Vướng vòng lao lý vì mâu thuẫn của người lớn Vướng vòng lao lý vì mâu thuẫn của người lớn

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an thành phố, Công an các xã, phường tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc mà đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật còn trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Điều đáng nói là nguyên nhân ban đầu xuất phát từ những mâu thuẫn của người lớn.