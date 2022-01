TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt vụ mua bán vàng lậu hàng chục tỷ đồng; lừa tiền tỷ của người tình rồi chuyển cho vợ

Bắt quả tang vụ mua bán vàng lậu hàng chục tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, tại hiện trường lực lượng công an thu giữ số lượng lớn vàng lậu và ngoại tệ.

Hai đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Ảnh: CACC

Lực lượng công an thu giữ tang vật của đối tượng Trang Kiến Cường tại hiện trường. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3kg, nghi vấn vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.



Chiều tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.

Qua đó, lực lượng công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan, nhanh chóng đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.844789) đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Gã trai lừa tiền tỷ của người tình rồi chuyển khoản cho vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/1, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã di lý nghi phạm Lưu Mạnh Tuấn (32 tuổi, ngụ TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về Đà Nẵng để tạm giữ hình sự, điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lưu Mạnh Tuấn - gã trai lừa tiền tỷ của người tình rồi chuyển khoản qua cho vợ. Ảnh: CACC

Trước đó, tháng 12/2021, qua Zalo, chị T.T.M (31 tuổi, ngụ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) quen Lưu Mạnh Tuấn. Chưa đầy nửa tháng yêu đương qua mạng, chị M cùng Tuấn đi du lịch tại Đà Nẵng.

Sau 1 tuần ăn ở với nhau, ngày 5/1/2022, Tuấn nói đi khám bệnh rồi cắt liên lạc với chị M. Tại khách sạn, chị M kiểm tra tài khoản ngân hàng thì tá hỏa phát hiện đã bị Tuấn rút sạch hơn 1,1 tỷ đồng. Đây là khoản tiền do gia đình bán đất ở quê, giao chị M quản lý.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê lập 2 tổ trinh sát theo dấu Tuấn tại TP.HCM và Quảng Ninh. Ngay trong đêm 6/1, các trinh sát bắt được Tuấn đang ngủ ở một khách sạn tại TP.HCM cùng với một người tình khác.

Khai nhận với Công an, Tuấn cho biết đã nhìn lén mật khẩu Internet banking của người tình. Rạng sáng 5/1, chờ chị M ngủ, nghi phạm đăng nhập tài khoản, chuyển hơn 1,1 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng của Tuấn. Tiếp đó, Tuấn chuyển khoản toàn bộ qua tài khoản ngân hàng của vợ mình. Tuấn nói vợ trả nợ 185 triệu đồng, gửi tiết kiệm 500 triệu đồng, còn lại 443 triệu đồng rút hết khỏi tài khoản ngân hàng.

Các trinh sát đã truy thu được 770 triệu đồng trong số tiền chiếm đoạt.

Hiện, lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra các phi vụ khác của Tuấn.

Bắt 2 nguyên cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Chiến (SN 1975, trú tại tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), nguyên Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang và Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1987, trú tại tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang), nguyên là kế toán Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Vân. Ảnh: CAHG

Bị can Nguyễn Văn Chiến, nguyên Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang. Ảnh: CAHG

2 người nguyên là cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hà Giang cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến năm 2019, với nhiệm vụ được giao các đối tượng đã lập khống chứng từ để thanh toán tiền làm thêm giờ, tiền tiếp khách và công tác phí không đúng quy định, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Giết hàng xóm vì nghi bị bỏ bùa, nhờ thầy cúng "làm phép" để... "qua mặt" công an

Như Dân Việt đã thông tin: Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Sình Pà Mỷ (sinh năm 1976, trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) để điều tra về tội "Giết người", theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Sình Pà Mỷ tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Mỷ được xác định là nghi phạm gây ra vụ án giết người, xảy ra tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú. Nạn nhân trong vụ án là ông Sình Sía C (sinh năm 1945, cùng trú tại địa chỉ trên).

Trước đó, vào sáng 21/12/2021, cơ quan công an nhận được tin báo, tại lán cách nhà ông C khoảng 10m phát hiện ông C tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Đồng Văn nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh, điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ được nghi phạm gây án sát hại ông C chính là Sình Pà Mỷ.

Tại Cơ quan điều tra, Mỷ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân bước đầu được xác định, do Mỷ nghi ngờ ông C làm ma "ngũ hải" nhằm hại người thân của mình.

Sau đó, đối tượng Mỷ đến tìm gặp ông C để hỏi cho ra nhẽ và đã ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Sình Pà Mỷ còn nhờ một thầy cúng gần nhà cúng giải hạn để không gặp chuyện bất trắc và có thể che giấu được hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thắng kiện, nguyên Giám đốc được bồi thường danh dự

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 10/1, TAND TP.Hải Dương đưa ra xét xử vụ việc ông Đào Quang Trường - nguyên Giám đốc Điện lực thành phố Hải Dương khởi kiện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) để yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị cách chức trái luật.

HĐXX TAND TP.Hải Dương đã tuyên, chấp nhận sự thỏa thuận giữa nguyên đơn và bị đơn về việc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương chấp nhận thanh toán trả ông Đào Quang Trường gần 33 triệu đồng, chấp nhận một phần yêu cầu khiếu kiện bồi thường khoản tiền tổn thất tinh thần đối với ông Trường gần 15 triệu đồng, đồng thời HĐXX TAND TP.Hải Dương chấp nhận một phần yêu cầu khiếu kiện của ông Trường về việc yêu cầu công khai xin lỗi ông.

Ông Đào Quang Trường - nguyên Giám đốc Điện lực TP.Hải Dương tại Tòa án nhân dân TP.Hải Dương. Ảnh: Thi Ngọc

Trước đó, Điện lực thành phố Hải Dương và Công ty TNHH Quốc Trưởng (Công ty Quốc Trưởng) ký hợp đồng mua bán điện. Theo đó Công ty Quốc Trưởng mua điện của Điện lực TP.Hải Dương qua trạm biến áp Quốc Trưởng 2 (là tài sản của Công ty Quốc Trưởng) để bán điện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thôn Nhân Nghĩa, xã Nam Đồng, TP.Hải Dương.

Vụ việc bắt đầu từ việc, trạm biến áp Quốc Trưởng 2 xảy ra sự cố lúc 23h20 ngày 4/1/2018 gây mất điện khu vực nói trên; đến 21h40 ngày 6/1/2018 mới được cấp điện trở lại.

Ngày 7/5/2018, PC Hải Dương nhận được văn bản của Công ty Quốc Trưởng yêu cầu đơn vị này phải bồi thường thiệt hại số tiền 1,5 tỷ đồng.

PC Hải Dương cho rằng, với vai trò Giám đốc điện lực TP.Hải Dương, ông Đào Quang Trường chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Hải Dương. Tuy nhiên, ông Trường đã không kiểm tra việc bố trí cán bộ, nhân viên làm đầu mối tiếp nhận thông tin, trao đổi, hướng dẫn khách hàng trong quá trình xảy ra sự cố, để xảy ra sự việc mất điện kéo dài, gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động đời sống của thôn Nhân Nghĩa (xã Nam Đồng).

Từ đó, ông Trường bị Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) thời kỳ đó là ông Trần Văn Cường kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Không đồng ý với quyết định kỷ luật trên, ông Đào Quang Trường đã khởi kiện ra tòa.

Hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều nhận định, quyết định kỷ luật cách chức của lãnh đạo PC Hải Dương đối với ông Trường là chưa có cơ sở.

Trong đó, tại bản án số 01/2020 LĐ-PT ngày 13/8/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận định, việc áp dụng hình thức kỷ luật của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Công ty Điện lực Hải Dương) là thiếu cả tình lẫn lý. Từ đó, hai cấp xét xử đều tuyên hủy quyết định của Công ty Điện lực Hải Dương về việc thi hành kỷ luật lao động đối với ông Trường, hình thức kỷ luật cách chức.

Được biết, sau khi bản án của TAND Cấp cao tại Hà Nội có hiệu lực, ông Đào Quang Trường đã gửi văn bản đến Công ty Điện lực Hải Dương để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận giữa hai bên nên ông Trường một lần nữa phải đã khởi kiện ra tòa.

Tại phiên toà chiều 10/1, ông Trường cho biết, ông vẫn chưa thực sự đồng ý với các kết luận của HĐXX nhưng mong muốn lớn nhất của ông là lấy lại danh dự cho bản thân và gia đình đã được giải quyết nên ông đành chấp nhận những phán quyết của tòa án.

"Tôi và gia đình đã quá mệt mỏi trong việc phải theo kiện suốt thời gian dài nên đành chấp nhận những phán quyết của tòa án. Việc quan trọng nhất là danh dự của tôi đã được trả lại, phía Công ty Điện lực Hải Dương sẽ phải công khai xin lỗi tôi", ông Trường chia sẻ.