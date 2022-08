Công an vào cuộc vụ bé gái 11 tuổi bị lột đồ, trói treo lên đánh đập

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận có sự việc bé gái 11 tuổi bị cha lột đồ, treo lơ lửng lên trần nhà và đánh đập.

Hình ảnh cháu N bị cha bạo hành. Ảnh cắt từ clip đã được làm mờ.

Nạn nhân tên là N (11 tuổi, thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Còn đối tượng lột đồ, treo bé N lên trần nhà là Nguyễn Văn T (36 tuổi, bố của N).

Được biết, mẹ cháu N đang đi xuất khẩu lao động, đối tượng T tại địa phương thường xuyên uống rượu, hay đánh đập con. Hôm xảy ra sự việc, T bắt người con trai quay lại việc mình "hành hạ" con gái.

Công an địa phương đã vào cuộc nhưng T được cho là đã rời khỏi nơi cư trú.

Trước đó, một clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, trói hai tay treo lơ lửng trên trần nhà và bị một người đàn ông cầm roi đánh đập.

Sau khi đăng tải, đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông mà sau này được xác định là bố của N.



Bị đạp đổ mô tô khi truy bắt đối tượng nghi vấn, đại úy công an hy sinh

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 4/8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, đại úy Hồ Tấn Dương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

Đại úy Hồ Tấn Dương. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, trưa 4/8, trong lúc cùng đồng đội truy bắt đối tượng nghi trộm cắp tài sản của các xe tải đậu dọc trên tuyến Quốc lộ N2B (thuộc địa bàn huyện Lấp Vò), Đại úy Hồ Tấn Dương đã bị đối tượng đạp vào xe mô tô dẫn đến té ngã trên quốc lộ.



Do bị chấn thương quá nặng nên Đại úy Hồ Tấn Dương đã không qua khỏi và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ sau đó đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng nghi vấn trộm tài sản.

Sau sự việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khám nghiệm và thực hiện điều tra.

Đại úy Hồ Tấn Dương, quê ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Sau khi Đại úy Dương hy sinh, anh đã được đồng đội, người thân đưa về nhà để lo hậu sự.





Giám đốc BV Đa khoa Ninh Thuận đến nhà xin lỗi gia đình nữ sinh lớp 12 tử vong vì TNGT

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 5/8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng lãnh đạo các khoa của bệnh viện này đã đến nhà nữ sinh lớp 12 tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) để xin lỗi, nhận trách nhiệm vì để xảy ra sai sót trong quy trình xét nghiệm máu khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Sau khi thắp hương trước di ảnh cháu Hồ Hoàng Anh, ông Thái Phương Phiên đã thay mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận gửi lời chia buồn và xin lỗi chân thành đến gia đình nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Ông Thái Phương Phiên cho biết, bệnh viện sẽ có quyết định hủy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn liên quan đến cháu Hồ Hoàng Anh và sẽ thành lập hội đồng để rà soát, đánh giá lại các quy trình kỹ thuật liên quan đến vụ việc nói trên.

Ông Thái Phương Phiên (áo trắng bên trái), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đến tận nhà nữ sinh Hồ Hoàng Anh để xin lỗi vì để xảy ra sai sót trong vụ việc vừa qua. (Ảnh: Q.Đ)

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh này cho biết, vụ việc xảy ra đã là mất mát quá lớn của gia đình, qua đây gia đình cũng đồng cảm và chấp nhận lời xin lỗi từ phía bệnh viện.

Tuy nhiên, điều gia đình ông Hùng mong muốn nhất lúc này là phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận phải có trách nhiệm hơn nữa trong vụ việc liên quan đến cháu Hồ Hoàng Anh. Phải có thông báo chính thức bằng văn bản cho gia đình và truyền thông khi có quyết định chính thức về hủy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn đã công bố trước đó nhằm minh oan cho cháu Hồ Hoàng Anh cũng như góp phần làm sáng tỏ vụ án.

Cha mẹ nữ sinh bên di ảnh con gái Hồ Hoàng Anh. (Ảnh: Q.Đ)

Trước đó, thông tin với PV Dân Việt, ông Hồ Hoàng Hùng cho biết, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân và Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã liên hệ với ông để làm rõ liên quan đến những nội dung mà ông đã nêu tại đơn khiếu nại, làm sai lệch hồ sơ vụ án hình sự, về cái chết do tai nạn giao thông của con gái ông.

"Các cơ quan này có mời gia đình đến làm việc nhưng chưa thông báo gì thêm về kết quả điều vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến con gái tôi tử vong...", ông Hùng cho hay.

Clip Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng lãnh đạo các khoa đến viếng và xin lỗi gia đình nữ sinh lớp 12 tử vong vì tai nạn giao thông. Thực hiện: Quang Đăng

Qua xác minh của cơ quan chức năng, lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh (SN 1986, nơi thường trú: Khu phố 2, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 chạy từ hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh (SN 15/11/2004, trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85R9-1279 chạy từ phía sau lên.

Hậu quả, cháu Hồ Hoàng Anh tử vong. Ông Hoàng Văn Minh là quân nhân của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã thông báo cho Trung đoàn 937, Quân chủng Phòng không - Không quân đề nghị trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp nhận và giải quyết vụ tai nạn giao thông theo thẩm quyền.

Theo ông Hồ Hoàng Hùng (cha Hồ Hoàng Anh), sáng hôm xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên, vào lúc 7 giờ sáng, Hoàng Anh đang ở trường để làm thủ tục nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 cùng các bạn khác. Trên đường về nhà thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng này.

Rút dao truy sát khi thấy vợ và con trai đi cùng người đàn ông khác

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/8, Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, quê Tuyên Quang) bị TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm và phạt 14 năm tù về tội "Giết người" với tình tiết định khung là có tính chất côn đồ.

Theo cáo trạng, anh ta kết hôn với chị N năm 2008, có 2 con chung. Năm 2015, Thành và vợ ly thân do mâu thuẫn nên bị cáo sống lang thang còn chị N thuê trọ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Năm 2017, chị N có tình cảm với người đàn ông khác và bị Thành phát hiện khi thấy họ đưa con của mình đi chữa bệnh. Bị cáo đề nghị vợ "quay lại" nhưng bị từ chối nên bực tức, nhiều lần dọa giết chị N.

Nguyễn Xuân Thành tại tòa, sáng 5/8. Ảnh: TT

Tối 4/10/2017, Thành đang đi đường, phát hiện vợ và con trai mình đang được người đàn ông lạ chở trên xe máy. Anh ta bám theo, rút dao mang trong người ra đâm về phía tình địch.

Bị bất ngờ, nạn nhân cùng chị N và con trai cùng ngã ra đường. Thành tiếp tục cầm dao đâm chém, đuổi người đàn ông lạ vào một quán cà phê.

Tại đây, nạn nhân chống trả, giằng lại con dao nên buộc Thành bỏ đi. Anh được chị N và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bị tổn hại 38% sức khỏe.

Phần mình, Thành bỏ trốn, bị bắt ngày 17/12/2021 theo lệnh truy nã. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên nên được tòa án áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo.

Xe chờ sang tên, mua biển giả “ngũ quý 9” gắn chạy... cho oai!

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện 1 xe ô tô gắn BKS 38A-999.99 lưu thông vào đêm 3/8 gần khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Do đầu biển số ở Hà Tĩnh chưa cấp đến đầu 9 nên biển số trên không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh



Nhận được thông tin, chiều 4/8, Công an thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Hương Khê nhanh chóng xác định được phương tiện và người điều khiển phương tiện nói trên tại địa bàn xóm 2, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê.

L.V.Q (SN 1993) cầm biển giả tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Chủ nhân chiếc xe mang biển "ngũ quý 9" giả là L.V.Q (SN 1993, ở thôn 2, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê).

Làm việc với cơ quan chức năng, L.V.Q cho biết, mua xe ô tô này tại 1 gara ở tỉnh Hải Dương vào ngày 14/7/2022, đăng ký biển kiểm soát cũ 14A-356.45.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, xe ô tô nói trên đã được Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số vào ngày 2/8/2022.

Trong thời gian chờ làm thủ tục sang tên chuyển chủ, L.V.Q đã tìm hiểu trên mạng và đặt mua biển kiểm soát 38A-999.99 qua một trang Facebook để sử dụng từ ngày 31/7/2022 đến nay.



Vào 21h30 tối 3/8, L.V.Q điều khiển chiếc xe gắn biển ngũ quý 9 giả, chở con trai của 1 người bạn xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, đến 22h45 thì di chuyển về huyện Hương Khê.

Làm việc với Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Hà Tĩnh, Q cho biết mục đích đặt BKS giả ngũ quý 9 lắp lên xe là “để chạy cho oai”. Hiện Q đã thừa nhận hành vi của bản thân là sai. Không những thế, Lữ Văn Q không có giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

Hiện Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Hà Tĩnh đã lập biên bản, xử phạt Q 16 triệu đồng. Trong đó, xử phạt lỗi gắn biển giả 5 triệu đồng; không có giấy phép lái xe 11 triệu đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.