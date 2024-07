Đề nghị mức án vụ Trịnh Văn Quyết, FLC

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 26/7, tại TAND TP.Hà Nội, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố nêu quan điểm xử lý, đưa mức án đề nghị với Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC và 49 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thao túng thị trường chứng khoán".

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 50 bị cáo trong vụ án tại Tập đoàn FLC.

Ngoài mức án chính, Viện kiểm sát đề nghị tòa áp dụng hình phạt bổ sung với tất cả những người phạm tội thao túng thị trường chứng khoán là "cấm hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán từ 3 – 5 năm".

Về dân sự, phía công tố đề nghị tòa xem xét theo hướng Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm chính trong việc bồi thường 4.300 tỷ đồng, các bị cáo khác liên đới bồi thường.

Mức án đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt các bị cáo:

Các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":

1. Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, từ 5 - 6 năm tù vì thao túng và 19 – 20 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 24 – 26 năm tù.

2. Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết), 4 – 5 năm tù vì thao túng và 13 - 14 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 17 – 19 năm tù.

3. Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết), 3 - 4 năm tù vì thao túng và 7 – 8 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 10 – 12 năm tù.

4. Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC, từ 4 – 5 năm tù vì thao túng và 7 – 8 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 11 – 13 năm tù.

5. Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết), từ 2 – 3 năm tù vì thao túng và 12 – 13 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 14 – 16 năm tù.

6. Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư phòng mua sắm Công ty FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga), từ 2 - 3 năm tù vì thao túng và 5 - 6 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 7 - 9 năm tù.

7. Trịnh Tuân, Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết), từ 2 – 2 năm 6 tháng tù vì thao túng và 4 – 5 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 6 - 7 năm 6 tháng tù.

8. Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết), từ 2 – 2 năm 6 tháng tù vì thao túng và 3 – 4 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 5 – 6 năm 6 tháng tù.

Tội "Thao túng thị trường chứng khoán":

9. Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS, từ 4 - 5 năm tù.

10. Chu Tiến Vượng, cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS, từ 3 - 4 năm tù.

11. Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 30 – 36 tháng tù.

12. Bùi Ngọc Tú, Phó phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 30 – 36 tháng tù.

13. Nguyễn Thị Thu Thơm, Phó phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 30 – 36 tháng tù.

14. Quách Thị Xuân Thu, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 24 – 30 tháng tù.

15. Trần Thị Lan, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 24 – 30 tháng tù.

16. Trịnh Văn Nam, nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại), từ 18 – 24 tháng tù.

17. Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết), từ 18 – 24 tháng tù.

18. Nguyễn Thị Nga, nhân viên Ban Kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), từ 18 – 24 tháng tù.

19. Hoàng Thị Huệ, nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết), từ 18 – 24 tháng tù.

20. Đỗ Thị Huyền Trang, Phó phòng Kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), từ 18 – 24 tháng tù.

21. Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết), từ 18 – 24 tháng tù.

Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":

22. Đỗ Như Tuấn, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, từ 8 – 9 năm tù.

23. Đỗ Quang Lâm, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, từ 8 – 9 năm tù.

24. Nguyễn Văn Thanh, cựu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros, từ 8 – 9 năm tù.

25. Đàm Mai Hương, cựu Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros, từ 4 – 5 năm tù.

26. Nguyễn Bình Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros, từ 7 - 8 năm tù.

27. Hoàng Thị Thu Hà, kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết), từ 10 – 11 năm tù.

28. Nguyễn Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros (bạn ông Quyết), từ 6 - 7 năm tù.

29. Lê Thành Vinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, từ 4 – 5 năm tù.

30. Nguyễn Thanh Bình, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS (bạn cùng quê ông Quyết), từ 8 – 9 năm tù.

31. Lê Tân Sơn, cựu Phó Chánh văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

32. Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, từ 3 năm 6 tháng – 4 năm tù.

33. Đặng Thị Hồng, cựu Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC, từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

34. Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land, từ 30 – 36 tháng tù.

35. Trương Văn Tài, nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết), từ 30 – 36 tháng năm tù.

36. Nguyễn Minh Điểm, nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 24 – 30 tháng tù.

37. Trịnh Thị Út Xuân, nhân viên Công ty dịch vụ số FLC, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

38. Phạm Thanh Hương, kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin, từ 3 – 4 năm tù.

39. Phạm Thị Hải Ninh, cựu Phó ban Đầu tư Tập đoàn FLC, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

40. Nguyễn Thiện Phú, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros, từ 6 – 7 năm tù.

41. Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội, từ 7 – 8 năm tù.

42. Lê Văn Tuấn, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, từ 7 – 8 năm tù.

43. Trần Thị Hạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP, từ 6 – 7 năm tù.

Tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ":

44. Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ 8 – 9 năm tù.

45. Lê Hải Trà, nguyên ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ 6 – 7 năm tù.

46. Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ 6 – 7 năm tù.

47. Lê Thị Tuyết Hằng, cựu Giám đốc Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ 3 – 4 năm tù.

Tội "Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán":

48. Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ 36 – 42 tháng tù.

49. Dương Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, từ 24 – 30 tháng tù.

50. Phạm Trung Minh, cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, từ 18 – 24 tháng tù.

Riêng bị can Doãn Văn Phương, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros đang bỏ trốn nên cảnh sát truy nã, bắt được xử lý sau.

Cảnh báo chiêu trò cắt ghép mặt vào clip "nhạy cảm" để tống tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/7, Công an TP.HCM cho biết, qua công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân, đơn vị đã phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng tìm kiếm thông tin, hình ảnh, số điện thoại của nạn nhân (chủ yếu là nam giới, có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội) từ nhiều nguồn khác nhau (phố biến là hình ảnh, thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội hoặc tài khoản mạng xã hội của nạn nhân), tiến hành cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh được cắt ra từ các clip có nội dung "nhạy cảm" ở các nhà nghỉ, khách sạn… Sau đó, đối tượng giả danh là thám tử tư gọi điện thoại thông báo nạn nhân về việc đối tượng phát hiện nạn nhân có mối quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác, đồng thời gửi cho nạn nhân các hình ảnh "nhạy cảm" đã được chỉnh sửa, cắt ghép với khuôn mặt của nạn nhân. Yêu cầu nạn nhân phải chuyển một khoản tiền điện tử (USDT) với giá trị 80.000 USDT (tương đương 2,024 tỷ đồng) vào ví điện tử (tài khoản: TTJAEq4mUB3PbiVJrutd2QjWWstCJmTZcY) để không bị đăng lên mạng xã hội, gửi tới các nơi làm việc và cho "chuộc lại" các clip và hình ảnh nhạy cảm trên.

Trường hợp nạn nhân bị "sập bẫy", các đối tượng sẽ hướng dẫn mua tiền điện tử và chuyển đến các tài khoản ví điện tử theo chỉ định, sau đó bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra, truy xét, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi gặp các trường hợp tương tự phải nâng cao tinh thần cảnh giác với phương châm "không hoảng sợ - không làm theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng", đồng thời phải liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.

Thông tin mới vụ nữ nhân viên Samsung bị đồn làm lây nhiễm HIV cho nhiều nam giới ở Thái Nguyên

Như Dân Việt đã thông tin: Sở Y tế Thái Nguyên vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Nguyên báo cáo nội dung thông tin liên quan đến tin đồn nữ nhân viên Samsung làm lây nhiễm HIV.

Theo đó, để làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tại Công ty Samsung Thái Nguyên có một nữ nhân viên lây nhiễm HIV sang nhiều người, Sở Y tế Thái Nguyên đã có công văn số 3014/SYT-NVY ngày 26/7/2024 đề nghị Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẩn trương nắm bắt, xác thực thông tin trên mạng xã hội tại Samsung có sự lây nhiễm HIV sang nhiều người hay không.

Báo cáo của Sở Y tế Thái Nguyên ngày 26/7/2024 gửi UBND tỉnh Thái Nguyên bác bỏ tin đồn nữ công nhân làm lây nhiễm HIV.

Qua báo cáo số 26072004/SEMV-SHE-01 ngày 26/7/2024 của Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam, báo cáo số 108/SEVT-EEG ngày 26/7/2024 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và kết quả rà soát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên khẳng định, không có trường hợp hay danh sách ca nhiễm HIV nào như thông tin trên mạng xã hội đã đưa tin.

Do đó, việc thông tin trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.

Sau khi có báo cáo kết quả của Sở Y tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, xác minh làm rõ đối tượng thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

Tạm giữ hình sự tài xế xe container tông nhà dân khiến 3 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/7, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Theo cơ quan công an, tài xế Hoàng Văn Nghĩa là người điều khiển xe container lao vào nhà dân tại khu vực chợ 312, xã Đắk R'la khiến 3 người tử vong.

"Chúng tôi tạm giữ hình sự tài xế để xác minh, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong", lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil nói.

Đến nay, chiếc xe container tông nhà dân vẫn đang kẹt trong nhà tại thôn 11, xã Đắk R'La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Liên quan vụ tai nạn này, ông Trần Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Đắk R'la, cho biết hiện chiếc container vẫn đang kẹt trong nhà dân.

Theo ông Phương, việc đưa chiếc container ra sẽ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết cấu của nhiều nhà dân nên phải tính toán kỹ.

"Trong chiều 26/7, chúng tôi sẽ tham gia họp bàn cùng các ngành liên quan để có phương án tốt nhất đưa xe container ra khỏi nhà dân", ông Trần Văn Phương nói.

Ông Trần Văn Phương thông tin thêm, hiện gia đình nạn nhân phải tổ chức tang lễ cho hai cháu Hoàng Minh D. (SN 2009) và Hoàng Minh Q. (SN 2006) cạnh chiếc xe container gây tai nạn.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 8h10 ngày 25/7, tại km1818+100 đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc thôn 11, xã Đắk R'La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, anh Nguyễn Sỹ Trưởng (33 tuổi, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe container biển số 50H-450... kéo theo rơ-moóc di chuyển theo hướng TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khi chạy đến km1818+100 đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc thôn 11, xã Đắk R'La (huyện Đắk Mil) thì xe của anh Nguyễn Sỹ Trưởng bị xe container biển số 50H-058... do Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều tông vào đuôi.

Cú tông mạnh khiến xe contarner do Hoàng Văn Nghĩa điều khiển mất lái, lao vào 6 nhà dân ven đường cùng chiều xe này chạy. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong gồm hai anh em ruột Hoàng Minh D. (SN 2009) và Hoàng Minh Q. (SN 2006, đang ở trong nhà) và ông Nguyễn Quang C. (57 tuổi, đều trú tại thôn 11, xã Đắk R'La, huyện Đắk Mil).

Vụ tai nạn còn khiến bà Đặng Thị T. (58 tuổi, trú tại thôn 11, xã Đắk R'La) bị thương, hiện đang được cấp cứu. 6 ngôi nhà và tài sản trong nhà bị xe tông hư hỏng, thiệt hại nặng; xe container do anh Trưởng lái bị vỡ nát phần đầu và nhiều bộ phận khác.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông, qua trích xuất dữ liệu từ Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, xe đầu kéo BKS 50H-058... chạy với vận tốc 84km/h ở thời điểm xảy ra tai nạn (lúc 8h3'10'').

Tốc độ này vượt 40% so với tốc độ cho phép ở đoạn đường xe đang lưu hành (60km/h). Dữ liệu cũng cho thấy xe đầu kéo tăng tốc rất nhanh trong thời gian ngắn trước khi xảy ra tai nạn.

Camera an ninh của người dân cũng ghi lại hình ảnh xe đầu kéo chạy với tốc độ cao, vượt một xe đầu kéo khác rồi mất lái lao vào dãy nhà dân bên đường. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Nghĩa chỉ bị thương nhẹ. Người này đến Công an xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil trình diện. Công an xác định, tài xế này không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể khi điều khiển xe.

Sự thật thông tin "Trưởng phòng Nội vụ ở Vĩnh Phúc lái xe đánh võng, chặn đầu xe khác trên đường"

Như Dân Việt đã thông tin: Các trang mạng xã hội hiện đang lan truyền một clip camera hành trình của 1 chiếc ô tô, ghi lại cảnh một chiếc xe Honda CRV màu đỏ, mang biển kiểm soát 30H - 510.77 liên tục đánh võng, chặn đầu chiếc xe có camera hành trình.

Clip về vụ việc hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn: Vương Văn Phúc

Sự việc gây bức xúc khi nam tài xế của chiếc xe Honda CRV đã ngang nhiên chặn đầu chiếc xe có camera hành trình giữa đường rồi bước xuống xe gây hấn.

Mặc dù chiếc xe phía sau đã cố vượt lên, tuy nhiên nam tài xế xe Honda CRV màu đỏ tiếp tục vượt lên, ép làn và chặn đầu xe.

Nam tài xế lái chiếc xe ô tô Honda CRV màu đỏ mang biển kiểm soát Hà Nội đã ngang nhiên chặn đầu xe khác, dừng xe giữa đường rồi bước xuống cự cãi. Ảnh chụp màn hình

Sau khi 2 bên xảy ra cự cãi, chiếc xe có camera hành trình rời đi, tuy nhiên lại liên tục bị chiếc Honda CRV màu đỏ đánh võng trước đầu xe. Mặc dù ở chiều lưu thông ngược lại đang có rất nhiều phương tiện khác di chuyển, tuy nhiên chiếc xe Honda CRV màu đỏ vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi gây nguy hiểm an toàn giao thông.

Chưa dừng lại, khi đang di chuyển trên đường, chiếc xe Honda CRV mang biển kiểm soát TP.Hà Nội bất ngờ dừng lại giữa đường. Tài xế tiếp tục bước xuống xe để cự cãi. Cùng lúc đó, một chiếc xe container đang di chuyển cùng chiều đã phải di chuyển sang làn đường ngược lại để vượt lên khiến tình huống giao thông rất nguy hiểm.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 25/7, tại đoạn đường gần lối vào IC3 cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên khẳng định, qua xác minh, người lái chiếc xe ô tô đỏ này không phải là Trưởng phòng Nội vụ của huyện mà là một cán bộ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Bình Xuyên. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, dư luận đã lên án gay gắt hành vi nguy hiểm của tài xế xe Honda CRV màu đỏ. Cộng đồng mạng đang cho rằng nam tài xế lái chiếc xe Honda CRV trên là Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên Phùng Ngọc Lâm.

Sáng 26/7, liên quan vụ tài xế lái chiếc xe Honda CRV màu đỏ đánh võng, chặn đầu và gây xích mích với tài xế xe khác trên đường, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho biết, ông đã nắm bắt được thông tin liên quan vụ việc này.

Theo ông Hùng, người tài xế mặc áo sơ mi trắng lái chiếc xe Honda CRV màu đỏ đó là một cán bộ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Bình Xuyên, tên là Nhật.

Về dư luận đang đồn đoán, cho rằng nam tài xế là Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên là không đúng. Chiếc xe ô tô trên là của vị Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên, tuy nhiên vào thời điểm trên ông Lâm cho ông Nhật mượn đi công việc.

Vào chiều 26/7, khi nắm bắt thông tin liên quan vụ việc, vị Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đã trực tiếp liên hệ với ông Phùng Ngọc Lâm để làm rõ.

Qua báo cáo của ông Lâm, vị Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên khẳng định người lái xe là ông Nhật; các thông tin đồn đoán trên mạng xã hội là không có căn cứ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, lúc này ông vẫn "chưa tin lắm", tuy nhiên khi xem clip được lan truyền về vụ việc, lãnh đạo huyện Bình Xuyên khẳng định người lái xe không phải là ông Phùng Ngọc Lâm.

"Rõ ràng là ông Nhật chứ có phải ông Lâm đâu… Lâm to cao, béo hơn Nhật một chút. Nếu nhìn xa thì mọi người không biết có thể nhận định là 1 người" – ông Nguyễn Mạnh Hùng thông tin.

Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên Nguyễn Mạnh Hùng cũng thông tin thêm, sáng nay lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Xuyên cũng đã mời cả 2 người là ông Nhật và ông Phùng Ngọc Lâm lên làm việc để làm rõ các thông tin.