TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt 1 đối tượng, thu giữ hơn 200kg ma túy; 1 phụ nữ bị chồng cũ đâm gục

Bắt 1 đối tượng, thu giữ hơn 200kg ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/7, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Vư Mua Vừ, sinh năm 1982, ở tỉnh Bôlykhămxay (Lào) về hành vi vận chuyển trái phép 209kg chất ma túy.

Đối tượng Vư Mua Vừ bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: PV



Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 11 giờ ngày 21/7, tại tỉnh Bôlykhămxay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Bôlykhămxay phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác bắt quả tang đối tượng Vư Mua Vừ (SN 1982) trú tại tỉnh Bolikhamxay (Lào), thu giữ hơn 209kg ma túy các loại.

Đối tượng Vư Mua Vừ khai nhận, số lượng ma túy nói trên được thuê vận chuyển từ tỉnh Bò Kẹo thuộc khu vực "Tam giác vàng" về tập kết tại huyện Khăm Cợt, sau đó thuê các đối tượng người Mông (Lào) cắt rừng vận chuyển vào Việt Nam đưa ra khu vực phía Bắc và sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Hiên lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Người phụ nữ bị chồng cũ đâm gục

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/7, một vụ gây thương tích nghiêm trọng vừa xảy ra ở địa bàn phường Trưng Trắc (TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cô gái bị chồng cũ dùng hung khí đâm gục tại vỉa hè ở Vĩnh Phúc vào chiều 27/7. Ảnh chụp màn hình

Theo các clip lan truyền trên mạng xã hội, cô gái bị một người đàn ông đuổi theo và dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại vỉa hè. Phát hiện sự việc, nhiều người dân chứng kiến đã đến can ngăn.

Người đàn ông sau khi gây ra sự việc liền bỏ đi, để mặc người phụ nữ nằm ở vỉa hè. Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Trưng Trắc cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ thông tin trên.

Theo đó, Công an phường Trưng Trắc đang phối hợp cùng Công an TP.Phúc Yên điều tra vụ việc. Đối tượng gây án đã bị nhà chức trách bắt giữ. Được biết, cô gái là vợ cũ của đối tượng.

Bắt 3 đối tượng vụ giật điện thoại, kéo lê nạn nhân trên đường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với Công an quận Tân Bình bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Huy (SN 2007, quê Hậu Giang), Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt (SN 2005, ngụ quận 11, TP.HCM; có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) và Nguyễn Văn Kiệt (SN 2004, quê Long An) về hành vi cướp giật tài sản.

Thanh niên bị kéo lê nhiều mét trên đường. Ảnh cắt từ clip.

Đây là nhóm đối tượng đã giật điện thoại của 1 thanh niên trên địa bàn quận Tân Bình, và kéo lê nạn nhân nhiều mét trên đường gây xôn xao.

Theo điều tra, sáng 24/7, qua tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội về một vụ việc cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 23/7 tại trước quán ăn Ba Huy trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9.

Thời điểm này, nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy đã giật điện thoại của 1 thanh niên với hành vi manh động, thực hiện hành vi phạm tội quyết liệt, đến cùng, bỏ mặc nạn nhân bị thương do quá trình truy đuổi, níu áo đối tượng thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của mình.

Mặc dù bị hại chưa cung cấp thông tin nhưng với phương châm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM "mỗi vụ cướp giật tài sản là một vụ trọng án", lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Tân Bình đã vận hành cơ chế xác minh, truy xét nhanh theo dấu vết nóng, quyết tâm truy bắt nhóm đối tượng trên trong thời gian nhanh nhất.

Chưa đầy 24 giờ gây án, lần lượng các đối tượng Huy, Việt và Kiệt đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trốn tại quận 11, quận 7 (TP.HCM).

Cảnh sát thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện mà các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm kết luận điều tra đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng.

Xác định đối tượng tung tin sai sự thật về nữ nhân viên Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều người

Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng thông tin sai sự thật về nữ nhân viên Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Trước đó, ngày 26/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về nữ nhân viên Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều người, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngay trong ngày 26/7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã phát hiện trường hợp chị Nguyễn Thị N. (SN 1986, trú tại phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh, thông tin không đúng sự thật về việc nữ công nhân Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều người (có cả hình ảnh nữ công nhân và danh sách người bị lây nhiễm). Đây là những nội dung chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật.

Xác định kẻ tung tin sai sự thật về nữ nhân viên Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Tại cơ quan công an, chị Nguyễn Thị N. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình khi đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tự giác đăng bài đính chính trên Facebook của mình.

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chị Nguyễn Thị N. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Đối với nguồn phát tán thông tin sai sự thật trên, Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra mở rộng.

Va chạm với xe đưa thư báo trên đường đi lễ, vợ chồng cụ già tử vong tại chỗ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/7, một lãnh đạo UBND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng cụ già tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, ông H.K.L (84 tuổi) chở theo vợ là bà N.T.L (80 tuổi) trú tại thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) bằng phương tiện xe máy mang biển số 47C1-079.01 để đi lễ ở nhà thờ.

Hiện trường vụ va chạm khiến vợ chồng cụ ông tử vong tại chỗ.

Khi di chuyển trên Quốc lộ 14, đoạn trước giáo xứ Đức Vinh, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, xe máy của ông L xảy ra va chạm với xe ô tô đưa thư báo biển số 29H-888.02 do anh H.N.T (36 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Buôn Ma Thuột đi thị xã Buôn Hồ.

Cú va chạm khiến vợ chồng ông L té xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng. Xe đưa thư báo bị hư phần đầu, tài xế bị thương nhẹ.

Hiện, Công an thị xã Buôn Hồ đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.