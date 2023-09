TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 45 tuổi đóng giả... hotgirl lừa đại gia 12 tỷ đồng; tin mới vụ Nguyễn Phương Hằng

Mộng Thường 45 tuổi đóng giả... hotgirl lừa đại gia 12 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị bắt giữ là Đào Thị Mộng Thường (SN 1978, trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Mộng Thường là đối tượng mang 1 tiền án về tội Đánh bạc.



Đào Thị Mộng Thường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA

Theo đó, tháng 8/2019, Đào Thị Mộng Thường tạo và sử dụng tài khoản Facebook "Đào Ngọc Minh". Sau đó, Mộng Thường đăng các hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp. Mộng Thường sử dụng tài khoản này kết bạn làm quen, nhắn tin với một người đàn ông trú tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Quá trình nói chuyện thấy bị hại là người có nhiều tiền nên Mộng Thường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa tình.

Hình ảnh các cô gái trẻ, xinh đẹp được Mộng Thường đăng tải lên tài khoản ảo để lừa đảo. Ảnh: CANA

Mộng Thường giới thiệu, có bố, mẹ là Việt kiều hiện làm doanh nghiệp vận tải tàu biển đang sinh sống tại Canada. Vì tính chất công việc nên thường xuyên đi lại giữa Canada và Việt Nam. Để nạn nhân tin tưởng, Mộng Thường còn tạo nhiều tài khoản mạng xã hội đóng vai là người thân để nói chuyện, trao đổi với.

Khi bị hại đã tin tưởng và có tình cảm yêu đương với nhân vật ảo mà Mộng Thường đã dựng lên, Mộng Thường nói mình cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế, làm giấy tờ cá nhân. Từ đó, nhiều lần lừa đảo nạn nhân chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Đào Thị Mộng Thường bị công an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CANA

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Thị Mộng Thường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thu giữ 2 điện thoại di động, phong tỏa 1 hợp đồng đầu tư trái phiếu trị giá 4 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đào Thị Mộng Thường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Bà Nguyễn Phương Hằng sắp hầu tòa sau hơn 500 ngày bị tạm giam

Như Dân Việt đã thông tin: Dự kiến, từ ngày 21-22/9, Toà án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, công tác tại Trường ĐH Luật TP.HCM) và các đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua mạng internet để xâm phạm bí mật đời tư, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển...

Bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, ăn chặn tiền của vợ chồng bà vào tháng 3/2021. Ảnh: V.D

Trước đó, vào tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng lòng tốt của vợ chồng bà để lừa đảo, chiếm số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đến tháng 5/2021, bà Nguyễn Phương Hằng tố danh hài Hoài Linh "ngâm" hơn 14 tỷ đồng tiền các nhà hảo tâm quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung gặp khó khăn vì lũ lụt vào tháng 10/2020.



Từ thời điểm này trở đi, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục có những buổi livestream cho rằng nhiều nghệ sĩ mập mờ, ăn chặn từ thiện, đồng thời, có những phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của những người nổi tiếng như: Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần tổ chức "đến thăm" nhiều nhân vật tại TP.HCM và Long An. Ảnh cắt từ clip

Đặc biệt, bà Hằng cũng nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM. Trong đó, bà đã tới tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng/nhà riêng để đòi gặp nhà báo Hàn Ni, đến tòa soạn báo Pháp luật TP.HCM để đòi gặp nhà báo Đức Hiển, đến "thăm" Thiền am bên bờ vũ trụ (ở huyện Đức Hòa tỉnh Long An)...

Đến chiều 24/3/2022, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Bà Hằng bị khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.



Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, xuyên suốt quá trình bà Nguyễn Phương Hằng livestream, các cơ quan chức năng đã có ít nhất 4 lần mời bà Nguyễn Phương Hằng lên nhắc nhở, khuyến cáo, cảnh cáo. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng né tránh, tỏ thái độ thách thức, không chấp hành khuyến cáo, phân tích của các cơ quan chức năng.

Tính đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt tạm giam khoảng 545 ngày, kể từ ngày 24/3/2022. Ngoài việc bị Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân, bà Hằng cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" sau khi xác minh, làm rõ 6 đơn thư tố giác tội phạm của bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Ðinh Thị Lan.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CAND

Ngày 6/5/2022, Công an tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ Công an chấp thuận cho nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để Công an TP.HCM điều tra. Từ tháng 9 đến tháng 2/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM 3 lần trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ án, trong đó đề nghị làm rõ về vai trò của những người có liên quan, giúp sức tích cực cho bà Hằng.



Quá trình điều tra, công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Ba bị can này được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự nhiều cá nhân.



Đồng thời, ngày 24-25/2/2023, Công an TP.HCM cũng đã bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân với: Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ, Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân.

Trong phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 22/9 sắp tới, HĐXX triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi" chồng bà Hằng) và cá nhân khác gồm: Nghệ sĩ Hoài Linh (Võ Nguyễn Hoài Linh), ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng cầu thủ Công Vinh - ca sĩ Thủy Tiên, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trương Thị Việt Hà, ông Nguyễn Đình Kim. Các cá nhân này đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Đánh hàng xóm nhiều nhát vào đầu dẫn tới tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/9, chỉ huy Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong, xảy ra ở xã Dân Tiến.

Vị này cho biết, sáng cùng ngày, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 2 người đàn ông là hàng xóm đã xảy ra xô xát. Nghi phạm đã đánh nhiều phát vào đầu nạn nhân khiến người đàn ông tử vong.

Nơi xảy ra vụ án mạng ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Ảnh: Nam Trần

"Nghi phạm đã bị công an bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu xác định do mẹ 2 người này xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau. Sau đó, 2 người đàn ông xảy ra xô xát. Nghi phạm dùng tay đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân khiến người này tử vong tại bệnh viện", lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu nói với PV Dân Việt và cho biết thêm, nhà 2 người này ở sát nhau.

Danh tính nghi phạm chưa được lực lượng chức năng công bố.

Công an huyện Khoái Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nổ súng giết người vì "món nợ 1,5 triệu đồng"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/9, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đương (29 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đương ra trình diện tại cơ quan công an. Ảnh: An An

Theo điều tra ban đầu, ông N.M.P. (cùng ngụ huyện Năm Căn) có mượn của Đương 1,5 triệu đồng nhưng nhiều lần thất hứa không trả nợ.

Tối qua (18/9), Đương đến chòi giữ vuông tôm của ông P. ở xã Đất Mới, huyện Năm Căn đòi tiền nhưng cũng bất thành. Hai người sau đó xảy ra cự cãi, bất ngờ Đương rút súng tự chế bắn chết ông P. rồi bỏ trốn.

Hung thủ đã ra trình diện tại đồn cảnh sát và khai nhận hành vi phạm tội của mình sau khi được ngành chức năng địa phương vận động ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Xác minh tin nhắn "tống tiền" vụ cô gái tố bị sàm sỡ ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là nội dung tin nhắn giữa gia đình bệnh nhân và nhân viên thực tập bị tố cáo trong vụ người nhà bệnh nhân cho rằng bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sàm sỡ trong lúc chụp X-quang.

Theo đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh với nội dung người nhà bệnh nhân yêu cầu phải đưa 30 triệu đồng. Nếu không, "tao sẽ cho mày ra pháp luật về tội sàm sỡ bệnh nhân chưa đủ tuổi vị thành niên".

Trước vụ việc trên, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh nội dung cho rằng gia đình bệnh nhân đòi tiền của nhân viên thực tập.

Trước đó, ngày 15/9, mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông lớn tiếng, quát mắng, yêu cầu được gặp bác sĩ khám cho con gái mình đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Người đàn ông nói vị bác sĩ đã có hành vi sàm sỡ con gái mình.

Hình ảnh người nhà to tiếng, cho rằng nhân viên chụp X-quang đã sàm sỡ con gái mình. Ảnh: Chụp từ clip.

Theo bệnh viện, vụ việc xảy ra từ ngày 9/9, cô gái 16 tuổi được đưa vào Bệnh viện Việt Đức sau tai nạn giao thông, được bác sĩ chỉ định chụp X-quang tay chân, xương chậu.

Khi vào phòng chụp, nhân viên đã hỗ trợ bệnh nhân để chuẩn bị chụp. Trong quá trình chụp X-quang, tùy từng vị trí chụp, bệnh nhân được yêu cầu cởi bỏ quần áo, kéo thấp quần áo, bỏ các đồ kim loại...

Sau khi bệnh nhân chụp X-quang xong, một lát sau người nhà bệnh nhân bắt đầu to tiếng, đòi gặp nhân viên y tế vì cho rằng cô gái bị sàm sỡ khi chụp X-quang.

Sau đó, người bị tố cáo trình bày bản thân là sinh viên thực tập tại bệnh viện. Quá trình thăm khám cho bệnh nhân, sinh viên này thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên bệnh viện, theo đúng quy trình chuyên môn...

Bệnh viện cũng đã mời Công an phường Hàng Bông vào làm việc, giải quyết xong vụ việc. Bất ngờ sau đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện clip tố sàm sỡ.

Trong buổi làm việc với Công an phường Hàng Bông, bệnh viện đã trích xuất toàn bộ camera an ninh, tường trình của sinh viên thực tập, màn hình chụp tin nhắn qua lại giữa người nhà bệnh nhân và sinh viên thực tập này tới công an.

Tại bản tường trình, nam sinh viên khẳng định không có hành động sàm sỡ như clip tố trên mạng xã hội. Theo phân công, sinh viên thực tập trực tại phòng chụp X-quang có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ, chuẩn bị tư thế chụp cho bệnh nhân. Việc chiếu chụp do nhân viên kỹ thuật đảm nhiệm.

Êkip trực cũng có báo cáo với bệnh viện về diễn biến vụ việc. Theo đó, báo cáo trong giao ban, giải trình bằng văn bản cho bệnh viện, êkip trực khẳng định quá trình chiếu chụp X-quang diễn ra bình thường. Thời điểm tiến hành chụp êkip biết có người đứng ngoài quay camera qua ô cửa nhưng vẫn tiến hành chụp cho bệnh nhân.