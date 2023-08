TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Anh chồng đâm em dâu tử vong; bảo vệ ngân hàng bị đồng nghiệp đâm gục

Anh chồng đâm em dâu tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự Dương Văn Hùng (SN 1968, trú xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Beat Phố Nối - Như Quỳnh

Theo nhà chức trách, Hùng và anh Dương Văn M (em ruột Hùng) có mâu thuẫn về vấn đề đất đai. Chiều 7/8, Hùng ngăn không cho xe chở vật liệu vào nhà anh M với lý do xe làm hỏng rãnh thoát nước. Sau đó, vợ chồng anh M xảy ra xô xát, chửi nhau với Hùng.

Hùng về nhà, vào bếp lấy dao đâm 3 nhát vào người chị Dương Thị T. (vợ của M) khiến người phụ nữ này bị thương nặng dẫn đến tử vong.



Sau khi gây án, Hùng đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo vệ ngân hàng bị đồng nghiệp đâm gục

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Minh về hành vi cố ý gây thương tích.

Võ Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Các quyết định khởi tố, bắt giam đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan chức năng, qua điều tra ban đầu cho thấy, Minh làm bảo vệ ngân hàng VietBank chi nhánh Bà Rịa. Khoảng 7h35 ngày 4/8, Minh nhận điện thoại của ông T.V.G., bảo vệ của ngân hàng trên về việc Minh không ra thay ca trực.

Sau đó, Minh và ông G. cự cãi qua điện thoại. Thời điểm này, do vẫn còn đang say rượu nên bực tức ông G., Minh mang theo 1 cái kéo và 1 con dao, lái xe máy từ nhà đến gặp ông G. tại chi nhánh ngân hàng.

Tại đây, Minh dùng kéo đâm ông G. gây thương tích ở vùng cổ, vùng liên sườn. Sau khi gây án, Minh bị bảo vệ ngân hàng VietBank bắt giữ, giao cơ quan công an phường Phước Trung, TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý.

Tại cơ quan công an, Võ Văn Minh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Xác minh clip 4 ngư dân theo tàu cá bị đánh dã man trên biển

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/8, nguồn tin của phóng viên cho biết, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận thông tin ban đầu về vụ việc người phụ hành hung; đồng thời cũng đã nắm được thông tin có 1 ngư dân bị hành hạ đã đến khám bệnh tại một phòng khám trên địa bàn của tỉnh vào 2 ngày trước (ngày 6/8). "Vụ việc đang được cho xác minh cụ thể trước khi thông tin cho báo chí", nguồn tin cho biết.

Hình ảnh kèm theo nội dung về vụ việc được đăng tải khiến dư luận bức xúc. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào tối 7/8, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh 4 ngư dân bị đánh dã man trên tàu cá khi tàu này đang hoạt động trên vùng biển Kiên Giang. Vụ việc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi xem clip.

Theo đó, clip dài 6 phút 8 giây được đăng tải trên mạng xã hội Fakebook, kèm theo nội dung: "Trong những người bị đánh kia có một em làm cùng cty (công ty) với mình ở minh hòa kinh môn (Minh Hòa, Kinh Môn). Chỉ vì miếng cơm manh áo mà em ấy đi làm ăn xa và làm cho 1 tàu cá và đã bị đánh đập dã man. Vụ việc này mới xảy ra cách đây mấy hôm mình đăng lên để mọi người được biết và chia sẻ video để cho pháp luật được biết và trừng trị những người xấu".

Người đàn ông cầm cây gậy đánh liên tiếp vào người các ngư dân. Ảnh cắt từ clip

Trong clip ghi lại cảnh thanh niên mặc áo màu xanh (được mọi người trên tàu gọi tên Mỹ) liên tục chửi bới và cầm cây đánh nhiều cái vào người mặc áo sọc, mặc cho người này van xin được tha: "Tụi lạy ông, ông Mỹ ơi!".

Không những không dừng lại, người tên Mỹ còn kêu 3 ngư dân khác lại ngồi xuống, rồi cầm cây đánh liên tục vào một ngư dân ngồi ở góc tàu và chửi "mày là thằng chủ mưu nè". Kế đến, người này cầm cây gậy đánh mạnh nhiều lần vào 3 ngư dân ngồi gần đó.

Xử vụ Công ty Tây Hồ: Luật sư đề nghị triệu tập điều tra viên và Tổng giám đốc Công ty

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 8/8, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Hà Nội – viết tắt Công ty Tây Hồ) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tại phiên tòa, luật sư Phan Quốc Thắng - Giám đốc Công ty luật TNHH Faith (Đoàn luật sư TP. Hà Nội, người bào chữa cho bà Chu Thị Ngọc Ngà, một bị cáo trong vụ án) đề nghị HĐXX triệu tập ông Vũ Hoài Linh (điều tra viên chính của vụ án) và ông Hồ Đình Thịnh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ) đến phiên tòa.

5 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty Tây Hồ bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ảnh: X.H.

Theo luật sư, lý do đề nghị HĐXX triệu tập để làm rõ hành vi thu thập tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án liệu có đảm bảo quy trình tố tụng hay không. Luật sư muốn làm rõ việc ông Hồ Đình Thịnh giao nộp cho điều tra viên Vũ Hoài Linh (Hồ sơ vụ án) là hoạt động thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật của tố tụng hình sự hay dấu hiệu tổ chức chiếm đoạt tài liệu của doanh nghiệp. Ngoài ra, luật sư muốn làm sáng tỏ liệu có hay không giả mạo chức vụ, sử dụng con dấu giả trong các tài liệu chứng cứ điều tra viên thu thập trong hồ sơ vụ án này.

Theo đề nghị, luật sư muốn làm rõ hành vi có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án, dấu hiệu bức cung bị cáo trong quá trình điều tra, dấu hiệu chiếm đoạt, rút lõi phần hồ sơ bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà tố cáo ông Hồ Đình Thịnh; làm rõ việc tổ chức điều tra hoạt động doanh nghiệp không liên quan vụ án, không có trụ sở tại địa bàn Bắc Ninh.

Ngoài ra, luật sư muốn làm rõ liệu có dấu hiệu tạo dựng chứng cứ chiếm đoạt 20.000 USD (vật chứng trong quá trình khám xét phòng làm việc của bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà ngày 14/10/2021). Số liệu tiền vật chứng hơn 800 triệu đồng tài sản Công ty Tây Hồ thu giữ khi khám két sắt bị sai lệch trong quá trình xử lý vật chứng, dấu hiệu chiếm đoạt tài liệu, hồ sơ trong két sắt khi khám xét phòng làm việc của bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà ngày 14/10/2021 do số tài liệu này là liên quan việc thụt két..

Trước đề nghị trên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng trong quá trình điều tra, khám xét đều khách quan. Tuy nhiên, phiên tòa diễn ra dài ngày, HĐXX có thể triệu tập những người nêu trên trong trường hợp cần thiết.

Theo cáo trạng, 5 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Đặng Quang Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT); Tân Tú Hải (nguyên Tổng giám đốc); Phan Việt Anh (nguyên Phó Tổng giám đốc), Chu Thị Ngọc Ngà (nguyên Trưởng ban kiểm soát) và Nguyễn Tấn Hoàng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh) của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ. Tất cả cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015.

Cáo trạng xác định, năm 2017, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội có 98,83% vốn Nhà nước và nắm giữ 50,09% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ. Ông Đặng Quang Tuấn và Tân Tú Hải với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đại diện phần vốn của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội tại Công ty Tây Hồ đã bàn bạc, thống nhất với Phan Việt Anh, Chu Thị Ngọc Ngà và Nguyễn Tấn Hoàng là thành viên Hội đồng quản trị, trưởng phòng kinh doanh thực hiện hành vi bán 118 lô đất ở khu đô thị mới huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không đúng trình tự quy định và không theo kết quả thẩm định giá, gây thất thoát hơn 91 tỷ đồng là tài sản Nhà nước.

Thông tin mới nhất về sự cố vỡ đập hồ thải ở Lào Cai

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa nay (8/8), trên mạng xuất hiện clip, hình ảnh gây xôn xao dư luận về việc vỡ đập hồ thải tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.