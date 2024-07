Bắt Phó Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang Phạm Minh Toàn

Chiều 27/7, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa khởi tố và bắt tạm giam một Phó Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang cùng 2 thuộc cấp để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Công an thực hiện khám xét nơi làm việc đối với Phó Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang Phạm Minh Toàn. Ảnh: Công an tỉnh Hậu Giang

Phó Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang nói trên là Phạm Minh Toàn (42 tuổi). Hai thuộc cấp cùng bị khởi tố và bắt tạm giam với ông Toàn là Ngô Tấn Quốc (41 tuổi, Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang (thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang) và Phùng Ngọc Ngoan (42 tuổi, Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng và môi trường thuộc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang).

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can, Công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của những người có liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố ông Ngô Tấn Quốc. Ảnh: Công an tỉnh Hậu Giang

Được biết, tháng 6/2021, Thanh tra tỉnh Hậu Giang có kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều nhiều sai phạm tại Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang.

Cụ thể, kết luận thanh tra xác định trong quá trình thực hiện thu phí sử dụng hạ tầng các đường khu công nghiệp, công ty đã tự ý xử lý một số vấn đề mà không báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, công ty được giao nhiệm vụ khai thác, thu phí sử dụng hạ tầng bến bãi nhưng đơn vị chưa triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài sản, qua kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực tế, Thanh tra tỉnh Hậu Giang cũng đã chỉ ra nhiều vi phạm.

Ông Phạm Minh Toàn trước đây là Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang. Đến ngày 12/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang quyết định bổ nhiệm ông Toàn giữ chức Phó Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thời hạn 5 năm.

Đến thời điểm này, quyết định bổ nhiệm nói trên đã hết hạn, nhưng vẫn chưa thực hiện việc bổ nhiệm lại.