TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giam cựu Phó ban Nội chính Trung ương; người mẫu Châu Bùi bị quay lén trong nhà vệ sinh

Cựu Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Nguyễn Văn Yên, cựu Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" xảy ra tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Yên, cựu Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, sinh năm 1966; chỗ ở: Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Văn Yên.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Yên đã bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.



Lời khai của người đặt máy quay lén Châu Bùi trong nhà vệ sinh

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 25/6, Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3, TP.HCM) đã lấy lời khai nam thanh niên được xác định đã lắp máy quay lén người mẫu Châu Bùi trong nhà vệ sinh ở studio trên địa bàn.

Theo đó, nam thanh niên sinh năm 2000 này đã thừa nhận hành vi quay lén người mẫu Châu Bùi, đồng thời khai đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi này.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ thêm lời khai và động cơ thực hiện hành vi của thanh niên trên. Cơ quan chức năng xác định thanh niên này có làm việc tại studio, thuộc nhân sự chịu trách nhiệm chuẩn bị bối cảnh buổi thử đồ.

Sáng 25/6, cảnh sát đã đưa thanh niên này tới studio, nơi xảy ra vụ việc để phục vụ việc điều tra. Hơn 30 phút sau, thanh niên được đưa lên xe về trụ sở cơ quan công an.

Thanh niên (áo đen) đặt máy quay lén người mẫu Châu Bùi được đưa về trụ sở công an làm việc. Ảnh: SGGP



Trước đó, sáng 25/6, người mẫu Châu Bùi chia sẻ trên trang cá nhân rằng về việc bị quay lén khi thử đồ tại nhà vệ sinh. Theo đó, 14h ngày 23/6, Châu Bùi cùng ê kíp có buổi thử đồ cho một nhãn hàng tại studio có tiếng tại quận 3 (TP.HCM).

Cô kể, trước khi đến, nhóm sản xuất đã kiểm tra các phòng có thể dùng để thay đồ vì studio có nhiều camera, nên nhà vệ sinh được chọn là nơi kín đáo và an toàn nhất. Sau thời gian thay đồ trong nhà vệ sinh, cô và ê kip phát hiện máy quay lén giống mặt đồng hồ nước.

"Sau khoảng 30 phút thay đồ trong phòng, mình vô tình nhìn về phía cây sắt trong góc nhà vệ sinh và thấy một vật thể hình tròn màu đen lấp ló dưới chiếc khăn trắng. Khi đến gần, mình phát hiện vật thể giống mặt đồng hồ đo nước, mình rút chiếc khăn ra mới thấy rõ đó là chiếc đồng hồ cơ, mình còn nghĩ ai đó để quên. Nhưng khi cầm vào, đồng hồ rất nóng phía mặt sau và liên tục nhấp nháy đèn khi bấm nút.

Team mình tìm kiếm trên mạng, search "đồng hồ giả camera quay lén" thì lập tức chính mẫu sản phẩm này hiện ra. Ngay sau đó, team mình phối hợp cùng chủ studio kiểm tra camera an ninh thì thấy bạn nam tên N.T.H. là người đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong camera an ninh trước khi ê kíp tới.

Bạn ra vào nhà vệ sinh nữ nhiều lần, mỗi lần ở trong đó 3-5 phút. Được biết, N.T.H. là nhân sự team sản xuất, ngày hôm đó chịu trách nhiệm có mặt trước để mở cửa studio và set up buổi thử đồ", Châu Bùi chia sẻ trên trang cá nhân.

Người mẫu Châu Bùi sau đó đã trình báo vụ việc đến Công an phường Võ Thị Sáu, đồng thời đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để cảnh báo.

Nguyên nhân ban đầu nghi án sát hại bạn gái rồi tự tử trong phòng trọ ở Bắc Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 21h ngày 24/6, Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại phòng trọ ở tổ dân phố My Điền 3, phường Nếnh, thị xã Việt Yên phát hiện H.H.T (SN 1993, trú tại Vân An, Chi Lăng, Lạng Sơn) và chị V.T.A.Th (SN 2004, trú tại Hòa Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn) nằm bất tỉnh trên giường, trong phòng có nhiều dấu vết máu.

T và bạn gái được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Vụ việc khiến chị Th tử vong.

Hiện trường vụ án mạng ở Bắc Giang khiến 1 người phụ nữ tử vong. Ảnh: Đ.X.

Quá trình điều tra, bước đầu cảnh sát nhận định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình ái. Trước đó, giữa T và Th có quan hệ tình cảm và sống cùng nhau tại khu trọ thuộc tổ dân phố My Điền 3.

Sau đó, cả hai chia tay, chị Th chuyển đến nơi khác sinh sống. Đến ngày 24/6, T liên hệ với chị Th yêu cầu về phòng trọ của mình lấy đồ. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên.

Hiện tại, sức khỏe T đã ổn định không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, T có vết thương ở cổ nên cơ quan công an chưa thể làm việc, lấy lời khai của đối tượng.

Công an thị xã Việt Yên đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân.

Truy tìm hung thủ đâm 2 mẹ con ở Hải Dương tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra thông báo truy tìm đối tượng để phục vụ điều tra vụ án "Giết người" xảy ra ngày 23/6/2024 tại khu dân cư (KDC) Tường, phường Văn An, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Quá trình điều tra xác định Dương Đình Luyện (sinh năm 1985, nơi đăng ký thường trú tại khu dân cơ Mật Sơn, phường Chí Minh, TP.Chí Linh), người thực hiện tội phạm, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu điều tra.



Dương Đình Luyện có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh; đi xe máy hiệu SH màu trắng, biển kiểm soát 34B2-706.86.

Quyết định truy tìm Dương Đình Luyện của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương thông báo ai biết, phát hiện thông tin, đặc điểm đối tượng, phương tiện như trên thì báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) qua đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, số điện thoại 0902.039.386; hoặc đồng chí Đinh Trung Kiên, số điện thoại 0902.034.555.

Mọi thông tin cung cấp có giá trị cho việc bắt giữ sẽ được xét thưởng. Nếu ai cố tình che giấu đối tượng, phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ 49 phút ngày 23/6, Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải (chưa rõ biển số xe) đến nhà bà L.T.H, sinh năm 1964, tại KDC Tường, phường Văn An (TP.Chí Linh). Tại đây, Luyện đã dùng hung khí đâm bà H và con gái bà là chị T.T.N.A, sinh năm 1993. Sau đó, Luyện điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm Dương Đình Luyện khi bỏ trốn.

Bà L.T.H và chị T.T.N.A bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Do vết thương nặng, bà L.T.H đã tử vong vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Còn chị T.T.N.A tuy được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, chị A cũng đã tử vong vào lúc 23 giờ 30 phút đêm 23/6.



Chị T.T.N.A cùng với nghi phạm Dương Đình Luyện đã từng có thời gian sinh sống như vợ chồng và có một con chung.

Bắt giam chủ tiệm sửa xe tổ chức đua xe trái phép khiến 2 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/6, thông tin từ Viện KSND huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Thông (SN 2001, trú tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) để điều tra về tội "Tổ chức đua xe trái phép".



Hiện trường vụ việc chủ tiệm sửa xe mô tô "Bin Phạm", trú tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tổ chức đua xe trái phép, khiến 2 người tử vong.

Qua xác minh ban đầu, tối 20/6/2024, Thông rủ Y.K (SN 2007, trú tại huyện Cư Kuin) đua xe trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Đông TP.Buôn Ma Thuột (đang thi công chưa đưa vào khai thác). Nhưng do trời mưa nên phải dời lại vào tối ngày hôm sau, đồng thời Thông nói Y.K rủ thêm người cùng tham gia "cho vui".

Tối 21/6/2024, Y.K, Y.S (SN 2007) và Y.N (SN 2009, trú tại TP.Buôn Ma Thuột) cùng một số thanh niên khác (trú tại huyện Cư Kuin) đến tiệm sửa xe mô tô "Bin Phạm" để chuẩn bị đua xe.

Lúc này, Thông rủ Long Khánh Hoàng (SN 2004, trú tại huyện Krông Pắk) vào tiệm, giao xe mô tô đã tháo biển kiểm soát cho Hoàng làm phương tiện đua và hỗ trợ nhiên liệu cho xe của Y.S.

Đến khoảng hơn 22h cùng ngày, trong lúc đua xe trên đường tránh Đông, xe mô tô của Y.N và Long Khánh Hoàng va chạm với nhau, khiến cả hai cùng tử vong.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Nhật Thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.