TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm đâm chết 2 người; nữ cán bộ chi cục thuế... trốn thuế hơn 6,4 tỷ đồng

Bắt nghi phạm xịt hơi cay, đâm chết 2 người

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 11/6, thượng tá Huỳnh Minh Thơ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang - cho biết, các trinh sát đã bắt được nghi phạm đâm chết 2 người sau chưa đầy 12 giờ gây án.

Nguyễn Thanh Giang - nghi phạm xịt hơi cay, đâm chết 2 người - bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Nghi phạm bị bắt là Nguyễn Thanh Giang (SN 1972, ngụ ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Bước đầu Giang khai nhận, thời gian gần đây y phát hiện vợ đã ly dị có dấu hiệu quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng hơn 21h ngày 10/6, Giang thấy hai người đang nhậu cùng một số người khác tại một căn nhà ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long.

Lập tức, Giang xông vào nhà dùng bình xịt hơi cay xịt vào những người có mặt tại bàn nhậu, sau đó dùng dao thủ sẵn tấn công người đàn ông nghi là người tình của vợ và người phụ nữ chủ nhà, làm cả hai bị thương.

Đối tượng rời khỏi hiện trường. Mặc dù hai nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Tang vật vụ án. Nguồn: CAND

Thượng tá Huỳnh Minh Thơ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang - lấy lời khai của đối tượng. Nguồn: CAND



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang huy động lực lượng truy bắt được Giang tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ vào sáng 11/6.

Theo Nguyễn Thanh Giang, nguyên nhân khiến hắn tấn công chủ nhà vì nghi ngờ chị này mai mối vợ cũ cho người khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Giang để tiếp tục điều tra làm rõ.



Nữ cán bộ chi cục thuế... trốn thuế hơn 6,4 tỷ đồng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 11/6, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hoài Vân (SN 1986, trú tại phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn) và Hoàng Thị Vươn (SN 1968, trú tại phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn) về hành vi trốn thuế.



Bị can Hoàng Thị Vươn. Ảnh: Công an Lạng Sơn. Nguồn: NLĐO

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2021, Hoàng Thị Vươn là cán bộ công tác tại Chi cục Thuế TP.Lạng Sơn nhờ Hoàng Thị Hoài Vân đứng tên để thành lập Công ty TNHH MTV Linh Anh LS, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn. Qua đó, công ty có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc về Việt Nam rồi bán cho các khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh tại các chợ đầu mối trong nước.

Trong năm 2023, Hoàng Thị Hoài Vân đã nhờ Hoàng Thị Vươn hướng dẫn và giúp Vân điều chỉnh, thay thế hóa đơn giá trị gia tăng.

Công an làm việc với bị can Vân. Ảnh: Công an Lạng Sơn. Nguồn: NLĐO

Vươn đã thuê các kế toán dịch vụ điều chỉnh các thông tin về người mua hàng (tên, địa chỉ, mã số thuế) từ người mua hàng là hộ, cá nhân kinh doanh thành người mua hàng là doanh nghiệp và số thuế giá trị gia tăng từ 5% thành không phải kê khai tính thuế giá trị gia tăng để trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Đang ngồi nhậu, một người đàn ông bị bạn cùng phòng trọ đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11/6, người dân phát hiện một vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ của ngôi nhà số 7/113 đường Đức Minh (phường Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Một người đàn ông bị bạn cùng phòng đâm tử vong tại chỗ.

Người dân theo dõi vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong lúc ăn uống giữa Vũ Văn Thắng (sinh năm 1979, trú tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn) xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu cùng là anh Trương Hồng D. (sinh năm 1982, ở xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc).

Thắng liền dùng dao đâm vào cổ anh D. Do vết thương quá nặng, anh D. tử vong tại chỗ.

Được biết, Thắng và anh D. là bạn cùng phòng trọ.

Theo một số người dân sống ở gần khu vực xảy ra án mạng, tầm đầu giờ chiều, tại phòng trọ có anh D., Thắng và một người bạn nữa ngồi uống rượu với nhau.

Trong lúc uống rượu, giữa anh D. và đối tượng Thắng nảy sinh mâu thuẫn nên đã dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Hải Dương điều tra, làm rõ.

Bắt Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Dương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, theo khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Ông Dương bị bắt là diễn biến mới trong quá trình Công an huyện Hưng Hà mở rộng điều tra vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Công an huyện Hưng Hà ngày 27/2/2024 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đường Khắc Thủy (SN 1965, trú tại thôn Nam Tiến, xã Hồng An, huyện Hưng Hà) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An cùng 4 người khác về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Ngày 6/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can.

Công an huyện Hưng Hà đã bắt ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. Ảnh: HH

4 bị can gồm: Nguyễn Tiên Phong (SN 1975) nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà; Trần Đức Quang (SN 1984), nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện nay: Thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà - lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà; Trần Thị Hải (SN 1977), nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Đãn Chàng 1, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà; Nguyễn Anh Hoàn (SN 1979), nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện nay: Thôn An Tiến, xã Chí Hòa - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà.

4 người này bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, năm 2019, 2020 các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái các quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm (BHK) trên đất chuyên trồng lúa nước (LUC), chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 6494,9m2 đất giao trái thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 272.785.800 đồng và tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không đúng đối tượng sử dụng đối với 2.880,2m2 đất giao trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 1.714.627.000 đồng. Diện tích đất trên sau đó được tách thành 30 thửa, giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhiều lần, cho nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Trước đó, ngoài bắt Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An, Công an huyện Hưng Hà còn bắt giữ Trần Hữu Dũng (SN 1981, trú tại thôn Tú Mậu, xã Hồng An, huyện Hưng Hà), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An (nguyên công chức địa chính xã Hồng An); Trần Ích Vinh (SN 1964, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hồng An, huyện Hưng Hà), Bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An; Trần Quang Bảo (SN 1964, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hồng An, huyện Hưng Hà), Trưởng thôn Bắc Sơn, xã Hồng An; Đường Thị Hoa (SN 1968, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hồng An, huyện Hưng Hà), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An (nguyên Phó thôn Bắc Sơn) để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2, Điều 357, Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, các đối tượng trên đã vượt quá quyền hạn được giao chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, gây thiệt hại cho Nhà nước và cá nhân tổng số tiền 221.314.800 đồng.

Cái kết của "hot girl" say rượu lái xe tông chết người

Như Dân Việt đã đưa tin: TAND huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử Phan Thị Ngọc Minh (SN 2001, trú tại thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Phan Thị Ngọc Minh thời điểm bị công an bắt giữ. Nguồn: SKĐS

Trước đó, ngày 13/1, Phan Thị Ngọc Minh lái ô tô BKS 38A-516.xx đi từ nhà đến thị trấn Cẩm Xuyên để ăn uống cùng bạn bè, có sử dụng rượu bia.

Khoảng 1h ngày 14/1, Minh lái xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam về nhà. Đến 1h30 cùng ngày, xe của Minh đi đến Km522 trên Quốc lộ 1 (thuộc địa phận thôn 7, xã Cẩm Quang).

Lúc này, anh L.N.Q. (SN 1990, trú thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, TX.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển ô tô tải BKS 78C-037.xx đang dừng xe để kiểm tra lốp.

Khi Phan Thị Ngọc Minh điều khiển xe cách vị trí ô tô anh Q. đang dừng khoảng 8-10m, Minh phát hiện được nhưng do khoảng cách quá gần và không làm chủ tốc độ nên ô tô của Minh đâm vào xe tải. Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Q. tử vong tại chỗ.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Phan Thị Ngọc Minh là 0,385mg/lít khí thở.

Sau khi sự việc xảy ra, Phan Thị Ngọc Minh cùng gia đình bồi thường cho gia đình anh Q. Hiện, gia đình bị hại không yêu cầu về mặt dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại phiên xử, Phan Thị Ngọc Minh thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định bị cáo Minh sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái ô tô, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.

Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do là mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ, tự nguyện khắc phục hậu quả sau khi gây tai nạn, được gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, TAND huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt Phan Thị Ngọc Minh 15 tháng tù giam.