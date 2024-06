TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ca sĩ Chu Bin bị bắt; thông tin mới vụ Trương Mỹ Lan

Ca sĩ Chu Bin bị bắt

Ngày 6/6, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Công an quận 10, TP.HCM đang lấy lời khai nhóm người liên quan đến sử dụng ma túy tại căn nhà thuộc địa bàn quận 10.



Ca sĩ Chu Bin trong một lần biểu diễn. Ảnh: TL

Theo đó, cách nay vài hôm, cảnh sát đã ập vào căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, quận 10. Tại đây, cảnh sát phát hiện Chu Đăng Thanh (SN 1985, quê tỉnh Đắk Lắk), tức ca sĩ Chu Bin nghi tổ chức sử dụng ma túy.



Thời điểm này, nhiều người khác cũng được cho là có hành vi "phê ma túy" nên được đưa về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, nam ca sĩ dương tính với chất ma túy, nhiều người khác cũng có kết quả dương tính ma túy.

Như Dân Việt đã thông tin: Năm 2005, Chu Bin vào TP.HCM lập nghiệp, gia nhập một đoàn hát đi lưu diễn khắp các tỉnh miền Tây. Anh hát một số ca khúc thu hút sự quan tâm: Hãy xem là giấc mơ, Giả vờ thương anh được không...

“Bữa cơm trưa” quyết định lừa đảo 35.000 người nhằm cứu SCB của Trương Mỹ Lan

Như Dân Việt đã thông tin: Theo kết luận điều tra mới ban hành, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Ở hành vi lừa đảo, cảnh sát xác định từ 2018 – 2020, bà Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân. Số này gồm Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương Mại TP.HCM.

Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Trương Mỹ Lan thừa nhận phát hành trái phiếu khống để cứu SCB.

Gia đoạn điều tra, Trương Mỹ Lan khai lý do phát hành trái phiếu vì được báo cáo SCB phải chịu áp lực trả lãi cho người dân, trả nợ còn tồn từ khoản 133.000 tỷ khi hợp nhất 3 ngân hàng vào năm 2012…

Cấp dưới đề nghị bà Lan cho dùng Công ty An Đông và các doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu, lấy tiền giúp SCB xử lý các khoản nợ, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trương Mỹ Lan sau đó tổ chức một bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát. Khách mời gồm ông Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng, cựu Phó tổng SCB và Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SVSI.

Bà Lan khai tại bữa cơm này đã ra chủ trương cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, giao các cá nhân "chủ động nghiên cứu, thực hiện".

Bà Lan thừa nhận việc này là trái quy định của pháp luật vì không dùng tiền bán trái phiếu để đầu tư, sản xuất, tạo nguồn thu trả nợ cho trái chủ mà dùng để xử lý khủng hoảng tài chính của SCB.

Theo điều tra, hành vi phạm tội của nhóm bà Lan bắt đầu bằng việc thành lập các công ty ma, không hoạt động, thuê người thành lập công ty, ký khống tài liệu… nhằm phục vụ các hoạt động tài chính của Vạn Thịnh Phát.

Tính đến tháng 10/2022, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty (gồm 46 công ty nước ngoài) và gần 1.800 người để đứng tên doanh nghiệp, đứng tên các khoản vay.

Trong số các doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát, có 656 công ty vay tiền của SCB, hiện 435 công ty còn dư nợ, đều thuộc nhóm 5 (không có khả năng thu hồi); 85 công ty được dùng để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và 63 công ty dùng để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.

Có đủ các pháp nhân, nhóm Trương Mỹ Lan quyết định phát hành 25 gói trái phiếu từ năm 2018, tổng trị giá 30.869 tỷ đồng. Việc phát hành được thông qua Công ty Chứng khoán TVSI và nhân viên ngân hàng SCB.

Khi tiền bán trái phiếu được chuyển về, các bị can trong vụ thực hiện rút tiền mặt, đưa trực tiếp về nhà riêng của Trương Mỹ Lan hoặc cho một số cá nhân thuộc SCB quản lý. Một cách "tiêu tiền" khác là cho các cá nhân thuê đứng tên ký chứng từ rút tiền mặt sau đó nộp vào những tài khoản chỉ định rồi chuyển cho nhiều bên.

Qua đây, Trương Mỹ Lan và đồng phạm che giấu được dòng tiền thu từ việc phát hành trái phiếu.

Về trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cảnh sát cho rằng không có căn cứ, tài liệu thể hiện nhóm Trương Mỹ Lan "thông đồng, móc ngoặc" với người của 2 đơn vị này trong quá trình phát hành trái phiếu, lừa đảo. Do vậy, phía điều tra không xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan thuộc 2 đơn vị.

Công an xác định nguyên nhân ô tô khách đụng hàng loạt xe máy ở Long An làm 2 người chết

Sáng 7/6, Trưởng phòng CSGT tỉnh Long An - thượng tá Trần Minh Hoàng đã có báo cáo chính thức về Cục CSGT Bộ Công an về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt thuộc ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức làm nhiều người thương vong, hỏng 8 xe máy các loại.

Ô tô khách chở công nhân lao vào lề đụng hàng loạt xe máy làm chết 2 thanh niên đi đường. Clip: Thiên Long

"Nguyên nhân ban đầu theo tài xế khai nhận, xe mất lái không thể điều khiển đã đâm vào hàng loạt xe máy đang di chuyển chậm khi đèn xanh bắt đầu. Qua test nhanh, tài xế âm tính với ma túy và nồng độ cồn", CSGT Long An khẳng định.

Tai nạn làm 2 thanh niên tử vong là anh Nguyễn Duy Khải (21 tuổi, ngụ phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển xe máy 51F7-1569; Nguyễn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) điều khiển xe máy 63B3-228.65. Nhiều trường hợp bị thương nhẹ được đưa về nhà, hư hỏng 8 xe máy.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 6/6, tài xế Trần Kim Thức (64 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An) điều khiển ô tô khách 35 chỗ biển số 63B-000.63 lưu thông theo hướng TP.HCM đi miền tây.



Qua khỏi dốc cầu Bến Lức 100m đến km1935 quốc lộ 1 gần đèn tín hiệu giao thông ngã tư Bình Nhựt thuộc ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, phương tiện không giảm tốc độ mà lao từ sát dải phân cách vào lề phải nơi đông xe máy đang di chuyển chậm.

Người dân chở một thanh niên chấn thương vùng đầu đi Bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu. Ảnh: Thiên Long

Do bị đụng trực diện, nhiều xe máy văng ra lề trái cạnh dải phân cách, 1 xe bị cuốn trước gầm ô tô khách, đẩy đi gần 10m mới dừng lại.

Anh Khải bị ô tô khách lùa đi đoạn xa do đa chấn thương đã tử vong tại chỗ. Anh Khánh chấn thương nặng được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Có ít nhất 6 người bị thương được đưa vào bên trong băng bó vết thương, sau đó chuyển Bệnh viện huyện Bến Lức khám, kiểm tra chấn thương...

Tài xế có giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 16/6/2025, xe có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1/7/2024. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị H (trú tại thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang), có đăng ký kinh doanh vận tải và lắp thiết bị giám sát hành trình.

Sáng 7/6, Công an huyện Bến Lức tiếp tục làm việc tài xế Thức để xác định hành vi vi phạm.

Nữ giáo viên mầm non bị khởi tố vì để bé 2 tuổi té ngã vào xô nước tại nhà trẻ không phép, tử vong

Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.Y.H. (SN 1994, ngụ huyện Côn Đảo) về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 16h ngày 29/4, Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo tiếp nhận cháu N.K.V. (2 tuổi, ngụ huyện Côn Đảo) được đưa đến trong tình trạng đã tử vong.

Qua điều tra xác định, H. được đào tạo chuyên ngành giáo dục mầm non. 4 năm trước, H. được UBND huyện Côn Đào tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, phân công công tác tại Trường Mầm non Tuổi Thơ.

Khoảng tháng 1/2023, H. nhận trông giữ trẻ tại nhà của mình ở khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo, nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng, nên không được cấp phép.

Ngày 29/4, H. nhận trông giữ bé V. tại nhà. Đến 15h40 cùng ngày, phát hiện bé V. đi vệ sinh ra bỉm, H. ôm bé V. xuống nhà vệ sinh để bé V. đứng, 2 tay cầm nắm vào thành xô nhựa, bên trong xô có nước.

Sau đó, H. đi lên phòng khách lấy quần áo, túi nilông để đựng bỉm và đứng nói chuyện với mẹ.

Trong lúc đó, một cháu bé phát hiện V. bị té ngã vào xô nước nên báo cho H.. Lúc này, H. chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cháu V. đã ngã vào trong xô nước, đầu úp xuống dưới, cả người nằm lọt trong xô.

Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng cháu V. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nam 15 tuổi điều khiển xe máy chở nữ 16 tuổi gây ra hàng loạt vụ cướp giật

Ngày 6/6, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ một nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn.

Theo đó, ngày 1/6, Công an phường Hoà Thuận Tây nhận tin báo chị N.A (44 tuổi, quận Thanh Khê) bị giật túi xách khi đang đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Chị N.A cho biết, người giật túi xách của chị là một cặp đôi nam nữ còn nhỏ tuổi, đi trên chiếc xe máy không rõ biển kiểm soát. Bên trong túi xách có một điện thoại di động và khoảng 2,5 triệu tiền mặt.

Qua rà soát, Đội Cảnh sát hình sự quận Hải Châu đã làm rõ hai đối tượng gây ra vụ cướp trên là Nguyễn Văn Đức (15 tuổi, quận Liên Chiểu) và Trần Thị Ánh Tuyết (16 tuổi, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Khi Đức và Tuyết đang ở tại một khách sạn trên địa bàn quận Liên Chiểu thì bị công an bắt giữ.

2 đối tượng trẻ tuổi gây ra nhiều vụ cướp tại Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Qua khám xét, công an thu giữ hai điện thoại di động, nhiều tờ vé số, lắc tay màu vàng, một xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha.

Ban đầu, Tuyết và Đức thừa nhận đã thực hiện hành vi gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên; đồng thời, khai nhận thêm nhiều vụ cướp khác như cướp vé số, điện thoại, vàng của cụ bà bán vé số trên đường Điện Biên Phủ lúc rạng sáng.

Chiếc xe máy bị thu giữ trên cũng do Đức, Tuyết và Huy Hồ Gia Huy (14 tuổi, Hải Châu) trộm trên đường Núi Thành.

Ngoài ra các đối tượng khai nhận còn thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.