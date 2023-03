Bắt nghi can hiếp dâm con gái riêng của người tình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/3, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Y Đinh Ayun (28 tuổi trú tại Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Y Đinh Ayun (trú tại Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, Y Đinh đến sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ, 44 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột.

Sống chung cùng nhà còn có cháu gái 12 tuổi là con riêng của người phụ nữ. Trong 2 ngày của tháng 7 và tháng 11/2022, lợi dụng người phụ nữ không ở nhà, Y Đinh đã 2 lần khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái.

Sau mỗi lần thoả mãn thú tính, Y Đinh lấy thuốc tránh thai cho cháu uống và đe doạ không được kể lại sự việc cho ai biết. Đến lần thứ 2, lợi dụng lúc Y Đinh đang mặc quần, cháu gái đã bỏ chạy ra khỏi nhà và tìm mẹ kể lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, mẹ cháu gái đã đến cơ quan công an trình báo. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP.Buôn Ma Thuột để điều tra, đến nay Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã củng cố đầy đủ chứng cứ để bắt tạm giam Y Đinh Ayun về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cướp xe máy, kéo lê bà lão 45 mét trên đường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/3, Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Nguyễn Văn Công (SN 1962, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc). Trước đó 3 ngày, anh ta gây án cướp tài sản tại Tuyên Quang và bị công an sở tại thông báo truy bắt.

Bà lão 66 tuổi bị tên cướp kéo lê trên đường dẫn tới bị thương. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Theo điều tra, ngày 19/3, Công tới nhà bà X (SN 1957, ở Sơn Dương, Tuyên Quang) và tự xưng là bạn của chồng bà. Anh ta nhờ bà lấy xe máy, chở mình đến xã Sơn Nam để đón xe khách.

Được đồng ý, Công lấy xe máy của gia chủ, chở bà X và cháu gái bà, sinh năm 2012 đi cùng xe. Trên đường, anh ta dừng lại với lý do chết máy, yêu cầu hai người xuống xe.

Khi khởi động lại, Công bảo hai bà cháu lên xe đi tiếp nhưng người cháu gái vừa lên, anh ta rồ ga phóng đi. Bà X bám vào yên xe, bị kéo lê 45m trên đường và phải buông tay với nhiều thương tích trên người.

Tên cướp bị bắt khi trên đường bỏ trốn qua tỉnh Phú Yên.

Di chuyển hơn 800m, Công yêu cầu cháu gái bà X xuống xe còn anh ta chiếm giữ phương tiện này, rời hiện trường. Nạn nhân sau đó trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Nhà chức trách lập tức xác định được lai lịch kẻ gây án và điều tra ra Công liên tục thay đổi nơi ở rồi định bỏ trốn vào phía Nam. Thông tin được báo cho các địa phương nên Công an Phú Yên bắt giữ anh ta khi đang trên một xe khách tuyến Hà Nội – TP.HCM, chạy qua tỉnh này.

Cục Báo chí lên tiếng vụ phóng viên Báo NTNN/Dân Việt bị hành hung trong lúc tác nghiệp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngay trong chiều nay (23/3), sau khi Hội Nhà báo Việt Nam chính thức có công văn đề nghị UBND và Công an tỉnh Hòa Bình vào cuộc làm rõ vụ PV Báo NTNN/Dân Việt bị hành hung khi đang tác nghiệp tại nhà máy giấy Thuận Phát (Đà Bắc, Hòa Bình), Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng đã có công văn lên tiếng về vấn đề này.

Công văn số 245/CV-CBC-TTPC do Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký nêu rõ: Ngày 23/3, Cục Báo chí đã nhận được công văn số 130-CV/NTNN ngày 23/3/2023 của Báo Nông thôn Ngày nay, phản ánh việc nhóm phóng viên của Báo Nông thôn ngày nay phối hợp cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) xuống ghi nhận tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường tại Nhà máy giấy Thuận Phát (xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình).

Trong quá trình tác nghiệp, nhóm phóng viên đã bị một nhóm đối tượng tại Nhà máy hành hung, phá hỏng phương tiện tác nghiệp, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng quy định pháp luật. Đây là vụ việc nghiêm trọng, vi phạm quy định tại Điều 9 Luật báo chí 2016.

Do đó, Cục Báo chí đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt bị hành hung khi đang tác nghiệp.





Đối tượng tự xưng là Giám đốc nhà máy giấy Thuận Phát, kẻ trực tiếp hành hung, giật máy quay của nhóm phóng viên. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 21/3, nhóm phóng viên Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đến nhà máy giấy Thuận Phát (xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) để ghi nhận về tình trạng nghi xả thải gây ô nhiễm môi trường tại đây.

Trong lúc phóng viên đang tác nghiệp, nhóm 3 đối tượng đã có hành vi ngăn cản, bẻ tay, giật, ném, đạp camera nhằm hủy hoại tài sản và những bằng chứng đã lưu bên trong camera, dùng những lời lẽ hăm dọa, chửi bới, xúc phạm nhóm phóng viên.

Sau đó, nhóm đối tượng này còn chỉ đạo đưa một chiếc xe tải chặn cổng ra vào nhà máy không cho nhóm phóng viên và 2 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đà Bắc ra ngoài, đồng thời tiếp tục hăm dọa, chửi bới, xúc phạm nhóm phóng viên.

Nhóm phóng viên đã phải liên lạc với lực lượng công an xã, công an huyện, nhưng nhóm đối tượng vẫn hết sức hung hãn, đe dọa, đồng thời thách thức cả nhóm phóng viên và cơ quan chức năng.

Phá 2 đường dây "khủng" cho vay với lãi suất lên đến 400%/năm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/3, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây chuyên hoạt động cho vay tín dụng đen, với lãi suất cao.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Theo đó, đường dây thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, thường trú phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) cầm đầu. Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm này đã cho 345 người ở TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay hơn 10 tỷ đồng.

Người vay tiền phải chịu lãi suất 280-400%/năm. Thái và đồng bọn đã thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, thường trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu. Cơ quan chức năng xác định, nhóm này cho khoảng 200 người ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa vay hơn 6 tỷ đồng, để thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.

Ngày 22/3, sau khi bắt giữ Thái, Anh và 7 đối tượng khác của hai nhóm này, cảnh sát khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam thu giữ tang vật gồm 60 triệu đồng, 270 bộ hồ sơ của người vay, máy tính để bàn, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng…

Theo Công an Đà Nẵng, 2 đường dây này hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi. Chủ mưu không thường xuyên có mặt tại địa bàn Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội.

Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20-24-26 ngày. Khách vay tiền trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay của các đối tượng này đưa ra dao động từ 280 đến 400%/năm.

Những trường hợp chậm trả tiền sẽ bị những người trong đường dây gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn, bơm keo 502 vào các ổ khóa nhà để uy hiếp.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

"Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé V.A tử vong ở TP.HCM kháng cáo

Ngày 23/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, TAND Cấp cao tại TP.HCM sắp mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé N.T.V.A (8 tuổi) tử vong.

Phiên xét xử được mở do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và đơn kháng cáo của luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội, bảo vệ gia đình bị hại).

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên tử hình vào ngày 25/11/2022 tại TAND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Đơn kháng cáo của bị cáo Trang thể hiện: Cho rằng mức án mà tòa sơ thẩm tuyên quá nặng so với hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ hình phạt. Còn luật sư phía bị hại cho rằng hình phạt đối với bị cáo Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của Nguyễn Kim Trung Thái.

Từ đó, luật sư kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, không đồng tình với tội danh Hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Nguyễn Kim Trung Thái (bố nạn nhân V.A), đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xử bị cáo tội "Giết người" với vai trò đồng phạm.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, bé gái 8 tuổi N.T.V.A. là con của Nguyễn Trung Kim Thái và chị N.T.H. Vợ chồng Thái và chị N.T.H ly hôn vào tháng 8/2020, Thái được TAND quận 1 giao quyền chăm sóc cháu V.A.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Thái có quan hệ tình cảm với nhau. Đến 9/2020, Trang dọn về sinh sống cùng bố con Thái tại một căn hộ cao cấp ở phường 22, quận Bình Thạnh. Đến khoảng tháng 10/2021, bé V.A phải học trực tuyến ở nhà do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng.

Từ ngày 7 - 22/12/2021, Trang đã nhiều lần đánh đập bé V.A bằng các hung khí như cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối máy hút bụi), gây nên nhiều vết bầm trên người cháu A. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập, hành hạ nhưng không can ngăn, thậm chí còn tham gia chửi mắng và đánh bé V.A.

Khuya ngày 10/12/2021, từ 22h đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của bé A.

Ngày 22/12/2021, V.A ở nhà học với Trang, Thái đi làm. Trong quá trình dạy học, Trang bắt cháu A quỳ để kiểm tra bài, đánh đập, dùng chân đạp, đá vào bụng, hông. Đến 15h cùng ngày, Thái xem camera, thấy Trang đánh cháu V.A nên gọi về nhà nói Trang đừng đánh nữa rồi cúp máy.

Đến 18h cùng ngày, Trang thấy cháu V.A bất tỉnh nên gọi Thái về nhà. Khi về, Thái sơ cứu cho cháu V.A rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu V.A tử vong sau đó.