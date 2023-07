Bắt băng nhóm giả công an, cướp người của đối tượng môi giới bán cho quán karaoke

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Bến Cát triệt xóa thành công nhóm đối tượng mua bán người và giữ người trái pháp luật.



Liên quan đến vụ án này, cảnh sát đã bắt giữ nhiều đối tượng, cùng một số tang vật.

Tín và Mẫn tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh

Theo nguồn tin, đây là nhóm mua bán người hoạt động có tính chất manh động, tinh vi, phức tạp dưới nhiều hình thức, liên kết với nhau trên nhiều tỉnh, thành phố, có sự phân công vai trò nhiệm vụ cho từng đối tượng.

Một số đối tượng trước đây từng là nhân viên công ty đòi nợ thuê, sau khi lực lượng công an đánh mạnh làm tan rã liền cấu kết với đối tượng trong nước và đối tượng người Việt ở nước ngoài để dụ dỗ, lôi kéo các cô gái bán vào các cơ sở karaoke, massage hoặc đưa qua biên giới bán vào các tụ điểm hoạt động trái pháp luật.

Để có tiền tiêu xài, các đối tượng trong đó có Đặng Công Tín (SN 2003, HKTT tỉnh Phú Yên), Đặng Minh Mẫn (SN 2003, HKTT tỉnh Bình Dương) cùng nhiều người khác giả làm người có nhu cầu mua các nữ tiếp viên, sau đó cướp lại của các đối tượng môi giới để bán cho các quán karaoke, massage…

Đối tượng Võ Thị Tuyết Nhung. Ảnh: Hoàng Minh

Khuya 11/7, thông qua các kênh môi giới, 1 quản lý của quán karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã cùng Nguyễn Đức Khoa (SN 1993, ngụ Tây Ninh) chở theo 2 nữ nhân viên đến khu vực phường Thới Hòa để bán cho nhóm Tín. Tại đây, nhóm của Tín giả là công an, sau đó cướp 2 nữ nhân viên, đưa về nhà nghỉ trên địa bàn để giam giữ.

Cùng thủ đoạn trên, ngày 12/7, nhóm Tín tiếp tục cướp 1 nữ nhân viên của nhóm Võ Thị Tuyết Nhung (SN 2000, HKTT Bình Phước) rồi đem đến 2 nữ tiếp viên vừa cướp được giam giữ cùng.

Qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thị xã Bến Cát, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhóm Đặng Công Tín giải thoái cho 3 nữ tiếp viên.

Mở rộng vụ án cơ quan công an xác định, ngày 8/7, nhóm Tín đã bán 2 người phụ nữ qua Campuchia.

Nhóm đối tượng lừa bán thực phẩm chức năng cho hàng nghìn người với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh, có địa chỉ tại số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

16 đối tượng bị Công an huyện Thạch Hà khởi tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: PV

Cụ thể, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, bất ngờ đột nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh.

Quá trình bắt giữ, khám xét tại công ty, tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh trực tiếp ghi nhận lời khai của các đối tượng. Ảnh: PV

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng "núp bóng" doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn. Công an huyện Thạch Hà đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Qua xác minh, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú tại Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc.

Đối tượng Ngô Duy Khánh khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV

Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận, từ đầu năm 2022 đến nay đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh); ước tính số tiền lừa đảo công ty đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ. Ảnh: PV

Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý những người có liên quan theo quy định pháp luật.

Truy tìm người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở tấn công công an phường

Chiều tối 15/7, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan truy tìm người đàn ông cầm kéo tấn công một cán bộ Công an phường 15, quận Gò Vấp.

Người đàn ông cầm kéo đâm loạn xạ. Nguồn: NLĐO

Vào trưa cùng ngày, một người đàn ông mặc quần lửng, áo thun sọc trắng cầm kéo bất ngờ xông vào trụ sở Công an phường 15. Lúc này có một cán bộ công an trực ban (tên H.) đang tiếp một người dân và hai người dân khác đang chờ. Người này nhắm vào cán bộ công an rồi đâm loạn xạ.



May mắn cán bộ công an phản ứng và dùng các đồ vật trên bàn để phòng vệ.

Clip: Camera an ninh ghi lại vụ việc. Nguồn: NLĐO

Thấy gây án không thành, người đàn ông lên xe máy bỏ chạy trên đường Thống Nhất, về hướng cầu Bến Phân, quận 12 (TP.HCM).



Hiện Công an phường 15 đã lập hồ sơ gửi lên Công an quận Gò Vấp để làm rõ.

Bắt giữ tàu vận chuyển 250.000 lít dầu lậu trên biển Tây Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/7, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu đang vận chuyển khoảng 250.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4 kiểm tra số dầu DO trên tàu BTh 95055 TS. Ảnh: CSBCC

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày (15/7), trong quá trình tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra tàu BTh 95055 TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu BTh 95055 TS có 7 thuyền viên, do ông Phạm Văn Đồng (SN 1981, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 250.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm.

Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4 lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm. Ảnh: CSBCC

Hiện tại, tàu BTh 95055 TS đã được dẫn giải về cảng Hải đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Vụ người dân nâng ô tô, cứu nữ công nhân dưới gầm ô tô: Tài xế có nồng độ cồn mức cao

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/7, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy khiến nữ công nhân bị thương xảy ra trong khu dân cư Việt Sing.



Camera an ninh ghi lại vụ việc.

Theo đó, chiều 14/7, ông H.C.T. (42 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển ô tô biển số 61C – 220.42 chạy trên đường D1. Khi đến đoạn giao với đường DA7 thì va chạm với xe máy do nữ công nhân tên T. (30 tuổi, quê An Giang) điều khiển.

Cú va chạm khiến chị T. và xe máy lọt gầm ô tô bị kéo lê một đoạn. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã chạy đến, nâng ô tô để giải cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chiếc xe máy lọt dưới gầm ô tô.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.Thuận An đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời làm việc với tài xế ô tô.

Qua test nhanh, tài xế ô tô có nồng độ cồn mức 0,725mg/L khí thở, không phát hiện chất ma tuý.