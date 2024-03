TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Gần 30kg nghi ma túy trôi dạt vào đảo Lý Sơn; tin mới vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Phát hiện gần 30kg nghi ma túy trôi dạt vào đảo Lý Sơn

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 10/3, Công an huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã phát hiện gần 30kg nghi ma tuý trôi dạt vào bờ biển đảo Lý Sơn.

Công an huyện Lý Sơn kiểm tra hiện trường khu vực phát hiện có gói hàng nghi là ma túy. Nguồn: baoquangngai.vn

Trước đó, sáng 10/3, ông Nguyễn Văn Được (32 tuổi, ở thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn) đến Công an huyện Lý Sơn trình báo và giao nộp 2 gói bọc ni lông màu xám (có chiều dài, rộng và cao 22cm x 13cm x 4cm) trọng lượng khoảng 2,2kg. Ông Được phát hiện trong quá trình đi bắt ốc tại bờ biển phía Đông Bắc, khu vực cột mốc A10, thuộc thôn Đông An Hải, nghi là ma túy (được gói cẩn thận trong nhiều lớp ni lông) nên bàn giao cho công an.

Công an huyện Lý Sơn đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin và tiếp nhận 2 gói nghi là ma túy từ ông Nguyễn Văn Được giao nộp. Đồng thời, Công an huyện đã triển khai trên 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nơi ông Được nhặt được 2 gói nói trên.

Qua tìm kiếm, Công an huyện Lý Sơn phát hiện 1 bao da màu đen, kiểm tra bên trong bao da có 22 gói (có đặc điểm như đã nói trên) nghi là ma túy và được gói cẩn thận. Tiến hành cân 22 gói thu tại hiện trường có khối lượng khoảng 26kg.

Gói hàng nghi là ma túy trôi vào bờ biển Lý Sơn. Nguồn: baoquangngai.vn

Ngay sau đó, Công an huyện Lý Sơn đã tiến hành lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, niêm phong tang vật nghi là ma túy và làm việc với những người có liên quan.

Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Đã bắt được 2 nghi phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Linh Đoan (SN 1994, quê Quảng Nam) và Trần Quang Triệu (SN 1993, quê Bình Định) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Thịnh (SN 1995, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi đồng phạm, giúp sức cho Đoan bán tài sản cướp được.

Sau khi cướp được tài sản, nhóm đối tượng lên xe máy tẩu thoát.

Tiệm vàng bị cướp tài sản.

Đoan và Triệu được xác định là 2 trong số 4 đối tượng cầm vật giống súng cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo cảnh sát, Đoan bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khách sạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng đối tượng Triệu biết không thể thoát tội nên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được 2 đối tượng còn lại và đang truy bắt. Công an yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 12h ngày 3/3, tại tiệm vàng B.Q, khu phố Bàu Lòng, 4 đối tượng (3 nam, 1 nữ) sử dụng 2 xe máy đến tiệm vàng.

Sau đó đi vào bên trong, 1 đối tượng rút ra vật giống súng đe dọa nhân viên, đồng thời cầm hung khí đập bể kính tủ, lấy các sợi dây chuyền vàng bỏ vào ba lô và tẩu thoát theo hướng quốc lộ 13.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương, Công an huyện Bàu Bàng và Công an thị trấn Lai Uyên đã nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận vụ việc, triển khai nhanh lực lượng để điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng và tang vật vụ cướp tài sản.

Diễn biến mới vụ nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung va chạm giao thông ở Trần Cung, Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất xử phạt hành chính đối với lái xe L.H.T (SN: 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nghề nghiệp: lao động tự do) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trong vụ va chạm giao thông ở phố Trần Cung vào tối 5/3. Ảnh: CAHN

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội cũng tiếp tục làm rõ nguyên nhân và hành vi vi phạm của chị L.H.T trong vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường Trần Cung vào tối ngày 5/3/2024 để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP.Hà Nội, trước đó khoảng 23 giờ ngày 5/3/2024, chị L.H.T điều khiển xe ô tô BKS 30H-11XXX di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng.

Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, Cầu Giấy, xe ô tô đã va chạm với 1 xe máy đang dừng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội đã đến hiện trường giải quyết.

Đến nay, lực lượng chức năng xác định, thời điểm xảy ra va chạm, chị L.H.T có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg/l, người điều khiển xe máy là anh N.V.A (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không có nồng độ cồn, cả hai đều âm tính với chất ma túy.

Sau khi xảy ra vụ va chạm, một số trang mạng xã hội đưa tin chị L.H.T tự xưng là người nhà lãnh đạo Bộ Công an. Công an TP.Hà Nội khẳng định, đây là thông tin sai lệch, không đúng sự thực; lực lượng chức năng đã xác định chị L.H.T không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 10/3, ông Hồ Hoàng Hùng, bố của bị hại trong vụ án quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận, cho biết vừa nhận được thông báo của Tòa án Quân sự Khu vực 5 về việc hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm vụ quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận bị hoãn. Ảnh: H.H

Trước đó, gia đình gia đình bị hại nhận được thông báo rằng phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Minh sẽ được tiến hành vào ngày 12/3 tại Đà Nẵng.



Theo ông Hùng, lý do mà phía tòa phúc thẩm đưa ra là đại diện Viện kiểm sát (VKS) Quân sự Quân chủng Phòng không - Không quân bận công tác đột xuất, không tham dự phiên tòa được.

Phía Tòa án cho biết thời gian mở lại phiên phúc thẩm sẽ được thông báo sau.

Vụ án tai nạn giao thông mà con gái ông Hùng là nạn nhân đã được Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 đưa ra xét xử sơ thẩm tại Nha Trang hồi tháng 12/2023. Bản án sơ thẩm và tuyên phạt cựu quân nhân Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình ông Hùng 254 triệu đồng.

Sau đó, bị cáo Hoàng Văn Minh và ông Hồ Hoàng Hùng, người đại diện hợp pháp của bị hại, kháng cáo.

Theo bản án, khoảng 8 giờ ngày 28/6/2022, thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô chở vợ là Huỳnh Thị Kim Hằng và chồng dì ruột là Phạm Văn Võ, cùng một số người thân đi trên đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Khi đến trước một điểm giao dịch ngân hàng, Minh điều khiển xe chuyển hướng sang phải thì va chạm với xe máy do cháu Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12, con gái ông Hồ Hoàng Hùng, điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong sau đó. Quá trình làm việc với Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, bà Hằng và ông Võ đã khai báo gian dối, nên bị khởi tố. Tuy nhiên sau đó xét thấy không cần xử lý hình sự, cả hai được đình chỉ điều tra.

Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm với bản án xác định nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do bị cáo Minh sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô, dẫn tới thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn chết người.

Mở "tiệc ma túy hậu 8/3" tại nhà trọ, 9 đối tượng bị bắt giữ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) vừa bắt giữ 9 đối tượng về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo đó, 9 đối tượng vừa bị Công an huyện Tân Uyên vừa bắt giữ gồm: Phùng Văn Thành (SN 1990); Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1996), Lê Văn Nam (SN 1993), Nguyễn Văn Thành (SN 1991), Đoàn Hồng Chính (SN 1989), Lương Văn Nam (SN 2000), Nguyễn Văn Quyết (SN 1995), đều trú tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; Lý Thị Thinh (SN 1996, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) và Lý Sa Thương (SN 1996, trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Trước đó, lúc 5h ngày 9/3, tại một ngôi nhà trọ của Nguyễn Văn Thành (ở thị trấn Tân Uyên), Tổ công tác Công an huyện Tân Uyên đã phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng trên về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một gói chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, một ống hút được cuộn tròn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng; một ống hút được cuộn tròn bằng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng; một đĩa sứ màu trắng; một thẻ ATM, một bộ loa, đèn nháy để sử dụng ma túy và một số tang vật khác.

9 đối tượng mở tiệc ma túy tại nhà trọ hậu 8/3 bị Công an huyện Tân Uyên bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, nhóm này đã cùng rủ nhau lên một Lounger (một hình thức kinh doanh bar +), ở phường Đoàn Kết, TP.Lai Châu tổ chức mừng ngày 8/3. Tại đây, một số đối tượng đã sử dụng ma túy tổng hợp loại thuốc lắc do đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng mang đi.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục rủ nhau về một nhà trọ của Thành ở thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên để sử dụng Ketamin. Đến 5 giờ sáng 9/3 thì nhóm này bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Lù Văn Lú tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Mở rộng vụ án, trong ngày 9/3, Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Công an huyện Tam Đường đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lù Văn Lú (SN 1993, trú tại bản Tả Sin Chải, phường Đông Phong, TP.Lai Châu), hiện đang làm việc tại quán Karaoke Đại Phúc tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường. Quá trình khám xét phát hiện thu giữ của Lú 1 túi zip nylon màu trắng có viền miệng màu đỏ, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một số tài liệu, đồ vật khác.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an Tân Uyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lù Văn Lú về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.