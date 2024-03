Chiều 18/3, Công an tỉnh Long An cho biết, vừa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Tân An (Long An) tập trung điều tra, truy xét đối tượng cầm vật giống súng ngắn bắn vào một cửa hàng có một người bên trong, nhưng không ai bị thương tích.

Ảnh: Thiên Long

Cụ thể: Khoảng 17 giờ 11 phút ngày 17/3, nhóm 5 thanh niên đi 3 xe máy chạy đến dừng lại trước một cửa hàng trên đường Trần Phong Sắc, phường 4, TP.Tân An.

Lúc này, hai thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang bước lên thềm đẩy cửa vào bên trong, còn lại 3 thanh niên đứng ở vỉa hè chờ đợi. Cửa vừa mở, thanh niên mặc áo khoác đen, quần lửng màu đen, đeo khẩu trang màu trắng tay cầm vật màu đen giống khẩu súng ngắn chỉ thẳng vào trong cửa hàng.

Thấy vậy, thanh niên đi cùng đang đứng bên cạnh đã can ngăn và quàng tay ôm đẩy đối tượng kéo rời đi. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn tiếp tục vào trong cửa hàng bóp cò súng.

Tiếng nổ vang lên nhưng không ai bị thương tích, vụ việc đã được camera ở gần đó ghi lại. Cả nhóm lập tức nổ máy xe rời khỏi hiện trường.

Vụ việc ngay sau đó được trình báo công an.