TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt 2 nghi can trộm lượng vàng khủng; 1 phụ nữ bị chặn xe, đâm gục trên đường

Bắt 2 nghi can trộm lượng vàng khủng

Như Dân Việt đã đưa tin: Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) xác nhận đã bắt được 2 nghi can gây ra vụ trộm tiệm vàng Kim Ngọc Hiến, bước đầu xác định số vàng, trang sức bị trộm gần 60 lượng, có tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thưởng nóng Công an tỉnh Đắk Nông về thành tích phá nhanh vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, xác nhận đơn vị đã tạm giữ 2 nghi can gây ra vụ trộm tiệm vàng tại xã Quảng Sơn vào ngày 16/3 vừa qua.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 16/3, tại tiệm vàng Kim Ngọc Hiến, thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, xảy ra vụ trộm vàng số lượng lớn.

Sự việc chỉ được phát hiện vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày khi chủ tiệm thức dậy và mở cửa tiệm. Ông Lâm Trí Hiến, chủ tiệm vàng cho biết số lượng vàng bị mất gần 60 lượng, bao gồm vàng 18K và 24K.

Công an huyện Đắk Glong xác nhận đã bắt được 2 nghi can gây ra vụ trộm tiệm vàng trên, bước đầu xác định số vàng, trang sức bị trộm, có tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Người phụ nữ bị chặn xe, đâm gục trên đường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/3, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ nghi bị đâm gục trên đường Lương Ngang, xã Tân Nhựt.

Một số nhân chứng cho hay, khoảng 7h cùng ngày, họ phát hiện người phụ nữ bị một người đàn ông chặn lại. Sau đó, người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến người phụ nữ gục xuống đường.

Hiện trường nơi người phụ nữ nghi bị đâm gục. Ảnh: A.X.

Đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ chạy, đồng thời để lại hung khí gây án trên đường. Người dân chạy đến thì phát hiện người phụ nữ bị thương nên đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt tại hiện trường khám nghiệm, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân, người phụ nữ này đã có gia đình và hai con. Sáng cùng ngày, người này đưa con đi học sau đó ghé chợ mua đồ. Khi đang đi trên đường thì bị người đàn ông đi xe máy chặn lại rồi tấn công.

Thông tin mới vụ xe bán tải tông hàng loạt xe máy làm 1 người chết, nhiều người bị thương ở Bình Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/3, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe bán tải tông loạt xe máy khiến 1 người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Bước đầu, công an xác định tài xế xe bán tải không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khoảng 16h ngày 17/3, xe bán tải mang biển số 61C-557... chạy trên ĐT743, theo hướng TP.Tân Uyên đi TP.Thuận An. Khi đến đoạn qua giao lộ An Phú 03, phường An Phú thì tông vào hàng loạt xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong. Ảnh: A.X.

Xe bán tải gây tai nạn. Ảnh: A.X.

Phương tiện này lao vỉa hè tông ngã cây xanh, biển báo giao thông rồi tiếp tục chạy xuống lòng đường. Vụ tai nạn khiến anh N.V.T. (34 tuổi, quê Nam Định) tử vong, một số người khác được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe bán tải gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần hông bên ghế phụ và rớt bánh trước ra ngoài. Có 3 xe máy hư hỏng nằm la liệt kéo dài một đoạn dài khoảng hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.Thuận An đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một người bị đâm chết trong đêm

Ngày 18/3, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai nghi phạm, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa.

Khu vực người dân phát hiện nam thanh niên bị đâm. Nguồn: Dân Trí

Vụ án mạng xảy ra đêm 17/3. Khi đó, người dân sống trên đường số 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thấy một số thanh niên đuổi đánh nhau.

Sau đó, các nhân chứng thấy nam thanh niên khoảng 18 tuổi nằm gục trước một căn nhà, trên người có vết thương và chảy nhiều máu. Người dân hô hoán, hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, truy xét các nghi phạm gây án.

Sau khi xác định được 2 người có liên quan đến vụ án mạng, cảnh sát đã vận động họ ra đầu thú. Bước đầu, các nghi phạm khai do mâu thuẫn cá nhân.

Nghịch tử thiếu niên dùng dao tự chế đâm cha ruột tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Dương H (SN 2009, trú tại xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) để làm rõ về hành vi giết người.

Hung khí được cơ quan điều tra thu giữ. Nguồn: CAND

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 17/3, ông Nguyễn Văn Hiểu có tổ chức dùng cơm và uống rượu trong gia đình tại xã Thạnh Thới.

Cùng tham gia có ông Nguyễn Văn D (SN 1976, cha ruột của H.) và nhiều thành viên khác. Đến khoảng 20h cùng ngày, H và em gái ăn cơm xong thì ra võng nằm.

Trong lúc nô đùa, em gái của H bị ngã từ trên võng xuống đất. Thấy con gái khóc, ông D la rầy H. H cãi lại nên bị cha ruột dùng tay đánh vào mặt.

H về nhà cách đó khoảng 100m lấy dao tự chế quay lại và đâm vào vùng cổ cha ruột. Ông D được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.