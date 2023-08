Cô gái 18 tuổi bị gã xe ôm chở đến khu đất trống, trói vào gốc cây rồi hiếp dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trương Minh Hiếu (SN 1962, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Quang

Gốc cây nơi nghi phạm Hiếu trói chị D. rồi hiếp dâm. Ảnh: Thanh Quang

Theo điều tra ban đầu, từ 16h đến 21h ngày 5/8, chị T.T.M.D. (18 tuổi, quê Vĩnh Long) đứng đón xe khách tại ngã tư Bình Phước thuộc địa bàn TP.HCM để đi Bình Phước thăm bạn.

Tại đây, Hiếu lái xe máy mời chị D. đi xe ôm. Thời điểm này, trên tuyến Quốc lộ 13 không còn xe khách chạy về tỉnh Bình Phước nên chị D. đồng ý và lên xe.

Hiếu lái xe chở chị D. đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi đưa chị D. đến khu vực bãi đất trống thuộc khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, TP.Thuận An.

Hiếu được cho là đã dùng vũ lực với chị D. rồi dùng dây trói bị hại vào thân cây, hiếp dâm bị hại. Sau đó, chị D. đến trụ sở công an để trình báo.

Công an TP.Thuận An phối hợp với Công an phường Bình Hòa nhanh chóng xác minh, điều tra và mời Hiếu về làm việc sau vài giờ gây án.

Làm việc với công an, Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm chị D.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ.

Xét xử vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội khiến 3 cảnh sát PCCC hy sinh

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/8, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án với bị cáo trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh.

Sau khi phiên tòa khai mạc, 1 người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã đề nghị được trợ giúp pháp lý. HĐXX đã tạm dừng phiên tòa để các bên liên quan giải quyết đề nghị này.

Cụ thể, liên quan vụ cháy quán karoke số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, TP.Hà Nội) xảy ra vào ngày 1/8/2022, hôm nay Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa Phạm Duy Hùng (SN 1983, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Đây là vụ án gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bởi đã có 3 đồng chí cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy hy sinh khi tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở đây.

3 cảnh sát là trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, trung uý Đỗ Đức Việt và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc. Bộ trưởng Bộ Công an sau đó đã quyết định thăng cấp bậc hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Phạm Duy Hùng bị xử phạt 10 năm tù, buộc phải cấp dưỡng cho mẹ liệt sĩ Đặng Anh Quân đến khi bà qua đời hoặc có sự thay đổi khác. Ảnh: BT

Theo đó, thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân. Thăng cấp bậc từ trung úy lên thượng úy cho đồng chí Đỗ Đức Việt Thăng, nâng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ cho đồng chí Nguyễn Đình Phúc.

Ba chiến sĩ hy sinh được công nhận liệt sĩ và cấp bằng "Tổ quốc ghi công".

Nêu quan điểm của mình tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Duy Hùng từ 10 đến 12 năm tù cùng với tội danh nêu trên.

Nói lời sau cùng, Phạm Duy Hùng bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến gia đình các bị hại.

Hùng mong HĐXX cho hưởng lượng khoan hồng để sớm được trở về làm ăn, trả nợ. Bị cáo Hùng trình bày hiện đang nợ nần nhiều khi nói lời sau cùng.

Sau thời gian nghị án, cuối giờ chiều 7/8, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án với Phạm Duy Hùng.

Với đề nghị của gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân, HĐXX buộc bị cáo phải cấp dưỡng cho 2 con đẻ của liệt sĩ mỗi cháu 2 triệu đồng/tháng đến khi các cháu tròn 18 tuổi. Ảnh: BT

HĐXX nhận định, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã ăn năn hối cải, xác nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Duy Hùng là rất nghiêm trọng, xâm phạm quy định pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy; xâm phạm tính mạng, tài sản của công dân, gây nguy hiểm đến trật tự an toàn xã hội, dẫn đến sự hy sinh và mất mát cho gia đình 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy nên cần có bản án nghiêm khắc.

Do đó, HĐXX quyết định, tuyên Phạm Duy Hùng phạm tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy". Về hình phạt, HĐXX quyết định, xử phạt Hùng 10 năm tù.

Về dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường bổ sung cho đại diện hợp pháp của mỗi gia đình bị hại là 50 triệu đồng.

Ngoài ra, phải đền bù tổn thất về tinh thần đối với phía gia đình bị hại, mỗi nạn nhân 180 triệu đồng; riêng trường hợp nhà chị Nguyễn Thu Huyền (đại diện hợp pháp cho liệt sĩ Đặng Anh Quân, có mẹ đẻ liệt sĩ, 2 con ruột liệt sĩ), mỗi người được hưởng 1/4 khoản bồi đắp nêu trên.

Về vấn đề cấp dưỡng với những người nạn nhân phải cấp dưỡng, HĐXX xét thấy, đề nghị của người đại diện hợp pháp cho liệt sĩ Đặng Anh Quân đề nghị phải cấp dưỡng cho mẹ đẻ liệt sĩ là 780 triệu đồng, 1 con đẻ 93 triệu đồng, 1 người con đẻ khác là 566 triệu đồng là không có căn cứ, vượt quá khả năng chi trả của bị cáo.



Áp dụng theo quy định, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cấp dưỡng cho mẹ đẻ liệt sĩ Đặng Anh Quân 2 triệu đồng/tháng tính từ 1/8/2022 đến khi mẹ liệt sĩ qua đời hoặc có sự thay đổi khác; 2 cháu con liệt sĩ Đặng Anh Quân mỗi cháu 2 triệu đồng/tháng tính từ 1/8/2022 đến khi các cháu tròn 18 tuổi.

4 cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình bị phát hiện đánh bài ăn tiền tại Đắk Lắk

Trong thời gian qua, dư luận xã hội xôn xao việc một số cán bộ thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình bị bắt vì liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền tại tỉnh Đắk Lắk.

Về việc này, PV Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và UBND tỉnh Thái Bình.

Sáng 7/8, trao đổi với PV Dân Việt, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã nắm được vấn đề, sự việc đáng tiếc xảy ra. "Quan điểm là ai vi phạm người đó chịu trách nhiệm", bà Hạnh cho hay.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình. Ảnh: Hồng Nhân

"Chúng tôi đi theo đoàn, 13 người, cổ vũ U11 của tỉnh vào chung kết. Sau khi đội U11 giành chiến thắng, nhóm anh em có liên hoan. Sau đó nội bộ anh em vui, chơi với nhau.

Sự việc xảy ra ngoài giờ hành chính, vào hôm 29/7. Sáng hôm sau, tôi được thông báo 4 cán bộ bị lực lượng chức năng dẫn đi.

Ngay sau đó, tôi nhận được 2 quyết định. Một là thông báo phạm tội bắt quả tang, gồm 4 người, hai là thông tin khởi tố bị can", bà Hạnh nói.

Phóng viên hỏi khởi tố liên quan đến việc gì, bà Hạnh cho biết chỉ nhận thông tin đã khởi tố.

Theo Giám đốc Sở, đơn vị đã báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn từng bước giải quyết theo quy định pháp luật.

PV Dân Việt đã liên hệ với một trong những người có liên quan đến vụ việc, người này cho biết: "Việc các anh gây ra, các anh phải chịu trách nhiệm".

Xác minh được danh tính thi thể nữ lõa thể trong khuôn viên trường đại học ở Quảng Ninh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/8, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, trong khi đi làm nhiệm vụ, nhân viên Trường Đại học Hạ Long (phường Nam Khê, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 1 thi thể nữ lõa thể nằm trong bồn hoa cây xanh.

Sau khi nhận được thông báo về sự việc, lực lượng chức năng đã đưa thi thể đến Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển và tổ chức xác minh danh tính.

Phát hiện thi thể nữ lõa thể trong khuôn viên Trường Đại học Hạ Long (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Fanpage tin nhanh Quảng Ninh

Dựa trên nguồn tin trên mạng xã hội về một gia đình ở TP.Hạ Long đăng thông tin tìm con gái bị tự kỷ đi khỏi nhà, cơ quan chức năng đã mời gia đình lên nhận diện.

Qua nhận diện, người thân trong gia đình xác định đúng là con mình. Nạn nhân là cháu P.T.D (SN 2004, trú tại phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), bị bệnh tự kỷ từ bé, đang theo học cấp 3 thì gia đình phải cho nghỉ.

Hiện lực lượng Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lào Cai: Mưa lớn khiến 1 người phụ nữ bị lũ cuốn trôi mất tích

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Nông Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn xã vừa có 1 phụ nữ bị lũ cuốn trôi mất tích.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai tham gia tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích tại xã Hợp Thành, TP.Lào Cai. Ảnh: UBND xã Hợp Thành

Cụ thể vào khoảng hơn 9 giờ sáng nay (7/8), một người phụ nữ ở thôn Pèng 1, xã Hợp Thành, TP.Lào Cai ra suối, không may sạt lở đất khiến người phụ nữ trượt chân, bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Nạn nhân được xác định là chị H.Th.Th. (SN 1989), trú tại thôn Pèng 1, xã Hợp Thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai cùng người dân xã Hợp Thành tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 17 giờ chiều nay (7/8), vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.