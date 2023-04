Bắt tài xế vụ "xe điên" ở đường Võ Chí Công, Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan vụ "xe điên" ở đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ để điều tra đối với lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ở diễn biến mới nhất, Công an quận Tây Hồ đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh 4 tháng để điều tra vụ án.

Hiện trường vụ "xe điên" ở đường Võ Chí Công. Ảnh: DV

Về diễn biến vụ việc, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/4, ông Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia forte BKS 29A-083.12 đi từ nhà tại phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề đến Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2) trên đường Võ Chí Công để khám bệnh.

Đến 16 giờ cùng ngày thì cùng vợ ra xe đi về. Trong khi điều khiển đã không kiểm soát được tốc độ nên đã va chạm với 17 xe mô tô đang di chuyển tại khu vực ngã tư Võ Chí Công – Xuân La. Hậu quả làm 18 người bị thương trong đó có 2 cháu nhỏ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan công an đã cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lời khai nữ nghi phạm sát hại người tình của cha

Chiều 14/4, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Ch. (38 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Thị Mỹ Ch. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với điều tra viên, bước đầu, Ch. thừa nhận là người sát hại bà Nguyễn Thị Nguyệt (60 tuổi, quê Đắk Lắk) tại nhà trọ bên đường D9, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một.



Theo lời khai của Ch., sau khi gây án, nghi phạm gọi điện thoại thông báo cho cha và chờ công an đến đưa đi. Nghi phạm khai không có mâu thuẫn với nạn nhân trước khi xảy ra án mạng.

Tại cơ quan công an, Ch. có lúc tỉnh táo, khi lại không bình thường, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Sáng cùng ngày, Công an TP.Thủ Dầu Một phong tỏa đường D9 ở phường Phú Tân để khám nghiệm hiện trường vụ bà Nguyễn Thị Nguyệt bị sát hại tại nhà trọ.



Cha của nghi phạm Nguyễn Thị Mỹ Ch. có quan hệ tình cảm với bà Nguyệt nên thuê nhà trọ để sống chung. Ngày 13/4, Ch. từ tỉnh Vĩnh Long đến nhà trọ của cha ở Bình Dương rồi ở lại qua đêm.

Đêm 13/4, cha ruột của Ch. đi trực bảo vệ công ty. Đến sáng 14/4, người đàn ông này nhận được hung tin.

Phát hiện súng và đạn trong kiện hàng tại sân bay Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 15/4, lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng đã bàn giao vụ vận chuyển súng, đạn cho Công an quận Hải Châu xử lý theo thẩm quyền.

Kiện hàng có 1 khẩu súng và 10 viên đạn được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: LLCC

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 14/4, bộ phận soi chiếu sân bay quốc tế Đà Nẵng, phát hiện một kiện hàng có 1 khẩu súng và 10 viên đạn được gói trong hộp giấy, địa chỉ gửi ra ở Hà Nội.

Cơ quan chức năng xác minh, kiện hàng trên được gửi từ Công ty Bưu chính Đà Nẵng. Anh T.K.T (33 tuổi, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là người làm thủ tục đưa hàng lên sân bay.

Làm việc với nhà chức trách, người này khai kiện hàng trên do bưu chính tỉnh Bình Định nhận của khách hàng, sau đó vận chuyển ra Đà Nẵng. Sau đó, anh T làm thủ tục giao hàng tại sân bay.

Hiện, công an đang truy xuất nguồn gốc, chủ nhân của hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

CSGT bắt đối tượng cướp xe máy lúc rạng sáng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/4, Tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đã bàn giao nghi can cùng tang vật liên quan cho Công an quận 1 để làm rõ.

Đỗ Đức Anh (SN 1997, ngụ tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) cướp xe máy của một người đàn ông mặc áo Grab bị Đội CSGT Bến Thành bắt giữ bàn giao cho Công an Cô Giang, quận 1 xử lý. Ảnh: CACC

Khoảng 3h ngày 15/4, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Bến Thành cho biết, đơn vị đang tuần tra trước số nhà 193-203 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 (TP.HCM) thì phát hiện một thanh niên mặc áo Grab đang giằng co cùng một thanh niên khác và tri hô "cướp".

Lúc này, Tổ công tác nhanh chóng phối hợp cùng người dân vây bắt và khống chế đối tượng.

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng tang vật là xe mô tô biển kiểm soát 66G1-462.16 cho Công an phường Cô Giang, quận 1 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng tên Đỗ Đức Anh (SN 1997), ngụ tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Đối tượng Anh khai nhận đã tấn công người bị hại là anh Nguyễn Văn Vô, sinh năm 1993 để thực hiện hành vi cướp xe mô tô.

Phóng hỏa đốt nhà con nợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Nông (SN 1976, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Theo nội dung cáo trạng, vào năm 2020, Nông cho anh Trần Vân Nam (SN 1974, tạm trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) số tiền 60 triệu đồng, anh Nam đã trả được 10 triệu đồng.

Số tiền còn lại, Nông đã nhiều lần đòi nhưng anh Nam không trả và cố tình lẩn tránh. Mặc dù nhiều lần nhắn tin đe dọa, nhưng vẫn không thấy anh Nam trả tiền, nên khoảng tháng 7/2022, Nông nảy sinh ý định đốt nhà của anh Nam.

Nông mua 1 bộ hàn đá gió mini và 7 lít xăng đem về để trên gác chờ thời cơ thực hiện hành vi phạm tội.

Cuối tháng 7/2022, Nông đem bộ hàn gió đi đến nhà của anh Nam rồi cắt thủng một lỗ nhỏ trên cửa sắt thoát hiểm phía sau nhà, sau đó Nông nhét một miếng vải và châm lửa đốt. Do lửa cháy nhỏ nên Nông bỏ về, gia đình anh Nam không phát hiện vụ việc.

Bị cáo Nguyễn Văn Nông tại tòa. Ảnh: D.B

Đến khoảng 2h ngày 10/8/2022, Nông tiếp tục điều khiển xe mô tô đến nhà anh Nam. Nông ra phía sau nhà anh Nam, sử dụng bộ hàn gió đá cắt rộng lỗ thủng trên cửa sắt thoát hiểm đã cắt trước đó đủ nhét ống nhựa để đổ xăng vào nhà.

Khi cắt xong, Nông thu gom bộ dụng cụ hàn rồi quay trở về nhà cất giấu. Nông lấy can nhựa có chứa khoảng 7 lít xăng từ nhà mình đã chuẩn bị từ trước rồi quay lại vị trí cửa thoát hiểm phía sau nhà anh Nam.

Nông sử dụng đoạn ống nhựa tự chế, một đầu gắn vào can xăng, một đầu luồn qua lỗ thủng trên cửa sắt thoát hiểm rồi đổ hết 7 lít xăng vào nhà anh Nam qua ống nhựa trên. Sau đó, Nông đặt can nhựa rỗng sát cửa thoát hiểm và dùng bật lửa mang theo châm lửa đốt áo thun đã được tẩm xăng, ném về phía can xăng.

Thấy lửa cháy lớn, Nông điều khiển xe mô tô quay về nhà của mình.

Lúc này, chị Trần Thị Hòa (SN 1977, là vợ anh Nam) phát hiện nhà bị cháy nên hô hoán, cùng anh Nam và hai con mở cửa trước để thoát ra ngoài. Tài sản trong nhà bị thiệt hại là hơn 7 triệu đồng.

Tại tòa, Nông khai không có chủ đích giết gia đình anh Nam mà vì quá tức giận trước việc anh Nam chây ì trả nợ nên muốn hù dọa. Trước đó, mỗi lần bị cáo đến đòi nợ đều bị vợ anh Nam chửi bới, xúc phạm nên mới giận quá mất khôn, suy nghĩ không đến nơi đến chốn mà phạm tội.

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Văn Nông 18 năm tù về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản", tổng hợp hình phạt mà Nông phải chấp hành là 20 năm tù.