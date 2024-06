Nhóm đối tượng vô cớ gây gổ, tấn công người đi đường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/6, Công an huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã triệu tập và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn của một nhóm đối tượng.

Công an huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) đang kiểm tra tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 29/5, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh, thiếu niên ở huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), Quách Công Sơn (sinh năm 2007, ở xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã rủ theo 8 thanh, thiếu niên ở huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) và huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) đi trên 5 xe máy, mang theo 1 con dao, 2 tuýp sắt tìm nhóm trên để trả thù.

Do không gặp được nhóm trên nên Quách Công Sơn và nhóm bạn đã điều khiển xe máy dọc theo tuyến đường trục của huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) gây gổ đánh nhau.



Khi đến khu vực đường tránh ĐT477, thị trấn Me, huyện Gia Viễn thì gặp anh Đ.A.T và Đ.D.Q điều khiển xe máy đi cùng chiều. Mặc dù giữa 2 bên không có mâu thuẫn gì, nhưng 3 đối tượng trong nhóm Sơn vẫn nhảy xuống xe tấn công anh T và anh Q.

Hậu quả khiến anh T bị thương phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn.

Theo lời khai của nhóm Sơn, trước khi đánh anh T và anh Q, nhóm cũng đã dùng tuýp sắt vụt vào xe máy của người đi đường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố trong vụ lừa đảo tại ngân hàng SCB

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số: 13/QĐ-CSKT-P2 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174); "Rửa tiền" (Điều 324) và "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" (Điều 189).

Dù đã bị tuyên tử hình, bà Trương Mỹ Lan vẫn tiếp tục bị điều tra, xử lý về vi phạm khác.

Trước đó, trong một buổi họp báo của Bộ Công an, phía điều tra thông tin, kết quả điều tra xác định từ năm 2018 - 2020, nhóm người liên quan Vạn Thịnh Phát cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.

Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số bị can khác đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Do số lượng bị hại rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan là người vừa bị TAND TP.HCM tuyên án tổng hợp tử hình về các hành vi đưa hối lộ, tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Bà Lan đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án này nên án chưa có hiệu lực.

Trong bản án ban hành ngày 11/4, TAND TP.HCM giao và kiến nghị C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ một số dấu hiệu tội phạm liên quan bà Trương Mỹ Lan.

Đầu tiên, tòa án tuyên tiếp tục kê biên 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai); giao cho C03 để điều tra, xử lý hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho Trương Mỹ Lan.

Tương tự, có 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cũng bị tuyên tiếp tục kê biên để giao C03 điều tra, giải quyết trong giai đoạn 2 vụ án. Tổng diện tích của khu đất này khoảng 1ha, thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiểng.

Tòa án cũng đề nghị C03 tiếp tục điều tra, làm rõ việc Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua Công ty Vivaland để mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland. Từ đó, có căn cứ thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland PTE.LTD (trụ sở chính tại Singapore) để Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả vụ án.

Được biết, bà Lan đã dùng 147 triệu USD để thông qua Công ty Vivaland, mua cổ phần của Công ty Amaland. Còn Amaland lại sở hữu 100% cổ phần tại Công ty Việt Sinh – chủ đầu tư Khu đô thị và tái định cư Sinh Việt (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Nội dung khác trong án sơ thẩm, tòa kiến nghị điều tra, làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu USD liên quan Trương Mỹ Lan để có cơ sở thu hồi, khắc phục hậu quả đồng thời làm rõ các sai phạm nếu có rồi xử lý theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng cần làm rõ các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án mà Trương Mỹ Lan (hoặc người của bà Lan) hợp tác, giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch. Việc này giúp xác định tài sản và vi phạm nếu có của các tổ chức, cá nhân liên quan rồi xem xét, thu hồi khi giải quyết giai đoạn 2 vụ án.

Mới đây, trong cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khi điểm lại những kết quả nổi bật, Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB đã được xét xử sơ thẩm (do TAND TP.HCM xét xử). Mức án dành cho các bị cáo rất nghiêm khắc, cũng rất nhân văn, trong đó, lần đầu tiên tuyên phạt tử hình đối với 1 bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội "tham ô tài sản" (bà Trương Mỹ Lan).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, trong đó có vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Đã xác định đối tượng liên quan đến clip cô gái bị ép xuống đường, kêu cứu giữa đêm ở Bình Thuận

Trao đổi với Dân Việt, một người có trách nhiệm trong một cơ quan tố tụng huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cho biết, chiều 5/6, sau khi làm việc với các cơ quan chức năng liên quan, bước đầu đối tượng này đã thừa nhận những việc mình gây ra cho cô gái trong đoạn clip camera nhà dân đã ghi lại ở xã Hàm Thắng.

Bước đầu, các cơ quan chức năng nhận định, hành vi của đối tượng này có có dấu hiệu của tội hiếp dâm. Tuy nhiên, cả hai (cô gái và người nam gây ra sự việc) đều dưới 18 tuổi nên việc có khởi tố bắt giam hay không còn phải cân nhắc, tính toán...

Hiện trường nơi cô gái bị nạn... Ảnh: D.P.

Clip ghi lại cảnh cô gái lúc bị nạn. Nguồn: NDCC

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 4/6, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip vụ cô gái bị 1 người nam xô xe, giằng co đè xuống vào đêm khuya.

Clip camera ghi lại cảnh cô gái đi làm về khuya bị 1 người đàn ông xô ngã xe và có hành động xấu ở đoạn đường vắng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận lan truyền trên mạng xã hội và khiến người xem phẫn nộ.



Theo camera ghi lại cảnh cô gái đi xe máy trên đường đi làm về lúc đêm khuya, khi đến đoạn đường vắng thì bị một người nam đi xe máy áp sát, xô ngã xe.

Khi cô gái bỏ chạy thì bị kéo lại đè xuống nền đường, sau đó kéo vào bãi đất trống ven đường, giằng co đè xuống nền đất, khoảng 3 phút sau thấy có xe máy chạy đến thì người nam lên xe bỏ chạy.

Ghi nhận của phóng viên, theo hình ảnh camera quay lại thì vị trí xảy ra vụ việc trên đường bê tông, cách Quốc lộ 1 khoảng 100m.



Cũng theo âm thanh trong clip camera, cô gái vừa khóc vừa cho rằng người nam kia có hành động với ý đồ hiếp dâm mình chứ không phải cướp.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã trình báo Công an xã Hàm Thắng. Lực lượng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Phú Thọ phá vụ án làm giả báo cáo môi trường lớn nhất nước, bắt một loạt cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp

Ngày 5/6, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nông Đức Di (SN 1974) là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về hành vi "Giả mạo trong công tác".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Đức Di - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về việc kiên quyết đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các công ty hoạt động tư vấn về môi trường ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 2/5-4/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Giả mạo trong công tác", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: CA Phú Thọ

Cụ thể các bị can gồm: Nguyễn Thị Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH TQB Phú Thọ; Bùi Trung Quân - Giám đốc Công ty TNHH Môi trường SETECH (Hà Nội); Đinh Thị Diệu Linh - nhân viên Công ty CP EJC chi nhánh Phú Thọ; Đỗ Trung Đức - Giám đốc và Nguyễn Văn Tản - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Minh môi trường và xây dựng (Hà Nội); Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH G&T Phú Thọ; Nguyễn Trần Mạnh - Giám đốc Công ty CP dịch vụ và phát triển Trường Thành (Hà Nội).

Ngoài ra còn có các bị can Ngô Thị Mai - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ); Triệu Quý Hợi - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn).

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng để thu thập các tài liệu chứng cứ có liên quan. Ảnh: CA Phú Thọ

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các công ty hoạt động tư vấn về môi trường không có máy móc, thiết bị, không có nhân lực chuyên môn về tư vấn môi trường. Tuy nhiên, các công ty này vẫn thực hiện hoạt động tư vấn, lập hàng trăm báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án trên địa bàn cả nước, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin thêm, đây là lần đầu tiên trên toàn quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố, xử lý các đối tượng về hành vi làm giả báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc lập giả báo cáo đánh giá tác động môi trường diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều tỉnh thành, có sự tiếp tay, móc nối, tạo điều kiện của cơ quan quản lý Nhà nước.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan. CAT

Theo đại tá Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ: Hành vi của các đối tượng nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến đánh giá không đúng tác động đối với môi trường khi dự án đi vào hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, suy giảm sức khoẻ, thể trạng con người.

"Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, điều tra, khởi tố các vụ án nêu trên là hồi chuông cảnh tỉnh đối với hoạt động thẩm định, phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe và đời sống của người dân", đại tá Tuấn nhấn mạnh.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Xô xát nhau bên ngoài quán karaoke, một thanh niên bị đâm tử vong

Sáng 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an TP.Tân An tiến hành điều tra truy xét vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường 7, có một nam thanh niên bị đâm tử vong. Hiện, công an đã xác định danh tính nhóm đối tượng gây án đang bỏ trốn.

Nạn nhân Nguyễn Hoàng Trọng (38 tuổi, ngụ TP.Tân An) bị đâm trọng thương và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh: Thiên Long

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 4/6, anh Nguyễn Hoàng Trọng (38 tuổi, ngụ TP.Tân An) cùng nhóm bạn đang hát karaoke ở khu vực phường 7, TP.Tân An. Sau đó, có điện thoại, anh Trọng mở cửa đi ra ngoài để nói chuyện với bạn.

Cùng lúc, một nhóm thanh niên (chưa rõ các đối tượng) cũng đi vào gần quán karaoke gặp anh Trọng. Hai bên đã trao đổi chuyện cá nhân.

Hơn 5 phút sau, nhóm thanh niên bất ngờ lao vào tấn công anh Trọng. Hoảng sợ, anh Trọng chạy ngược trở vào quán karaoke gọi bạn ra đánh trả.

Trong lúc xô xát, nạn nhân Trọng bị nhóm thanh niên đâm trọng thương và tử vong sau đó. Sau khi đâm anh Trọng, nhóm đối tượng cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường.