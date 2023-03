TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nổ đầu đạn, 5 người thương vong; cựu đại tá Phùng Anh Lê sắp hầu tòa

Nổ đầu đạn, 5 người thương vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 26/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, 3 nạn nhân vụ nổ đạn xảy ra tại thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà được đưa tới bệnh viện cấp cứu vào 18h tối 25/3 và được mổ cấp cứu với nhiều vết thương trên người.



Cụ thể, nạn nhân A Kiên, 11 tuổi, bị vết thương ở sọ não; A Thuận, 11 tuổi, bị đa vết thương trong đó có vết thương thủng ruột; Y Khung, 22 tuổi, bị đa vết thương. Các nạn nhân hiện đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại các Khoa Hồi sức tích cực, Ngoại tổng hợp và Ngoại Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Hiện trường sau vụ nổ tối 25/3.

Về nguyên nhân dẫn tới vụ nổ đạn khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương, UBND huyện Đăk Hà cho biết, khoảng 13h ngày 25/3, ông A Tu, 56 tuổi cùng con gái Y Khung, 22 tuổi và con rể A Nhi, 23 tuổi, cùng trú tại thôn Kon Đao Yốp, trong quá trình đi làm rẫy phát hiện một quả đạn có chiều dài khoảng 30cm. Sau đó, anh A Nhi nhặt đem quả đạn về nhà.

Đến khoảng 16h cùng ngày, anh A Nhi lấy cây rựa đẽo, chặt quả đạn. Thời điểm này, ông A Tu, chị Y Khung và 3 cháu nhỏ, gồm: A Phước, 4 tuổi (con trai A Nhi); A Tiến, 12 tuổi (con ông A Tu) và A Thuận, 12 tuổi (cháu ruột ông A Tu) đang ngồi gần chỗ A Nhi đẽo, chặt đạn.

Quả đạn phát nổ khiến A Nhi tử vong tại chỗ, cháu A Phước được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó. Những trường hợp bị thương sau vụ nổ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Sau khi nhận được thông tin về vụ nổ đạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Bị cáo Phùng Anh Lê sắp hầu tòa phúc thẩm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xét kháng cáo của Phùng Anh Lê về tội "Nhận hối lộ".

Trở lại diễn biến phiên sơ thẩm, Phùng Anh Lê mang mẹ ra thề và nói sẽ kêu oan đến lúc chết. Cụ thể, trong vụ án không xử lý hình sự nhóm đối tượng cướp tài sản vào năm 2016, xảy ra trên địa bàn phường Yên Phụ (Tây Hồ), Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 4 bị cáo.

Phùng Anh Lê bị truy tố tội "Nhận hối lộ". 3 cựu thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Họ gồm Nguyễn Đức Châu - cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Vũ Công Ngọc - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Lê Đình Trung - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không phạm tội "Nhận hối lộ". Ảnh: HN

Cơ quan truy tố đánh giá, các bị cáo đều là những người có nhận thức pháp luật đầy đủ, rèn luyện nhiều năm trong lực lượng vũ trang, hơn ai hết các bị cáo đều phải hiểu nguyên tắc giải quyết các vụ án, vụ việc phải đảm bảo quy định trong hoạt động tố tụng hình sự, từ giai đoạn tạm giữ, tạm giam đến sau này nhưng chỉ vì lợi ích vật chất, lợi dụng chức vụ quyền hạn, bị cáo Phùng Anh Lê đã lạm quyền; các bị cáo Ngọc, Châu, Trung mặc dù biết thả đối tượng Tài là vi phạm nhưng bị cáo Châu, Trung không báo cáo lên cấp trên hoặc Viện Kiểm sát ngang cấp.

Với Phùng Anh Lê, bị cáo nguyên là Trưởng Công an quận Tây Hồ, là người trực chỉ huy Công an quận Tây Hồ đêm ngày 22/9/2016.

Lê biết rõ đối tượng Nguyễn Hữu Tài (đối tượng cướp tài sản năm 2016 nhưng Công an Tây Hồ không xử lý) đang bị tạm giữ hình sự để kiểm tra, xử lý nhưng khi được ông Phùng Văn Bảy (chú họ Lê) nhờ xử lý, bị cáo Lê lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình yêu cầu ông Bảy đưa 110 triệu để hòa giải nhưng thực chất đã chiếm hưởng số tiền này.

Phía cơ quan công tố nhận định, Phùng Anh Lê đã chủ động gợi ý nhận hối lộ. Ảnh: HN

Ngay sau khi nhận tiền, bị cáo Lê đã chỉ đạo thả đối tượng Tài trái pháp luật.

Mặc dù quá trình điều tra, tại phiên tòa, Lê không khai nhận hành vi phạm tội, phủ nhận sự việc, tuy nhiên cơ sở chứng cứ thu thập hoàn toàn khách quan, đủ căn cứ khẳng định Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác chủ động gợi ý nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng từ ông Bảy, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện tha trái pháp luật Tài khi đang trong thời gian thi hành quyết định tạm giữ.

Sau đó Lê chỉ đạo cấp dưới dừng việc giải quyết nguồn tin về tội phạm khi Công an quận Tây Hồ đang thụ lý, giải quyết vụ việc theo thủ tục tố tụng hình sự và cho tiến hành hòa giải, bồi thường giữa Tài và nạn nhân bị Tài và đồng phạm cướp tài sản.

Hành vi của Lê phạm tội nhận hối lộ; Lê giữ vai trò chính, chủ mưu, có vai trò chính. Với các bị cáo Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung ý thức được hành vi tha trái pháp luật của mình nhưng đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phùng Anh Lê thả Tài ra khỏi Nhà tạm giữ để cho về khi không có các căn cứ, thủ tục theo quy định.

Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định, Phùng Anh Lê phạm tội với động cơ mục đích không trong sáng, vụ lợi. Quá trình điều tra và tại tòa, Lê cho rằng quy kết bị cáo như vậy là oan sai. Sáng 14/8/2022, Tòa sơ thẩm tuyên bố Lê phạm tội "Nhận hối lộ", xử phạt bị cáo Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù, buộc nộp lại số tiền đã nhận hối lộ để sung công quỹ Nhà nước.

Vụ nữ sinh tiểu học bị chồng của giáo viên chủ nhiệm dâm ô tại nhà: Khởi tố bị can

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Hữu Đ (SN 1968, trú ở khu phố 4, phường Mỹ Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ngoài thời gian dạy học ở Trường tiểu học Đài Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, nữ giáo viên Nguyễn T.T còn đảm nhận dạy kèm cho 6 học sinh lớp 5, trong số đó có em N (SN 2012, trú ở phường Đài Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm).

Theo thỏa thuận giữa phụ huynh và giáo viên, sau khi kết thúc thời gian học buổi sáng ở trường, 6 học sinh lớp 5 được đưa về nhà của nữ giáo viên T để ăn uống, ngủ trưa và học thêm đến cuối buổi chiều phụ huynh mới đến đón về.

Khoảng 14h chiều 17/3, trong lúc cháu N đang nằm ngủ trên giường thì ông Trần Hữu Đ – chồng của nữ giáo viên đã có hành vi dùng tay và miệng sờ mó vùng nhạy cảm của cháu N. Lúc đó, vợ của người đàn ông này đã rời nhà đi ra bên ngoài.

Phát hiện hành vi bất thường của ông Đ, cháu N phản ứng thì người đàn ông này đi ra ngoài. Khi nghe cháu N kể lại hành vi của ông Đ, sáng 18/3, mẹ ruột của nạn nhân là chị Hoàng Thị N.Y đã đến Công an phường Mỹ Hải tố giác tội phạm.

Cùng với việc trưng cầu giám định, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra nguồn tin. Và sau nhiều ngày tập trung điều tra, ông Đ đã khai nhận hành vi dâm ô đối với cháu N nên bị khởi tố về tội danh nêu trên theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Trần Hữu Đ bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Được biết, bị can này đã nghỉ công tác và đang hưởng chế độ hưu trí.

Đề nghị công an vào cuộc vụ nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, phải nhập viện điều trị

Liên quan đến vụ việc em K.V.G.B. (lớp 7, Trường THCS Xuân An, Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ) thường xuyên bị đánh hội đồng khiến bị thương, Sở GD&ĐT Phú Thọ có văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Nam sinh B. đang được điều trị tại bệnh viện. Nguồn: BVPL

Theo công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT Yên Lập chỉ đạo Trường THCS Xuân An phối hợp với cơ quan công an, các cơ quan chức năng, phụ huynh học sinh và học sinh điều tra và giải quyết vụ việc, không để tái diễn, đồng thời ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định các tập thể và cá nhân có liên quan để sự việc xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời học sinh, giúp học sinh sớm ổn định sức khỏe và tâm lý để tiếp tục đi học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống bạo lực học đường; giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh. Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT Yên Lập chỉ đạo thực hiện các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD&ĐT trước ngày 31/3.

Trước đó, có thông tin, từ cuối năm 2022 đến tháng 3 năm nay, cháu K.V.G.B. thường xuyên bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng bằng chân tay, gậy, thậm chí là… điếu cày. Đến ngày 8/3, cháu B. đã phải đến Trung tâm y tế huyện Yên Lập khám với triệu chứng khó thở, tức ngực, buồn nôn, đau đầu… "Hiện, con tôi vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán Rối loạn phân ly, có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý, sợ hãi…", chị T.N.B. (mẹ cháu B) nói.



Sau khi nhận được đơn trình báo, nhiều cơ quan đã đến thăm hỏi, động viên cháu B. và gia đình. Đồng thời, Trường THCS Xuân An đã ngay lập tức gặp mặt các phụ huynh và học sinh có liên quan, yêu cầu các em viết bản tường trình và đình chỉ học 3 ngày với 2 em trực tiếp cầm đầu đánh em B. Về phía phụ huynh của các em học sinh hành hung B. cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình cháu B., đồng thời mong muốn được hòa giải để các con có cơ hội sửa sai, cũng như mong muốn được chia sẻ phần viện phí điều trị với gia đình cháu B.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị tạm đình chỉ tư cách hành nghề luật sư

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Ảnh: CACC

Ngày 26/3, đại diện Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM xác nhận: Buổi họp của Đoàn Luật sư TP.HCM diễn ra chiều 24/3 bao gồm nội dung xem xét tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề luật sư của bà Đặng Thị Hàn Ni theo Điều 10 và 11 Luật Luật sư 2006. Trong đó có yếu tố người đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề phải là công dân Việt Nam tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Và theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ), người có hành vi vi phạm pháp luật, bị cơ quan điều tra khởi tố bị can thì bị tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư (đình chỉ hành nghề).

Trong trường hợp bị kết án mà bản án có hiệu lực pháp luật, thì đương nhiên bà Đặng Thị Hàn Ni sẽ bị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, xóa tên khỏi danh sách luật sư.

Theo vị đại diện này, trước đây, Đoàn Luật sư TP.HCM đã tiếp nhận thông tin nhà báo Đặng Thị Hàn Ni có dấu hiệu vi phạm các Điều 17 và 18 của Luật Luật sư 2006. Cụ thể, bà vừa là luật sư, vừa là nhà báo của một tờ báo tại TP.HCM. Đoàn luật sư đã gửi công văn cho cơ quan báo chí nơi bà công tác và Sở Nội vụ TP.HCM để yêu cầu xác minh bà có phải là viên chức hay không? Tuy nhiên, đoàn đã không nhận được phản hồi từ hai cơ quan này nên chưa có cơ sở để thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của bà.

Trước đó, vào ngày 24/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP.HCM, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị khởi tố, bắt tạm giam theo đơn tố cáo của CEO Nguyễn Phương Hằng.