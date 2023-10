Thư tuyệt mệnh của người bố nghi sát hại con gái 3 tháng tuổi rồi tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết các đơn vị chức năng đang giải quyết vụ án bố nghi sát hại con gái 3 tháng tuổi rồi tự tử.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa.

Theo vị lãnh đạo này, tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thư tuyệt mệnh của anh B. (41 tuổi) để lại hiện trường. Nội dung bức thư thể hiện người đàn ông này đang nợ nần, bế tắc cuộc sống nên muốn con gái đi theo mình, không làm gánh nặng cho vợ.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cũng cho biết thêm, từ lá thư và các chứng cứ tìm thấy ở hiện trường, cảnh sát xác định anh B. đã sát hại con gái sau đó tự tử.



Trước đó, khoảng 7h ngày 3/10, vợ của anh B. (SN 1982, trú xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đi chợ về phát hiện chồng và con gái 3 tháng tuổi đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ đã báo cáo Công an tỉnh Thái Bình đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, hiện trường, bước đầu xác định anh B. và con gái tử vong do thắt cổ bằng sợi dây được tìm thấy ở hiện trường.

Lời khai "nữ sát thủ" sát hại dã man cô gái trẻ ở chợ đầu mối nông sản

Ngày 4/10, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) cùng hồ sơ cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án "Giết người".



Nạn nhân được xác định là chị H.T.T.T (SN 1996, quê Bến Lức, Long An). Liên quan đến vụ án, công an cũng đang tạm giữ chồng Dung vì không tố giác tội phạm.

Camera ghi lại thời điểm Dung nói chuyện với chị T.

Gia đình chị T đã bác bỏ thông tin cả hai nợ nần nhau và khẳng định Dung cũng không nợ tiền rau củ quả của chị T. Chiếc xe tay ga mà camera ghi lại khi Dung rời đi cũng là xe của Dung chứ không phải xe máy của chị T như thông tin trên báo chí và mạng xã hội đăng tải.

Tại cơ quan điều tra, Dung khai thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị T tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức. Trong quá trình mua bán rau củ, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Dung đã lên kế hoạch giết chị T.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 30/9, Dung thủ sẵn dao rồi đến sạp của chị T rồi chở chị này ra bãi xe để "trao đổi việc mua bán".



Dung điều khiển xe tay ga đến sạp rồi kêu chị T chở Dung đi vì tay bị đau. Tại khu vực bãi xe chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Dung và chị T đứng nói chuyện.

Thấy không ổn nên chị T định lên xe chở Dung về lại sạp thì bất ngờ từ phía sau Dung lao đến kẹp cổ rồi dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị T khiến chị gục tại chỗ.

Sau đó, Dung kéo nạn nhân vào bên trong, ngồi lên người chị T rồi lấy vòng vàng, nữ trang và giỏ xách chị T đang mang theo. Tổng tài sản mà Dung lấy của chị T là khoảng 2 lượng vàng, 1 ít tiền mặt rồi lên xe về nhà.

Về đến nhà, người Dung dính đầy máu và bùn sình nên đã tranh thủ vào nhà tắm, tắm gội. Chồng Dung biết Dung dùng dao tấn công người khác nhưng không báo công an mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt.

Riêng về phần nạn nhân, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến 13h cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Theo kết luận giám định pháp y, chị T bị đâm hàng chục nhát dao tập trung vùng đầu, mặt.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ ngân hàng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/10, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra bắt tạm giam đối với Ngô Đình Quốc - cán bộ tín dụng một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Ngô Đình Quốc - cán bộ tín dụng một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: V.K.S.

Theo hồ sơ vụ án, từ hoạt động kinh doanh bất động sản và làm thủ tục vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở Huế, anh N.S.Đ (trú tại phường An Cựu, TP.Huế) có mối quan hệ thân thiết với Ngô Đình Quốc - cán bộ tín dụng chi nhánh ngân hàng này.

Quá trình quen biết, khi có giao dịch về buôn bán đất đai, anh N.S.Đ thường dẫn Quốc đi cùng để nhờ Quốc đứng tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thuận tiện cho việc giao dịch và mua bán. Sau khi giao dịch thành công, anh N.S.Đ thường cho Quốc tiền.

Cuối tháng 9/2022, Quốc đặt vấn đề với anh N.S.Đ để hỏi vay số tiền 5 tỷ đồng, anh N.S.Đ trả lời không có tiền. Quốc cho biết đối tượng này có người chị tên là N.T.N.B hiện nay có nhà, xưởng may tại Đồng Nai, đang thế chấp tại ngân hàng, đến thời kỳ trả nợ nhưng không có tiền trả.

Quốc đề nghị anh N.S.Đ thế chấp căn nhà tại đường Đội Cung (phường Phú Hội, TP.Huế) rồi lấy số tiền 5 tỷ đồng cho Quốc mượn để trả tiền cho chị B. Khi có tiền, Quốc sẽ đem tiền vào Đồng Nai lấy sổ đỏ căn nhà ra, đồng thời sẽ phân lô xưởng may thành các thửa đất nhỏ để đem bán. Tin tưởng Quốc, anh N.S.Đ đồng ý thế chấp thửa đất để cho Quốc mượn số tiền trên.

Sau khi ký hợp đồng tín dụng để thế chấp thửa đất tại ngân hàng và công chứng hợp đồng, ngân hàng giải ngân số tiền 4.990 triệu đồng vào tài khoản của N.T.B.Đ, là vợ của Quốc.

Khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản, theo yêu cầu của Quốc, chị N.T.B.Đ đã chuyển số tiền 4 tỷ đồng, anh N.S.Đ chuyển số tiền 790 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Quốc.

Nhận được tiền, Quốc đã không chuyển tiền cho chị N.T.N.B như lời hứa ban đầu với với anh N.S.Đ mà sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Gã xe ôm hiếp dâm cô gái rồi cướp tài sản lúc rạng sáng lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/10, TAND TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, trước đó đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Kỵ (SN 1979, quê Khánh Hòa) 6 năm 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm và cướp tài sản".



Theo cáo trạng, Kỵ là tài xế xe ôm truyền thống, không có chỗ ở ổn định. Rạng sáng 14/2, Kỵ có mặt tại khu vực cầu Ông Bố, phường Bình Hòa, TP.Thuận An để đón khách.

Nguyễn Tấn Kỵ thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC

Lúc này, chị Đ.T.H vừa xuống xe khách và đặt xe ôm công nghệ chở về phòng trọ ở phường Dĩ An, TP.Dĩ An thì tài xế xe ôm công nghệ gọi điện thoại yêu cầu chị H qua đường để đến đón.

Khi qua đường, chị H nhìn thấy Kỵ. Kỵ liền nói: "Anh đợi em lâu lắm rồi!". Thấy Kỵ mặc áo xe ôm công nghệ, chị H lên xe máy và được Kỵ chở đi.

Đi một đoạn, chị H nhận ra mình đi nhầm xe thì Kỵ trấn an: "Hủy đặt Grab đi, vì tụi anh xài chung app, nếu không hủy thì sẽ bị trừ tiền điện thoại". Tưởng thật, chị H hủy cuốc xe đã đặt để Kỵ tiếp tục chở. Sau đó, Kỵ chở chị H đi lòng vòng trong KCN Sóng Thần 2 (TP.Dĩ An).

Nguyễn Tấn Kỵ bị trinh sát phát hiện bắt giữ. Ảnh: CACC

Đến 3h20 cùng ngày, Kỵ dừng xe trên đường 26, thuộc KCN Sóng Thần 2 và khống chế chị H để cướp 1 điện thoại, 1 nhẫn vàng và 1,7 triệu đồng. Sau đó, Kỵ tiếp tục dùng vũ lực ép chị H giao cấu trái ý muốn.

Tuy nhiên, chị H chống cự quyết liệt thoát được và đón xe về phòng trọ, sau đó đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP.Dĩ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Từ những thông tin, tài liệu ban đầu, Ban chuyên án đã đưa ra những nhận định, đánh giá về đối tượng gây án, tiến hành khoanh vùng, xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến 22h20 ngày 16/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng đang di chuyển trên đường quốc lộ 13, hướng về địa bàn TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương nên tổ chức vây bắt.

Khi đối tượng đến khu vực chợ Vĩnh Phú thuộc địa bàn TP.Thuận An, lực lượng trinh sát bất ngờ áp sát, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, với tài liệu, chứng cứ chặt chẽ, đối tượng Nguyễn Tấn Kỵ đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cặp vợ chồng trốn truy nã 24 năm vừa bị bắt giữ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/10, Công an tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mai (66 tuổi) và Phan Thị Thủy (65 tuổi, vợ ông Mai) cùng ngụ ấp 3, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, Long An.

Hai đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hai tội danh khác nhau.

Đối tượng Nguyễn Văn Mai (66 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) trốn truy nã 24 năm vừa bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Năm 1999, TAND tỉnh Long An xét xử vụ án hình sự tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mai 13 năm tù, bị cáo Phan Thị Thủy 6 năm tù về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Phan Thị Thủy (65 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) trốn truy nã 24 năm vừa bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Thời gian chờ ngày chấp hành bản án đã tuyên, vợ chồng Mai bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy nã toàn quốc, nhưng suốt thời gian dài vẫn chưa xác định nơi cư trú của hai đối tượng.

Công an tỉnh Long An tiếp tục xác minh một số tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp nhưng vẫn không truy tìm được nơi lẩn trốn vợ chồng này.

Từ nhân dạng, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an phường Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp cận bắt ông Mai và bà Thủy khi cả hai đang hành nghề bán vé số khu vực phường Long Bình, nơi ở trọ cũng trên địa bàn TP.Biên Hòa.

"Năm đầu bỏ trốn, vợ chồng theo các tàu đánh cá trên biển. Sau này lớn tuổi nên đi bán vé số ở Bình Dương, Đồng Nai để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng", ông Mai khai với công an.