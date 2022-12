TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giam nhân viên ngân hàng chặn đường cưỡng đoạt ô tô; xét xử vụ Alibaba

Bắt giam nhân viên ngân hàng chặn đường cưỡng đoạt ô tô

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng Lê Huy An (SN 1986, là nhân viên ngân hàng một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh ở Kiên Giang), Phạm Ngọc Hiệp (SN 1981), cùng trú tại TP.Rạch Giá và Trần Thanh Tùng (SN 1997), ngụ TP.Hà Tiên để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Bắt nhân viên ngân hàng chặn đường cưỡng đoạt ô tô. Trong ảnh: 3 bị can: Lê Huy An, Phạm Ngọc Hiệp và Trần Thanh Tùng (bên trái qua). Ảnh: Văn Vũ

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 25/11, ông Bùi Việt Thuận (trú TP.Phú Quốc) chạy xe ô tô xuống phà đi từ Phú Quốc về TP.Hà Tiên. Khi phà vừa cập bến, ông Thuận lái xe ô tô lên bờ thì có một nhóm người lạ mặt vây quanh và bắt ông Thuận xuống xe. Hoảng sợ và không rành đường nên ông Thuận điều khiển xe bỏ chạy đến khu vực thuộc khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên thì dừng lại.

Lúc này nhóm của An gồm: An, Hiệp, Tùng cùng với một số đối tượng khác cũng chạy xe ô tô đến rồi chặn đầu xe của ông Thuận. Tiếp đó, An cầm búa chạy đến đập bể cửa kính, đồng thời yêu cầu ông Thuận xuống xe và đưa chìa khóa xe. Ông Thuận phải làm theo.

Sau khi lấy được chìa khóa, An điều khiển xe ô tô của ông Thuận, rồi cùng đồng bọn chạy về hướng TP.Rạch Giá.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an TP.Hà Tiên phối hợp với Công an huyện Kiên Lương tiến hành chốt chặn bắt giữ được nhóm đối tượng trên (khi các đối tượng vừa chạy xe đến địa bàn thị trấn Kiên Lương) và thu giữ 4 cây gậy cao su, 2 bình xịt hơi cay, 1 còng số 8, 2 cây gậy ba khúc, 1 súng bắn điện, 1 roi bắn điện và 1 cây búa thoát hiểm.

Tại cơ quan công an, Lê Huy An khai nhận, mình là nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng (có chi nhánh tại tỉnh Kiên Giang). Do xe ông Thuận điều khiển đang được thế chấp tại ngân hàng nên mới xảy ra vụ việc trên.

Ngày 25/11, khi phát hiện chiếc xe ô tô trên đang dịch chuyển khỏi nơi đăng ký thế chấp nên An rủ thêm một số đối tượng khác khống chế ông Thuận để lấy xe.

Xét xử vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo khách hàng

Như Dân Việt đã thông tin: Hôm nay (8/12), ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra ở Công ty địa ốc Alibaba, lần lượt các bị hại đã có mặt từ sáng sớm tại TAND TP.HCM để theo dõi phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Chinh Hoàng

Gần 8h sáng, các bị cáo trong vụ án Công ty CP địa ốc Alibaba được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa.

Lần lượt các bị hại trong vụ án cũng đến dự phiên tòa. Quan sát của phóng viên cho thấy, trong số hơn 4 ngàn bị hại, đến thời điểm hiện tại chỉ có gần 100 người có mặt.

Ông N.V.T (42 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết: Thời điểm ông đầu tư vào những dự án đất đai tại Công ty CP địa ốc Alibaba vào năm 2017. Số tiền ông đầu tư để mua đất do những nhân viên trong Công ty Alibaba "vẽ" ra ước chừng hơn 2 tỷ đồng.

Các bị cáo vụ Công ty CP địa ốc Alibaba (áo xanh đậm) tại TAND TP.HCM sáng 8/12. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước khi những thành viên trong Công ty Alibaba bị khởi tố bắt tạm giam, ông T hy vọng sẽ lấy lại được số tiền ban đầu đã đầu tư. Ông T là một trong hơn 4.000 bị hại của công ty này.

"Tôi rất mong chờ phiên xét xử này, đến bây giờ tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ lấy lại được nguồn tiền đầu tư", ông T bày tỏ.

Tương tự như ông T, bà N.T.N.L (trú tại quận 6, TP.HCM) bức xúc: "Những ngày qua, tôi không ngủ được, rất mong phiên tòa xét xử vụ án này công tâm để tôi hay những bị hại khác được lấy lại số tiền đã đầu tư".

Theo bà L, số tiền bà đi vay mượn anh chị em trong gia đình đầu tư vào dự án mua đất tại Công ty CP Alibaba gần 10 tỷ đồng. Hay tin những thành viên trong Công ty CP địa ốc Alibaba bị khởi tố bắt, bà L vỡ lẽ biết mình bị lừa đành ngậm ngùi chờ ngày được giải quyết.

Số lượng bị hại trong vụ án Công ty CP địa ốc Alibaba đến tòa thưa thớt, thời điểm hiện tại chỉ gần 100 người. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội "Rửa tiền".

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.316 người, với số tiền chiếm đoạt là 2.264 tỷ đồng.

Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm kiếm bị hại vụ Tịnh thất Bồng Lai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa ra thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc (SN 1960), địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai sau đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ).

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc là giả chùa, giả sư, giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các "mạnh thường quân" trong và ngoài nước.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thông báo: Nếu ai là bị hại của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc thì liên hệ ngay với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An sẽ không tiếp nhận giải quyết.

Mọi chi tiết liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An (hoặc điều tra viên Trần Công Luận), địa chỉ: Số 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An, SĐT: 0693.609113).

Đại án xăng lậu: 3 "ông trùm" lãnh tổng mức án 48 năm tù, cựu Đội trưởng chống buôn lậu nhận 15 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần tuyên án các bị cáo trong đường dây buôn xăng lậu và nhận hối lộ.



Ông trùm Phan Thanh Hữu lãnh án 16 năm tù. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Viễn 17 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Phan Thanh Hữu: 16 năm tù, buộc nộp bổ sung 100 triệu đồng; Nguyễn Hữu Tứ 15 năm tù, buộc nộp bổ sung 100 triệu đồng cùng về tội Buôn lậu. Riêng Ngô Văn Thụy cựu Đội trưởng Đội 3- Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nhận mức án 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cùng về tội danh buôn lậu, bị cáo Lê Đình Hùng lãnh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Khoa 7 năm 6 tháng tù; Trần Văn Việt 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Việt 6 năm tù; Đinh Văn Đoàn 6 năm tù; Phan Lê Hoàng Anh 3 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Tú 5 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Lê thanh chung 13 năm tù, nộp bổ sung 100 triệu đồng; Nguyễn Tiến Dũng 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Khoa Nam 2 năm tù; Nguyễn Văn Quý 1 năm 8 tháng, bằng thời gian tạm giam, được thả tự do tại tòa.

Ngô Văn Thụy lãnh mức án 15 năm tù giam. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra, các bị cáo khác bị xử phạt các mức án tù từ 1 - 5 năm; phạt tiền; án treo; mức án bằng thời gian tạm giam - được thả tự do tại tòa.

HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo chưa nộp đủ tiền thu lợi bất chính phải nộp tiếp, đồng thời trả lại tiền nộp dư, sổ đỏ, tài sản không liên quan đến vụ án cho các bị cáo.

HĐXX cũng tuyên tịch thu 17 tàu thuỷ, tiếp tục kê biên nhiều tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án... Tịch thu sung công quỹ đối với 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 63 điện thoại và nhiều tài sản khác của các bị cáo.

Nhiều lực lượng hỗ trợ phiên tòa. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, thông qua các mối quan hệ, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Phan Lê Hoàng Anh) biết được Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TP.HCM) đang điều hành hoạt động Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng (TP.Hải Phòng) chuyên mua bán và vận chuyển xăng dầu và có quan hệ với một số cán bộ nên Hữu đã liên hệ với Viễn để bàn bạc, thỏa thuận góp vốn thực hiện hành vi buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Báo chí tác nghiệp tại phiên xét xử. Ảnh: Tuệ Mẫn

Viễn có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Nguyễn Hữu Tứ (trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ; Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).

Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho 7 đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh, thành: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long… Từ 7 đầu mối này, xăng dầu lậu tiếp tục được phân phối cho các cơ sở bán lẻ xăng dầu khác ở nhiều địa phương, trong đó có Đồng Nai.

Phiên tòa với sự tham gia của rất nhiều luật sư. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu và Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.900 tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, Viễn thu lợi hơn 46,7 tỷ đồng, Hữu hơn 156,2 tỷ đồng; Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính gần 18 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ, kê biên hơn 2,5 ngàn lít xăng, 17 tàu thủy, 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 65 điện thoại di động, hàng chục nhà ở đất ở; tạm giữ số tiền hơn 221 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Ngô Văn Thụy là cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bị truy tố tội “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 830 triệu đồng.

Gã Việt kiều dùng ảnh “nóng” để cưỡng đoạt tài sản người tình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Lê Thanh Tuấn (SN 1975, quốc tịch Đức, tạm trú tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lê Thanh Tuấn (SN 1975, quốc tịch Đức) bị bắt giữ, đưa về cơ quan công an để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nguồn: CAND

Theo điều tra ban đầu, trước đó, Tuấn và chị N.T.U. có quan hệ tình cảm yêu đương từ năm 2016. Trong thời gian Tuấn ở Đức, cả hai vẫn giữ mối liên lạc với nhau.

Nhiều lần Tuấn yêu cầu chị U. chụp ảnh "nóng" gửi qua mạng xã hội rồi lưu lại trong điện thoại. Đến năm 2020, cả hai chia tay.

Từ tháng 10/2021 đến ngày 5/12/2022, Tuấn liên tục đe dọa, ép buộc chị U. phải đưa 900 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh "nóng" lên mạng xã hội. Tuấn cho rằng số tiền này anh ta đã đưa cho người tình trước đó.

Sau nhiều lần thương lượng, Tuấn giảm xuống còn 600 triệu đồng, buộc chị U. phải đưa trước 200 triệu đồng.

Chiều muộn ngày 5/12, khi Tuấn đang nhận 200 triệu đồng của chị U. tại một quán cà phê ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa thì bị công bắt quả tang.

Nguồn: ANTV