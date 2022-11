TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt kẻ hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn; tin mới vụ bị đánh dã man trên tàu

Hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn sang Trung Quốc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/11, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận đối tượng Tạ Văn Sáng (SN 1991, quê Thanh Hóa) do Cục Công an Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trao trả.

Tạ Văn Sáng khai nhận hành vi hiếp dâm trẻ em. Ảnh: CACC

Sáng là người bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã từ năm 2014 về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Ngay sau khi tiếp nhận Sáng, Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã và tiến hành lấy lời khai ban đầu.

Sáng khai với cảnh sát vào tháng 4/2013, anh ta cùng 3 đối tượng khác thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em. Sau đó, Sáng đã bỏ trốn sang Trung Quốc để sinh sống và làm việc. Đến tháng 6/2022, anh ta bị công an Trung Quốc bắt giữ rồi trao trả về Việt Nam.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ và bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo quy định.

Vụ người đàn ông bị đánh dã man trên tàu: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo "nóng"

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá, chiều 17/11, Chủ tịch tỉnh Cà Mau đã có văn bản "hỏa tốc" đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh thông tin báo chí đã phản ánh, xử lý nghiêm nếu có xảy ra sai phạm và báo cáo kết quả đến Chủ tịch tỉnh chậm nhất vào ngày 21/11.

Như đã thông tin, đêm 15/11, mạng xã hội xuất hiện 2 video clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man như thời trung cổ. Hình ảnh của clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Hành động dã man trên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Hình ảnh người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, trong hai ngày 28 và 30/5, hai ngư phủ Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời) và ông Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang, tạm trú không cố định tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời) đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc bị Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi) cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, đánh gây thương tích trên ghe đánh bắt thủy sản mang biển kiểm soát số BT 97993 TS.

Theo đó, ngày 4/1, ghe đánh bắt thủy sản trên do bà Phạm Thị Hà làm chủ xuất bến ra biển hoạt động tại cửa sông Ông Đốc trên ghe có tất cả 7 thuyền viên gồm: Nguyễn Công Toàn là tài công, Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ. Sau đó, một thuyển viên không làm biển được nên quá gian ghe khác vào bờ, bà Hà thay thế Lê Văn Bình ra biển hoạt động cùng các thuyền viên khác.

Sau khi ra biển, ghe hoạt động bình thường. Đến ngày 23/5/2022, Trung bị To, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích (lỗ tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi, gối phải). Ngày 24/5, Bình bị To và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một răng.

Qua làm việc, Bình và Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Công an thị trấn Sông Đốc ba lần yêu cầu Hà điều ghe vào bờ để làm rõ vụ việc nhưng bà Hà chưa đưa ghe vào bờ để làm việc (ghe chưa vào bờ nên không làm việc được với các đối tượng trên ghe) nên chưa xử lý được vụ việc. Trong khi đó, Bình và Trung tiếp tục đi biển (ghe khác) chưa vào bờ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nổ lớn nghi do khí gây cháy nổ từ hầm nhà vệ sinh, cô gái thuê phòng trọ bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 17/11, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại nhà trọ trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp làm 1 người bị thương.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều người dân tại dãy nhà trọ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà đang thuê. Tại đây, họ phát hiện 1 nữ nạn nhân 19 tuổi bị thương nên đưa đi cấp cứu. Nhiều đồ đạc trong phòng trọ bị văng tung tóe ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo Công an thị xã Tân Uyên, nguyên nhân ban đầu vụ nổ được xác định là nghi do khí metan tích tụ trong phòng trọ, bởi phía dưới nhà vệ sinh có hầm chứa chất thải sinh hoạt.

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới hố ga thoát nước, trong người có vật màu đen giống khẩu súng

Thi thể nam thanh niên dưới hố ga thoát nước được bảo vệ Khu công nghiệp Tân Đức 1, huyện Đức Hòa (Long An) phát hiện. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 15h ngày 17/11, một nhân viên bảo vệ Khu công nghiệp Tân Đức 1 thuộc địa bàn ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đang đi làm nhiệm vụ qua đoạn hố ga bất chợt nhìn thấy một thi thể.

Ngay lập tức, người bảo vệ này tri hô mọi người hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Gần 30 phút sau, thi thể nam thanh niên đã được đưa lên mặt hố ga.

Theo người bảo vệ này, phía sau lưng trong quần jean nạn nhân có vật màu đen giống khẩu súng. Công an huyện Đức Hòa xác nhận, đơn vị đã nhận thông tin và đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.

Tuyên tử hình kẻ đánh chết người sau cuộc nhậu ở VKSND huyện Phúc Thọ (Hà Nội)

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 17/11, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm với các bị cáo Lê Ngọc Ninh (SN 1969, ở Phúc Thọ, Hà Nội) và con nuôi Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, ở Sơn Tây, Hà Nội).

Theo bản án, chiều 5/10/2021, ông Nguyễn Đỗ Tỵ (SN 1965) mời một thẩm phán của TAND huyện Phúc Thọ sang bếp ăn của VKSND huyện Phúc Thọ liên hoan. Tới nơi, họ gặp ông Nguyễn Đức Trường, Phó viện trưởng đang trực tại trụ sở nên mời tham gia.

Ông Trường đồng ý nhưng cho hay trước đó có hẹn Lê Ngọc Ninh. Vì vậy, cả nhóm mời thêm Ninh tới dự tiệc. Đến 19h30 cùng ngày, cả Phó viện trưởng và vị thẩm phán huyện Phúc Thọ dừng ăn uống, ra về. Còn Ninh, ông Tỵ và 7 người khác tiếp tục cuộc nhậu.

Lê Ngọc Ninh (đứng) và con nuôi Nguyễn Văn Sơn tại tòa. Ảnh: X.A

Ông Tỵ muốn mời Ninh uống rượu nên một người khách rót cho cả 2. Tuy nhiên, bị can Ninh cho rằng rượu trong chén mình màu vàng, trong chén ông Tỵ màu nhạt hơn nên là nước. Ông ta liền chửi người rót rượu: "Tại sao mày rót nước lọc cho ông Tỵ, mày có biết bố mày là ai không?".

Người rót rượu xin lỗi nhưng vẫn bị Ninh cầm chén ném vào mặt. Thấy "thái độ côn đồ" của Ninh, một người tên Trường "đá" liền đứng dậy, đấm ông ta nên cuộc nhậu phải giải tán.

Ra cổng VKSND huyện Phúc Thọ, bị cáo Ninh chặn ông Tỵ lại, yêu cầu phải gọi Trường "đá" quay lại xin lỗi mình nhưng không được đáp ứng. Ông ta do vậy gọi điện cho con nuôi là bị cáo Nguyễn Văn Sơn, yêu cầu đến hỗ trợ.

Ninh khi thấy con nuôi tới liền liếc mắt, chỉ ngón tay về phía ông Tỵ để ra hiệu phải đánh nạn nhân. Sơn thấy vậy đã liên tiếp đạp, đá vào người ông Tỵ và chửi: "Mày láo với bố tao à". Vụ hành hung khiến ông Tỵ bị thương nặng, tử vong 2 ngày sau đó.

Tại tòa, Sơn nhận tội, nói thực hiện hành vi như cáo trạng quy kết. Ngược lại, Ninh bác bỏ cáo buộc, nói chỉ gọi Sơn đến đưa mình về, không bảo phải đánh ông Tỵ.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, Sơn không quen biết, không có thù hằn gì với ông Tỵ nên đánh nạn nhân theo chỉ đạo của bố nuôi. Lời khai của Sơn và các nhân chứng đủ căn cứ kết luận Ninh phạm tội giết người. Viện kiểm sát do đó đề nghị tòa tuyên cả 2 bị cáo cùng mức án tù chung thân.

Tranh luận lại, các luật sư của bị cáo Ninh cho rằng cần trả hồ sơ điều tra bổ sung, thu thập các chứng bởi việc buộc tội người này chỉ có lời khai của Sơn là không khách quan.

Kiểm sát viên đáp lại, nói việc thu thập chứng cứ, lời khai, thực nghiệm hiện trường đã được làm đúng, đủ theo quy định. "Các luật sư đề nghị làm lại chỉ kéo dài thêm thời gian giải quyết vụ án", người giữ quyền công tố nói.

Ngoài ra, việc ông Ninh không nhận tội thể hiện sự ngoan cố, không hối hận. "Tôi nói với bị cáo Ninh, việc giết người ảnh hưởng rất lớn tới gia đình bị hại. Ngoài bản án của tòa còn có lương tâm, làm sao để đến ngày nào đó bị cáo ra tù, đối diện được gia đình bị hại", kiểm sát viên nói.

Sau hội ý, chủ tọa cho rằng lời khai, chứng cứ trong vụ án đủ căn cứ thể hiện Lê Ngọc Ninh là người gọi con nuôi tới VKSND huyện Phúc Thọ rồi chỉ đạo đánh ông Tỵ dẫn tới án mạng.

Hành vi của 2 bị cáo thể hiện tính côn đồ, đã trực tiếp tước đoạt tính mạng ông Tỵ, gây đau thương cho gia đình nạn nhân, bức xúc cho dư luận. Do vậy, tòa tuyên phạt bị cáo Sơn án tử hình, bị cáo Ninh tù chung thân; mỗi người phải bồi thường 154 triệu đồng cho gia đình bị hại.