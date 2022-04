Bắt thêm em gái nguyên Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga - em gái ông Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC).

Bà Trịnh Thị Thúy Nga bị điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Trịnh Thị Thúy Nga là Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS.

Tính đến nay, đã có 2 em gái của ông Quyết bị bắt trong vụ án này. Hôm qua (4/4), bà Trịnh Thị Minh Huế - thành viên Ban Kế toán Tập đoàn FLC, em gái ruột ông Quyết - cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét trụ sở Tập đoàn FLC tối 29/3. Ảnh: Hà Tuân

Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán với tần suất lớn, mục đích nhằm tạo ra cung cầu giả để đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao.

Các tài khoản đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.

Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm.

Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán cổ phiếu nhưng bán "chui" không công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Số lượng cổ phiếu nhóm của ông Quyết bán ra đã khớp lệnh là 74,8 triệu, với giá trung bình là 22.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.

Khi phát hiện hành vi trên, Sàn giao dịch HoSE đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán đứng tên Trịnh Văn Quyết.

Ngày 17/1, ông Quyết bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định hiện hành về chứng khoán và đình chỉ giao dịch 5 tháng. Hồi tháng 11/2017, ông Quyết từng bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu mà không báo với cơ quan quản lý thị trường.

Sau những sai phạm trên, tại kỳ họp thứ 13 (cuối tháng 3/2022), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường. Các lãnh đạo liên quan như ông Vũ Bằng (nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), ông Trần Văn Dũng (Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), ông Lê Hải Trà (Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM)... cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/4, đại tá Phạm Minh Lũy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ 3 người trong gia đình tử vong.



Theo Công an tỉnh Cà Mau, nghi can sát hại 3 người trong gia đình tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân là Nguyễn Hoàng Lên (SN 1989, người sống như vợ chồng với chị T). Lên có dấu hiệu tự tử và bị thương rất nặng.

Hiện, Lên đã được cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Như tin đã đưa, vào lúc 8h40 ngày 5/4, UBND thị trấn Cái Đôi Vàm nhận được tin báo vụ việc 3 người tử vong tại nhà trên địa bàn thị trấn.

Cụ thể, vào lúc 8h30 cùng ngày, ông Trần Văn Hường (SN 1956, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) phát hiện bà N.N.X (SN 1964, vợ ông Hường), chị T.T.M.T (SN 1989, con ông Hường) và cháu P.M.T (SN 2016, cháu ngoại ông Hường), cùng ngụ tại khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm đã tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu tại nhà sau của ông Hường.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên tử vong sau tai nạn

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gần khu vực Big C thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), tới 16h30 chiều 5/4, hai nạn nhân của vụ tai nạn là vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên đều đã không qua khỏi.

Người thân hai vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tập trung tại khu vực Nhà tang lễ bệnh viện. Ảnh: Vũ Thượng

Ghi nhận của nhóm phóng viên Dân Việt tại khu vực thuộc bệnh viện, nạn nhân được chuyển sang khu vực nhà xác bệnh viện.

Cơ quan chức năng hiện đang có mặt tại bệnh viện để tiến hành các công việc có liên quan.

Trước đó, trưa 5/4, trên đường gần Big C thuộc địa phận xã Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai vợ chồng đang điều khiển xe ô tô trong tình trạng nguy kịch.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe ô tô Vinfast mang biển kiểm soát 35A - xxxx do một người đàn ông độ tuổi trung niên điều khiển chở theo một người phụ nữ đã tông gãy một cột điện giữa đường khiến cả hai nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn cách cổng một công ty điện tử khoảng hơn 400m, chiếc xe Vinfast hư hỏng rất nặng ở phần đầu, bánh xe bị văng ra xa.

Nguồn tin của Dân Việt cho biết, nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là hai vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên.

Ông Phạm Minh Tuyên (sinh 1949, quê quán tại xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình) là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XII. Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX (2001 - 2006), Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Thảm án ở Cao Bằng: Nghi phạm nghi tâm thần chém 2 bà cháu tử vong, 1 người bị thương nặng

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan chức năng đang làm rõ việc nghi phạm có dấu hiệu tâm thần chém 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Trao đổi với PV Dân Việt đầu giờ chiều 5/4, ông Hoàng Trung Văn - Chủ tịch UBND xã Lê Chung (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) xác nhận một vụ thảm án xảy ra tại xã Lê Chung. Vụ thảm án xảy ra chiều hôm qua (4/4), có hai bà cháu tử vong, một người phải đưa đi bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu.

Hình ảnh có tính minh họa.

Ông Văn cho biết thêm: Nghi phạm ra tay sát hại 3 bà cháu sinh năm 1986, cư trú ở địa phương, hàng ngày vẫn lao động bình thường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 4/4, tại thôn Nà Mẩn, xã Lê Chung.

Nạn nhân trong vụ án này là bà Đ.T.L sinh năm 1959, cháu ngoại L.V.T, sinh năm 2015, học sinh Trường Tiểu học Tân An và em trai là L.T.Đ, sinh năm 2018. Cháu Đ bị thương rất nặng, lúc 11 giờ 30 ngày 5/4 đã được đưa đi Hà Nội cứu chữa.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Lê Chung đã thực hiện biện pháp bảo vệ hiện trường và báo cáo cơ quan điều tra cấp huyện.

Hiện nghi phạm gây ra vụ án đã bị bắt.

Sơn "lông" lĩnh thêm 15 năm tù vì tham ô tài sản sau bản án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước"

Như Dân Việt đã thông tin: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa đưa Vũ Văn Sơn (TP.Hải Phòng) và các đồng phạm ra xét xử về tội "Tham ô tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cụ thể, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa Vũ Văn Sơn (39 tuổi, tức Sơn "lông", Tam Hưng, Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) ra xét xử tội "Tham ô tài sản".



10 đồng phạm của Sơn cũng bị đưa ra xét xử với tội danh "Tham ô tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vũ Văn Sơn được biết đến là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH phát triển thương mại Sơn Huy (Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Sơn từng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", nhận án tù 10 năm 6 tháng vào năm 2021 về tội danh này.

Sơn "lông" (người không đeo khẩu trang) lĩnh án 15 năm tù vì "Tham ô tài sản". Ảnh: KL

Trở lại phiên xét xử Sơn "lông" tội "Tham ô tài sản", cơ quan truy tố nêu, Vũ Đình Xuân (42 tuổi, Bình Giang, Hải Dương), thuyền trưởng tàu NB 6675, được ông Dương Văn Tường - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Dương Gia giao nhiệm vụ nhận than từ cảng Khe Dây (Quảng Ninh) giao cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1.

Năm 2019, Sơn "lông" tiếp cận Xuân, đặt vấn đề mua than với giá 1,1 triệu đồng/tấn và được Xuân đồng ý, dù đối tượng chỉ có nhiệm vụ vận chuyển.

9 tháng đầu năm 2020, trên đường giao hàng về Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Xuân đã chỉ đạo cắt cáp kẹp chì, bơm nước vào các khoang sà lan chứa than để tăng khối lượng rồi cùng đàn em của Sơn "lông" lấy trộm 3 lần than, khoảng hơn 352.290 tấn (khoảng 645 triệu đồng).

Sự việc bị phát giác vào tháng 9/2020, Sơn "lông" bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giữ.

Tại tòa, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và diễn biến xét xử tại phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định, tuyên phạt Vũ Văn Sơn 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Các bị cáo còn lại lần lượt với các tội danh "Tham ô tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" từ 3 năm 6 tháng tù đến 17 năm tù.