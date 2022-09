Bắt nghi phạm đâm thanh niên trên hè phố ở Hà Nội tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội truy xét, bắt giữ nghi phạm đâm gục nam thanh niên trên vỉa hè ở Hà Nội tối 15/9.

Sau khi đâm gục nam thanh niên trên vỉa hè phố Láng Hạ (khoanh vuông đỏ), nghi phạm đã kéo, ép một cô gái lên xe ô tô (khoanh tròn đỏ). Ảnh cắt từ clip

Danh tính nghi phạm được xác định là Lê Văn Thức (SN 1993, Lạng Sơn). Theo lực lượng chức năng, sau khi đâm gục nạn nhân ở vỉa hè, Thức đã ép, kéo một cô gái lên xe ô tô rồi bỏ trốn ra khỏi TP.Hà Nội.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc và bắt giữ được Thức. Hiện đang di lý đối tượng về TP.Hà Nội để phục vụ điều tra, làm rõ các thông tin liên quan.

Ở một diễn biến khác, về tình hình sức khỏe của nạn nhân bị đâm gục trên vỉa hè ở phố Láng Hạ tối qua, mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau khi bị nạn nhưng nam thanh niên đã không qua khỏi.

Với cô gái bị Thức ép lên xe ô tô, cô gái cũng bị thương tích nhẹ đã được giải cứu, hiện đang được chuyển về Hà Nội. Được biết, giữa nghi phạm và các nạn nhân có mâu thuẫn tình cảm.

Về diễn biến vụ việc, qua hình ảnh từ camera gần hiện trường ghi lại, một chiếc xe máy bị chiếc ô tô ép dừng vào lề đường, trên xe máy lúc này có 2 người (1 nam, 1 nữ).

Ngay sau khi chiếc xe máy vừa dừng ở lề đường, một người đàn ông mặc quần áo tối màu nhảy xuống xe, lao đến đâm nhiều nhát vào người nam thanh niên đi xe máy.

Cô gái đi cùng xe máy với nạn nhân hoảng sợ thì bị đối tượng mặc quần áo tối màu lôi lên xe ô tô rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương nặng và nằm ở vỉa hè phố Láng Hạ.

Clip hiện trường vụ nam thanh niên bị đâm gục trên vỉa hè ở Hà Nội. Nguồn: Nguyễn Bắc Bình

Bán 3 thiếu nữ vào quán karaoke làm nhân viên phục vụ

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố ba bị can về tội "Mua bán người" gồm Phan Thị Hồng (SN 1991, ở Phú Lương, Thái Nguyên); Văn Duy Dương (SN 1969, ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Hoàng Ngọc Hòa (SN 1991, ở Định Hóa, Thái Nguyên).

Hồng bị cáo buộc mua 3 thiếu nữ rồi bán lại kiếm lời. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Cảnh sát cho hay, trước đó phát hiện đường dây liên quan đến tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh lân cận nên tiến hành điều tra.

Bước đầu, cảnh sát xác định Phan Thị Hồng liên hệ với một người có tài khoản Facebook tên "P.P" để mua hai thiếu nữ cùng sinh năm 2008 với giá 18 triệu đồng/người.

Cô ta bán lại hai em cho Hoàng Ngọc Hòa với giá 20 triệu đồng/người. Sau đó, Hòa tiếp tục bán họ cho Văn Duy Dương với giá 23 triệu đồng/người để làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke của Dương.

Tháng 8/2022, Phan Thị Hồng tiếp tục liên hệ với người phụ nữ có tài khoản "P.P" và mua một cô gái khác với giá 15 triệu đồng. Lần này, Hồng bán trực tiếp nạn nhân cho Dương với giá 24,5 triệu đồng.

Diễn biến nóng vụ người phụ nữ bị chồng cũ đánh, bắt đưa đi nơi khác ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/9, liên quan vụ người phụ nữ bị chồng cũ đánh, bắt giữ đưa đi nơi khác xảy ra ở TP.Hà Nội, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, đơn vị này đã triệu tập đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1991, phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Về diễn biến vụ việc, ngày 7/9, Công an phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm) tiếp nhận đơn tố giác của chị Trịnh Thị Hồng H (SN 1991, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị anh Nguyễn Ngọc Thắng có hành vi đánh người gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản của chị H.

Nguyễn Ngọc Thắng bị cáo buộc bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 6/9, chị Trịnh Thị Hồng H đang đứng tại siêu thị Winmart, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm thì Nguyễn Ngọc Thắng là chồng cũ đến tìm để nói chuyện.

Quá trình nói chuyện đã phát sinh mâu thuẫn, Thắng dùng tay chân không đánh chị H và giật 1 điện thoại di động. Thắng ép chị H lên xe ô tô tiếp tục đánh đập và đưa lên nhà nghỉ tại khu vực tỉnh Hòa Bình.

Sau đó, Thắng nhận được điện thoại của chị gái và đưa chị H đến Bệnh viện Đại học Y. Thắng mở điện thoại của chị H thấy có tin nhắn của một người bạn chị H là nam giới nên lại kéo chị H lên xe và tiếp tục đánh đập. Chị H đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Xuân Tảo tiếp nhận và xác minh làm rõ theo nội dung đơn tố giác.

Ngày 15/9, Nguyễn Ngọc Thắng đã đến cơ quan công an trình diện theo giấy triệu tập và khai báo thành khẩn hành vi vi phạm của mình.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục làm rõ nội dung sự việc và hành vi vi phạm của đối tượng Thắng.

Sai phạm tại Công ty Sepzone Linh Trung, ông Tề Trí Dũng bị tuyên phạt 15 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/9, sau hơn nửa ngày xét xử tại TAND TP.HCM, ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty IPC, Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sepzone Linh Trung) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản" với số tiền 70.000 USD xảy ra tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung.

Trước đó, ông Dũng còn nhận hình phạt 19 năm tù do TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt về tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong một vụ án bán 9 triệu cổ phiếu tại Công ty Sadeco vào ngày 9/6/2022. Như vậy, bị cáo Tề Trí Dũng phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.



Theo cáo trạng, Công ty Sepzone là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, liên doanh giữa Việt Nam - Trung Quốc, được thành lập theo giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 31/8/1992 và theo giấy chứng nhận đầu tư do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cấp ngày 31/8/1992. Vốn điều lệ của Công ty Sepzone 17 triệu USD, trong đó đại diện phía Việt Nam - Công ty IPC góp 50%, tương đương 8,5 triệu USD.



Với vai trò người đại diện vốn không chuyên trách của IPC tại Công ty Sepzone, Tề Trí Dũng hiểu rõ quy định là phải nộp tiền thù lao và tiền thưởng về IPC. Tuy nhiên, để chiếm đoạt, không phải nộp tiền về IPC, Tề Trí Dũng đã đề nghị các thành viên Hội đồng thành viên Công ty Sepzone lập bảng "Phân phối lợi nhuận năm 2016 và 2017" không có tên Tề Trí Dũng nhận tiền mà để tên Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung nhận dưới hình thức chi thưởng thêm, nhằm che giấu số tiền Tề Trí Dũng được thưởng. Các cá nhân trên đứng tên làm thủ tục ký nhận, giao lại cho Tề Trí Dũng tổng số tiền tương đương 60.000 USD.

Với chức vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc IPC, người đại diện 50% vốn góp của IPC tại Công ty Sepzone, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sepzone, Tề Trí Dũng còn chiếm đoạt các khoản tiền thù lao họp Hội đồng thành viên tổng cộng 10.000 USD.

Đối với Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung, đến nay, chưa có căn cứ xác định có ý thức chiếm đoạt tiền hoặc biết được động cơ, mục đích chiếm đoạt của Tề Trí Dũng tại thời điểm ký nhận tiền thay cho Tề Trí Dũng. Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung không bàn bạc, thỏa thuận với Tề Trí Dũng về việc hợp thức chứng từ để chiếm đoạt tiền, không cùng động cơ, mục đích chiếm đoạt với Tề Trí Dũng.

Hiện Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Còn bà Đào Minh Hà, vợ của bị can Tề Trí Dũng đã nộp 230 triệu đồng.

2 nữ sinh THCS đánh nhau, hàng chục học sinh đứng xem, quay clip

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/9, theo tin từ UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Công an huyện Phong Điền vừa có báo cáo UBND huyện về vụ 2 nữ sinh Trường THCS Phong Sơn đánh nhau.

Trong lúc 2 nữ sinh Trường THCS Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đánh nhau thì có hàng chục học sinh khác đứng xem, dùng điện thoại quay clip. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 9/9, giữa 2 nữ học sinh Trường THCS Phong Sơn gồm: H.T.P.L (SN 2009, trú tại thon Sơn Bồ, xã Phong Sơn) vàT.T.T.M (SN 2009, trú tại thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn) xảy ra xích mích nên hẹn nhau đến đoạn đường liên thôn phía sau Trường THCS Phong Sơn để đánh nhau.

Trong lúc 2 nữ sinh này đánh nhau, có 21 học sinh của THCS Phong Sơn đứng xem, trong đó 3 học sinh dùng điện thoại quay lại video diễn biến vụ việc. Ngoài ra, đứng xem vụ đánh nhau còn có 2 học sinh Trường THCS Phong An và 1 học sinh trong số này dùng điện thoại quay clip.

Sau khi nhận được tin báo về sự việc, Công an huyện Phong Điền chỉ đạo Công an xã Phong Sơn khẩn trương vào cuộc làm rõ. Cơ quan công an đã phối hợp với ban giám hiệu, giáo viên của Trường THCS Phong Sơn và Trường THCS Phong An mời các học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến làm việc, gắn trách nhiệm đối với 2 phụ huynh của 2 nữ học sinh đánh nhau trong công tác quản lý và giáo dục con em mình.

Tại buổi làm việc, cơ quan công an yêu cầu các học sinh xóa, gỡ bỏ các video đã quay trong điện thoại về vụ việc đánh nhau giữa 2 nữ học sinh, không để phát tán trên không gian mạng.

Hiện Công an xã Phong Sơn đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.