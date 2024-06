TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt 2 anh em ruột bị truy nã đặc biệt nguy hiểm; cháy nhà, 3 người chết

Bắt 2 anh em ruột bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu nhiều súng và hung khí

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/6, Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt giữ 2 anh em ruột trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ nhiều súng và hung khí nguy hiểm.

Hai đối tượng gồm: Trần Hồng Sang (SN 1994) và Lê Hồng Oai (SN 1992, cùng trú TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).



Hai anh em Sang và Oai (áo kẻ). Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin, sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13/6, Tổ công tác của Công an TP.Long Xuyên phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ Sang khi đang lẩn trốn tại khu vực khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên.



Ngay sau đó, Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám xét nơi ở của Sang, tại khu vực khóm Trung Hưng, phát hiện thu giữ: 8 cây dao tự chế, 1 cây chĩa, 2 cây gậy 3 khúc, 4 khẩu súng các loại, 1 bọc nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục bắt giữ Oai khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ.

Lực lượng Công an khám xét chỗ ở của Sang thu giữ nhiều súng và hung khí nguy hiểm. Ảnh: Tiến Tầm

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 18/12/2022, sau khi Sang cùng Oai thực hiện hành vi “Cướp tài sản” tại tiệm cầm đồ “Tuấn” trên địa bàn phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, rồi bỏ trốn.

Sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sang và Oai. Tuy nhiên, do Oai và Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 30/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Oai và Sang về tội “Cướp tài sản”.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật và nhiều hung khí nguy hiểm. Ảnh: Tiến Tầm

Hiện vụ việc đang được các Đội nghiệp vụ Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ những hành vi vi phạm của Sang và Oai.



Cháy nhà trong đêm ở Bắc Giang, 3 người tử vong

Rạng sáng 16/6, tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra cháy tại một nhà dân làm 3 người tử vong.

Anh Ngô Quốc Tiến là hàng xóm phát hiện vụ cháy cho biết, thời điểm khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, anh thức dậy thấy nhiều khói ở phía sau nhà nạn nhân (phía sau nhà giáp với ngòi Cầu Tre thuộc phường Mỹ Độ).

Nhà số 43, đường Hoàng Hoa Thám xảy ra cháy từ phía sau nhà. Nguồn: Báo Bắc Giang

Ngay lập tức, anh đi ra phía trước đập cửa thông báo cho gia đình nhưng không thấy người ra mở cửa. Anh Tiến lấy thang trèo lên tầng 2 để phá cửa kính và nghe thấy có tiếng trẻ con kêu khóc khản giọng. Anh chỉ kịp hô lên để lôi kéo sự tập trung của cháu để cháu mở cửa ra. Tuy nhiên, đập cửa xong chỉ khoảng 1 phút sau thì khói, lửa và kính vỡ dội ngược lại, anh không thể làm gì được.



Hậu quả vụ cháy làm 3 người tử vong gồm: Chị Đào Thị H (SN 1982, chủ nhà), cháu Lương Anh N (SN 2016, là con trai chị H) và anh Nguyễn Văn Ng (SN 1977), quê ở xóm Đồng Mới, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang cùng với Công an TP.Bắc Giang điều 5 xe và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, khắc phục hậu quả.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bắt người phụ nữ trốn truy nã suốt 27 năm

Chiều 15/6, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Hoa, SN 1966, thường trú ở phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" từ tỉnh Long An về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa. Nguồn: CAND

Năm 1997 do buôn bán thua lỗ, Hoa đã vay gần 200 triệu đồng của nhiều người trên địa bàn TP.Thanh Hóa, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Sau khi bỏ trốn, Nguyễn Thị Hoa đã thay tên, đổi họ thành Lê Thị Lan và lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam. Đầu tháng 6/2024, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin Nguyễn Thị Hoa đang lẩn trốn tại huyện Cần Giờ, tỉnh Long An nên đã cử 1 tổ công tác vào Long An phối hợp với Công an huyện Cần Giờ bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Hoa về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng lưu hành tiền giả ở Bình Thuận

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, trước đó vào trưa 6/11/2023, tại cửa hàng tạp hóa của chị H. tại khu vực ngã tư đường ĐT715 thuộc thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết xuất hiện một đôi nam nữ điều khiển xe môtô hiệu Honda Vario màu xanh đen, biển số 86C1 - 938.59, hỏi mua 1 gói thuốc lá 555 với giá 35.000 đồng.

Đối tượng Trần Đình Hưng chở Cung Đức Vy đi lưu hành tiền giả mệnh giá 500.000 đồng bằng hình thức mua thuốc lá để đối lấy tiền thật. Ảnh: Công an Bình Thuận

Sau đó hai đối tượng này thanh toán số tiền 505.000 đồng (gồm 1 tờ 500.000 đồng và 1 tờ 5.000 đồng). Sau khi nhận gói thuốc và 470.000 đồng tiền thối lại do chị H. đưa thì đôi nam nữ rời đi. Sau đó, chị H. nghi ngờ nên kiểm tra thì phát hiện tờ 500.000 đồng trên là giả, nến đến Công an xã Thiện Nghiệp trình báo.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương tiến hành truy xét, đến khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, công an đã bắt quả tang 2 đối tượng là Trần Đình Hưng ( SN 1995, trú tại khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) và Cung Đức Vy ( SN 1990, trú tại, phường 11, quận 3, TP.HCM) tại một căn hộ của Chung cư Ocean Vista thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết. Tại đây, công an thu giữ 13 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Qua điều tra, các cơ quan tố tụng xác định, vào ngày 4/11/2023, Hưng mang theo 30 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng cùng Vy đi từ TP.HCM đến TP.Phan Thiết (Bình Thuận) với mục đích dùng tiền này lưu hành. Khi đến Phan Thiết, Vy và Hưng thuê xe mô tô để di chuyển và tiêu thụ tiền giả.

Chiều tối ngày 5/11/2023 đến trưa ngày 6/11/2023, Hưng đã chở Vy đến các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Phan Thiết để lưu hành tiền giả bằng cách mua thuốc lá 555 và sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để đổi lấy tiền thật. Hai đối tượng sau đó đã sử dụng tiền thật đổi ra được để chi trả cho các dịch vụ ăn uống, du lịch tại TP.Phan Thiết.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành điều tra, xác minh, xử lý các đồ vật tài liệu liên quan đề nghị truy tố, xử lý đối với 2 đối tượng nêu trên theo quy định tại khoản 2, Điều 207 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Hàng loạt cán bộ các tỉnh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật vì liên quan vụ AIC

Từ ngày 12 đến ngày 14/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp Kỳ thứ 42.

Tại kỳ họp, UBKT Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTƯ

UBKT Trung ương nhận thấy, các ông: Lê Thanh Cung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Văn Cần, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Nguyễn Văn Trình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo đánh giá từ cơ quan kiểm tra của Đảng, vi phạm của các cá nhân trên gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Lê Thanh Cung, Trần Văn Cần, Nguyễn Văn Trình.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Trung ương đánh giá ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Kim gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

"UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Đình Kim", kết luận của UBKT Trung ương nêu rõ.