 người chết. Trong đó, 2 người tử vong tại hiện trường, 1 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Cảnh sát đã xác định được danh tính một nạn nhân là N.T.N. (18 tuổi, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Hai nạn nhân còn lại đang được xác định danh tính. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được danh tính 2 nạn nhân còn lại.

Ngoài nguyên nhân ban đầu tử vong do tai nạn giao thông, cơ quan công an cũng đang xác minh, làm rõ nghi vấn 3 thanh niên này bị đuổi đánh trước khi xảy ra vụ tai nạn xe máy.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phó Chủ tịch xã tử vong trong tư thế treo cổ

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 12/6, theo một lãnh đạo xã Đất Bằng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tử vong trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là ông K.G. - Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, chết trong tư thế treo cổ trên cây gần trụ sở UBND xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng chết trong tư thế treo cổ. Nguồn: baogialai.com.vn

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an huyện và Công an xã Đất Bằng đã có mặt nắm thông tin, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sau đó, thi thể ông K.G. được công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục.



Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bắt đối tượng lừa người phụ nữ vào ngôi nhà hoang hiếp dâm, cướp tài sản



Ngày 12/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an huyện Tánh Linh vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ một đối tượng có hành vi hiếp dâm, cướp tài sản của một phụ nữ...

Theo trình báo của chị N.TN, khoảng 10 giờ ngày 10/6, chị đang đi mua phế liệu tại khu vực thôn Suối Giêng, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì một người đàn ông tới cho chị số điện thoại để bán phế liệu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC. Nguồn: VOV

Khoảng 30 phút sau, chị NTN gọi điện thì đối tượng hướng dẫn chị chạy về hướng xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh. Lúc này, người đàn ông nhờ chị chở vào trong rẫy cao su để bán phế liệu, trong đó có một ngôi nhà hoang, tại đây đối tượng đe dọa chị phải cho quan hệ tình dục nếu không sẽ giết chết. Do hoảng sợ kẻ xấu làm liều nên chị N.T.N không dám kháng cự. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng lấy một cái điện thoại hiệu Nokia 105 của chị và rời đi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Tánh Linh đã tổ chức lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng.

Được sự phối hợp của Công an xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện đã xác định được đối tượng nghi vấn là P.V.H (SN 1991, trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Qua xác minh, biết đối tượng đang ở trên một xe ô tô khách di chuyển từ TP.HCM ra khu vực phía Bắc, Công an huyện Tánh Linh đã nhanh chóng liên hệ với tài xế xe ô tô và lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đề nghị hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 12 giờ 40 phút ngày 11/6, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an huyện Tánh Linh, Công an tỉnh Phú Yên và tài xế xe khách, đã bắt giữ được đối tượng H. tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Qua đấu tranh, đối tượng H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với chị N.T.N.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của một người khác vào tháng 5/2023 tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh. Hiện Công an huyện đang giữ đối tượng H. trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt "nữ quái" mua bán bé gái 5 ngày tuổi, nuôi 3 phụ nữ đang mang thai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Phanh Hóa bắt Phan Thị Hằng (SN 1986) ở xã Tùng Lâm, TX.Nghi Sơn về hành vi mua mua bán người dưới 16 tuổi.



Theo đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra, xác minh, chiều 11/6, Công an TP.Thanh Hóa đã phát hiện và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hằng đang giao dịch và bán cháu gái 5 ngày tuổi tại nhà nghỉ Thu Hà, đường Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.



Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Phan Thị Hằng để điều tra hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa cho biết: Do do hoàn cảnh khó khăn nên chị N.T.M đang mang thai con gái tháng thứ 9 có lên hội nhóm trên không gian mạng "Gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi" để liên hệ tìm người nuôi con sau khi sinh. Sau khi liên hệ được với tài khoản facebook "Hang pham" của Phạm Thị Hằng, chị M nói nguyện vọng của bản thân muốn tìm người nuôi con sau sinh nên Hằng đồng ý, sau đó hứa hẹn sẽ trả toàn bộ viện phí và chi phí cho M bắt xe từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa.

Trong thời gian này, Hằng đã liên hệ và bán cháu bé cho một gia đình hiếm muộn ở huyện Như Xuân với giá 45 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho người mua, Hằng đã làm giả giấy chứng sinh cho cháu gái. Khi giao dịch đang diễn ra thị bị Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Phan Thị Hằng tại cơ quan công an.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ của Hằng 6 giấy tờ khai sinh (nghi làm giả). Ngoài ra, lực lượng công an cũng tiến hành kiểm tra nơi ở hiện tại của Phạm Thị Hằng tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, lực lượng Công an phát hiện Hằng đang nuôi 3 phụ nữ đang mang thai. Theo lời khai của những phụ nữ này, Hằng đã thỏa thuận với họ là sau khi sinh, Hằng sẽ liên hệ làm thủ tục cho con nuôi và trả cho mỗi người 10 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi của Phạm Thị Hằng dưới hình thức chuyển khoản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Thị Hằng về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" để điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xe bồn va chạm xe máy, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 12/6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai phụ nữ tử vong dưới bánh xe bồn chở bê tông.

Hiện trường vụ va chạm xe bồn khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, xe bồn chở bê tông mang biển số 47C-245.64 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hướng từ Đắk Nông đi Đắk Lắk thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 47N1-042.21. Thời điểm này, trên xe máy có hai người phụ nữ cùng một bé trai khoảng 3 tuổi lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ dưới bánh xe bồn, riêng cháu bé văng ra ngoài nên may mắn không bị thương tích.

Bé trai may mắn sống sót trong vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cháu bé đã được đưa về trụ sở Công an xã Hòa Phú. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành liên hệ tìm kiếm người thân cho cháu bé.

Danh tính của các nạn nhân đang được xác minh, làm rõ.