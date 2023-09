TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xét xử vụ Nguyễn Phương Hằng; tin mới vụ bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc

Thông tin mới xét xử vụ Nguyễn Phương Hằng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 21/9, TAND TP.HCM tiếp tục tổ chức xét xử đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, Đặng Anh Quân, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Phiên tòa bước vào phần đề nghị án của VKSND TP.HCM.

Hình ảnh CEO Nguyễn Phương Hằng sáng nay tại TAND TP.HCM. Clip: M.Q

CEO Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3 – 4 năm tù.

Theo đó, CEO Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù. Đặng Anh Quân bị đề nghị mức án 2 - 3 năm tù.

3 bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân bị đề nghị mức án 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Kết luận của Viện KSND TP.HCM cho thấy, CEO Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, thực hiên nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật.

Thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của 10 người, là ông nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà, trái quy định pháp luật.

Còn bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Viện KSND TP.HCM cho thấy, CEO Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật.

Ngoài ra trong buổi livestream ngày 24/12/2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của nghệ sĩ Hoài Linh.

Đối với 3 bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vị tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet.

Thông báo thời gian, chủ đề livestream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để CEO Nguyễn Phương Hằng livestream và đăng tải các bài viết lên các trang mạng xã hội, theo chỉ đạo của bị cáo Hằng.

Viện KSND TP.HCM nhận định hành vi của 3 bị cáo Nhi, Hà, Tân và Quân là đồng phạm, với vai trò giúp sức cho Hằng.

Hành vi này đã vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm đ khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Vụ bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc, sát hại: Công an Bắc Giang phối hợp truy tìm nghi phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang phối hợp với các lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội truy tìm nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang (ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), liên quan đến vụ bé gái 21 tháng tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội, bị bắt cóc, sát hại.

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang. Ảnh: Công an nhân dân

Nhà chức trách cho biết khoảng 23h ngày 19/9, Công an huyện Tân Yên nhận được yêu cầu phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng của Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Tân Yên đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, Công an xã Việt Ngọc phối hợp với các đơn vị điều tra, truy tìm đối tượng.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định Giáp Thị Huyền Trang có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Người phụ nữ này là đối tượng nghi thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, tống tiền 1,5 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, Trang là chị cả trong gia đình có 3 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, Trang đi dạy học nhưng do thu nhập thấp nên Trang đã xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trang làm việc tại một công ty giày da tại Hà Nội, thường xuyên không có mặt tại địa phương, không thực hiện việc đăng ký khai báo lưu trú, tạm trú nên chưa xác định được nơi ở hiện tại của đối tượng tại Hà Nội.

Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục phối hợp truy tìm đối tượng, đề nghị người dân nếu có thông tin về Trang, báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại: 0204.3878.205 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh người phụ nữ bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi tại một khu đô thị ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ mặc áo màu đỏ, quần màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, bế bé gái ra vỉa chỗ đỗ xe. Người này sau đó chở bé gái trên xe máy máu trắng.

Nhận tin báo, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp điều tra vụ một bé gái trên địa bàn bị bắt cóc.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong quá trình truy bắt hung thủ, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bé gái dưới mương nước ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Sát hại gái bán dâm vì bị đòi thêm 1 triệu đồng tiền “ngủ qua đêm”

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 21/9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt tù chung thân với Hà Văn Vụ (SN 2001, quê Thường Xuân, Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Cáo trạng thể hiện, Vụ lên mạng tìm thông tin gái bán dâm và được chị N (SN 1981, hộ khẩu TP.HCM) đồng ý bán dâm qua đêm với giá 1,5 triệu đồng. Cả hai hẹn nhau tại một nhà nghỉ ở quận Long Biên (Hà Nội).

Hà Văn Vụ sát hại cô gái bán dâm vì bị đòi thêm tiền.

Khoảng 21h ngày 6/3, Vụ đến nhà nghỉ thuê phòng và sau đó, cô gái bán hoa có mặt, cùng quan hệ tình dục. Một giờ sau, chị N ra khỏi phòng, hẹn 00h hôm sau sẽ quay lại.

Khoảng 1h ngày 7/3, người phụ nữ có mặt, tiếp tục cùng Vụ quan hệ tình dục rồi cả hai đi ngủ. Đến 7h sáng, họ thức dậy và tiếp tục mua bán dâm.

Xong việc, chị N yêu cầu Vụ phải trả thêm 1 triệu đồng với lý do số 1,5 triệu như thỏa thuận trước chỉ từ 00h – 7h ngày 7/3; lần quan hệ trước đó vào tối 6/3 chưa được thanh toán.

Vụ không đồng ý và bị người phụ nữ đe dọa: "Không trả đủ 2,5 triệu đồng sẽ gọi người đến đánh".

Do không muốn trả tiền, Vụ kẹp cổ, khống chế chị N và hai người vận lộn từ giường vào phòng tắm. Anh ta bóp cổ, đè người phụ nữ xuống sàn nhà đến khi nạn nhân không còn cử động.

Khách thuê phòng bên cạnh thấy ồn ào nên báo lễ tân nhà nghỉ. Cảnh sát sau đó có mặt, bắt Vụ đưa về trụ sở.

Quá trình giải quyết vụ án, em gái chị N yêu cầu Vụ phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng nhưng cơ quan tố tụng chỉ chấp nhận những chi phí hợp lý theo quy định.

Bắt nguyên Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 21/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị có liên quan.

Các bị can Nguyễn Lộc An, Trần Trác Việt Đức và Đỗ Thị Tuyết Nga (từ trái qua). Ảnh: BCA

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, C03 đã khởi tố vụ án hình sự "nhận hối lộ" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy" ra tại Bộ Công Thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lộc An, chuyên viên Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cựu Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, về tội "nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự,

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cho biết, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can kể trên đều đã được thực thi, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

C03 đang điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Cựu đại úy công an dùng súng cướp tiệm vàng ở Huế lãnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Lộc An (SN 1984) - cựu đại úy công an công tác tại Trại giam Bình Điền (thuộc Bộ Công an) về các tội danh “cướp tài sản", "chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, vào lúc 11h30 ngày 31/7/2022, Ngô Văn Quốc trong khi thực hiện ca gác tại cổng phân trại số 3 của Trại Giam Bình Điền (đóng tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã thực hiện hành vi chiếm đoạt vũ khí là 1 khẩu súng AK, 2 hộp tiếp đạn có 20 viên đạn và 1 bộ đàm.

Sau khi chiếm đoạt được số vũ khí và thiết bị bộ đàm trên, Quốc điều khiển xe máy mượn của anh Lê Viết Thăng chạy đến khu vực có các tiệm vàng trước chợ Đông Ba (đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế) để thực hiện ý định cướp tài sản gây náo loạn.

Ngô Văn Quốc tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Sáng

Tại đây, Quốc dừng xe ngay phía trước tiệm vàng Hoàng Đức, xuống xe và lấy súng bắn ba phát lên trời đồng thời hô to "dậy cả tui bắn này". Tiếp đó, Quốc đi vào phía bên trong tiệm vàng, bắn nhiều phát vào tủ kính, làm tủ kính bị vỡ sau đó thò tay vào trong để bốc vàng rồi chạy ra trước tiệm ném vàng ra xung quanh, đồng thời hô to "tới đó mà lượm vàng tề".

Khi thấy trong tủ còn số lượng vàng ít, Quốc cầm súng bỏ đi. Toàn bộ số vàng mà Quốc vứt ra đường sau đó đã được nhân viên tiệm vàng Hoàng Đức thu lượm đủ và đem cất giữ.

Ra khỏi tiệm vàng Hoàng Đức, Quốc đi đến trước tiệm vàng Thái Lợi gần đó. Thấy không có người đứng ở quầy tủ kính nên Quốc đi đến bắn hai phát vào tủ trưng bày vàng làm vỡ kính. Quốc thò tay vào tủ bốc từng nắm vàng (dây chuyền, nhẫn...) rồi ném mạnh ra phía ngoài đường, đồng thời hô to "tới đó mà lượm vàng tề".

Tiếp đó, Quốc quay vào lại tiệm vàng bắn phát thứ ba làm vỡ một mảng kính lớn rồi thò tay trái vào lấy các khay đựng vàng ra ném cho người dân lượm.

Ngô Văn Quốc tại thời điểm sau khi nổ súng cướp tiệm vàng ở TP.Huế. Ảnh: CTV

Đến khay vàng sau cùng, Quốc cầm cả khay đi ra phía giữa đường Trần Hưng Đạo và hắt khay vàng qua phía đường ngược chiều. Số vàng Quốc vứt ra đường đã được nhân viên tiệm vàng Hoàng Đức thu nhặt một phần, một số còn lại người dân xung quanh nhặt và cất giữ.

Sau khi vụ án xảy ra, được sự vận động của công an, chính quyền các cấp, nhiều người dân đã tự giác mang số vàng mà mình đã nhặt được đến giao nộp. Số lượng vàng thu giữ tại hiện trường và số lượng vận động người dân giao nộp có tổng giá trị tài sản là 201.259.284 đồng.

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, trước khi gây án, tại thời điểm gây án và tại thời điểm hiện tại, Quốc bị rối loạn nhân cách thực tổn F07.0, bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Ngô Văn Quốc tổng cộng 8 năm 3 tháng tù, gồm 7 năm tù về tội "cướp tài sản" và 1 năm 3 tháng tù về tội "chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".