Thông tin từ Zing: Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Công Bình (39 tuổi), Phan Minh Tân (21 tuổi) và Nguyễn Quốc Tiến (21 tuổi, cùng ở huyện Châu Thành) điều tra về hành vi giết người. Cảnh sát đã khởi tố vụ án, đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can.



Chồng bị sát hại sau khi nghi vợ ngoại tình. Trong ảnh: Vết máu tại hiện trường nơi nạn nhân bị đâm tử vong. Nguồn: Zing

Theo điều tra của cảnh sát, Bình được cho là kẻ chủ mưu, dẫn đến cái chết của anh Đ.T.C. (31 tuổi, ở cùng huyện).

Điều tra ban đầu vụ chồng bị sát hại sau khi nghi vợ ngoại tình: Bình được cho có quan hệ tình cảm với vợ của nạn nhân. Tối 1/8, Bình và vợ nạn nhân hẹn nhau đi chơi. Khuya cùng ngày, người vợ về nhà đã xảy ra cự cãi với chồng.

C. dọa giết cả hai người. Anh ta sau đó lấy xe máy rời đi và cầm dao đến cửa hàng điện thoại của Bình. Bình hay tin, đã gọi cho Tân nhờ giúp đỡ. Tân kêu Tiến chở đến cửa hàng điện thoại.

Khi đó anh C. cầm dao chém vào cửa, bảng hiệu cửa hàng điện thoại. Tân và Tiến đến nơi, C. vung dao định chém. Tân cầm dao đâm liên tiếp vào người C., khiến nạn nhân gục ngã.

Sau khi gây án, Tân và Tiến rời đi. Nạn nhân được đưa đến đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo CAND: Kết quả khám nghiệm nạn nhân tử vong do vết thương xuyên thấu ngực, mất máu cấp.



Chiều 2/8, Tân, Tiến đã ra đầu thú. Bình được xác định là chủ mưu liên quan đến cái chết của nạn nhân. Qua đấu tranh, Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội.