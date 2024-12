TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt 2 anh em giết người; 2 cựu Cục trưởng kháng cáo vụ đại án đăng kiểm

Bắt 2 anh em giết người, lẩn trốn trong rừng sâu

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Viện KSND tỉnh và Công an huyện Kông Chro, Ia Pa tiến hành thực nghiệm hiện trường để điều tra Đinh Văn Ten (SN 1996), Đinh Toc (SN 2003, cùng trú ở làng Tkắt, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro) về hành vi giết người.

Hai đối tượng Đinh Toc, Đinh Văn Ten. Nguồn: CAND

Từ năm 2021, Ten và Toc cùng một số người dân làng Tkắt, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro đến khu vực tiểu khu 1184, lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (thuộc xã Chư Mố, huyện Ia Pa) làm lán trại cách nhau khoảng 5m, rồi thường xuyên ở lại tại đây đi bẫy chim.

Chòi rẫy của gia đình Ten ở bên bờ suối rừng phòng hộ Chư Mố. Khoảng 11h ngày 8/10/2024, vợ chồng Ten cùng 4 người con đang ăn trưa thì thấy Đinh Thuêm (SN 2009 - sống lang thang) đi ngang qua lán trại nên gọi Thuêm vào ăn cơm, uống rượu. Đến 14h cùng ngày, thấy vợ chồng em trai là Đinh Toc đi cùng 6 người khác ngang qua lán trại nhà mình, Ten bèn gọi vào “nhập cuộc”.

Đến khoảng 15h, họ uống tổng cộng khoảng 6 lít rượu. Khi đã say, Ten nhớ lại hành vi của Thuêm là có lần dùng súng tự chế bắn vào lán trại của gia đình Ten. Ten liền răn đe nhưng Thuêm không trả lời. Bực tức, Ten sử dụng dao tự chế chém Thuêm nhiều nhát.

Mọi người trong cuộc nhậu thấy vậy liền bỏ chạy. Thấy anh trai mất kiểm soát, không những không can ngăn mà Toc còn lấy cây gậy gỗ đánh nhiều nhát khiến Đinh Thuêm tử vong rồi đưa thi thể nạn nhân xuống suối và dùng đá đè lên, sau đó bỏ trốn vào khu vực rừng sâu.

Thực nghiệm hiện trường vụ án mạng. Nguồn: CAND

Hơn 20 ngày sau khi nạn nhân bị sát hại, một người trong nhóm nhậu hôm đó đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Ngày 30/10, Công an huyện Ia Pa đến hiện trường, tìm kiếm và đưa thi thể Đinh Thuêm lên bờ để khám nghiệm, điều tra.

Đến ngày 13/12, qua điều tra, xác định Đinh Văn Ten, Đinh Toc là thủ phạm gây án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã hai đối tượng tội “Giết người”.

Tối 15/12, một người dân phát hiện Ten và Toc xuất hiện tại làng Tnang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro nên đã báo ngay cho Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kông Chro và Công an huyện Ia Pa, đồng thời huy động nhiều người khác trong làng tham gia truy bắt. Đến 20h cùng ngày, lực lượng công an và quần chúng nhân dân bố trí lực lượng, bao vây, bắt giữ được Đinh Văn Ten và Đinh Toc.

Tại cơ quan công an, Toc và Ten đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại Đinh Thuêm.

Hai cựu Cục trưởng cùng 142 bị cáo kháng cáo vụ đại án đăng kiểm

Ngày 16/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định đưa vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng ra xét xử phúc thẩm đối với 144 bị cáo. Phiên tòa được tổ chức do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt từ các bị cáo và kháng nghị của VKSND TP.HCM.

Vụ án sẽ được xét xử vào ngày 6/1/2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM, đồng thời kết hợp với điểm cầu tại Trại tạm giam T30 Công an TP.HCM (huyện Củ Chi, TP.HCM). Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Hoàng Thanh Dũng làm chủ tọa và dự kiến kéo dài đến hết ngày 17/1/2025.

Bị cáo Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Xuân Huy.

Trước đó, vào tháng 8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 254 bị cáo liên quan đến vụ án. Cụ thể, ông Trần Kỳ Hình (Cục trưởng từ tháng 1/2014 đến tháng 7/2021) bị tuyên 19 năm tù về tội Nhận hối lộ và 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng cộng 25 năm tù.

Đặng Việt Hà (Cục trưởng từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2022) bị tuyên 19 năm tù về tội Nhận hối lộ. Các bị cáo khác như ông Nguyễn Vũ Hải (cựu Phó Cục trưởng) bị phạt 4 năm tù và ông Trần Anh Quân (cựu Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới) bị phạt 14 năm tù.

Nhiều bị cáo khác bị tuyên phạt từ 1 năm tù (cho hưởng án treo) đến 30 năm tù.

Sau phán quyết sơ thẩm, ông Hình, ông Hà cùng hơn 100 đồng phạm đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đồng thời, VKSND TP.HCM cũng kháng nghị, cho rằng mức án của 18 bị cáo trong vụ án là chưa đủ nghiêm khắc và đề nghị tăng hình phạt.

Bị cáo Trần Kỳ Hình. Ảnh: Xuân Huy.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ để tham nhũng, gây ra tác động xấu đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới và phương tiện thủy nội địa, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với ngành đăng kiểm. Hành vi của các bị cáo còn gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người khi các phương tiện đăng kiểm không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp phép tham gia giao thông, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Cụ thể, ông Đặng Việt Hà bị truy tố vì đã nhận hơn 40,2 tỷ đồng từ các trung tâm đăng kiểm. Ông Trần Kỳ Hình bị xác định đã nhận hối lộ hơn 7 tỷ đồng và duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện. Hội đồng xét xử đã quyết định tịch thu, sung quỹ Nhà nước hơn 86 tỷ đồng và 99.000USD từ các bị cáo và những người có liên quan để khắc phục hậu quả.

"Phi công trẻ" dọa tung clip nhạy cảm, cưỡng đoạt tiền của người tình lớn tuổi

Chiều tối 16/12, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nhân Phát (SN 1991, trú TP.Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội danh "Cưỡng đoạt tài sản".

Đối tượng Trần Nhân Phát bị bắt quả tang cùng số tiền cưỡng đoạt của nạn nhân. Nguồn: CAND

Theo điều tra ban đầu, cách đây 6 tháng, qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Phát kết bạn làm quen với bà N. - một phụ nữ lớn tuổi ở khu vực Nam Trung Bộ.

Trong những lần hẹn hò mặn nồng, Trần Nhân Phát dụ dỗ ghi lại video clip "tình cảm" giữa hai người để "làm kỷ niệm" rồi lưu giữ trong điện thoại cá nhân.

Đến tháng 8/2024, thấy "tình trẻ" mượn của mình hàng trăm triệu đồng nhưng không có ý định trả, người phụ nữ tỏ ý muốn chấm dứt mối quan hệ thì Phát liền trở mặt nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa, buộc nạn nhân phải đưa cho đối tượng đủ 1 tỷ đồng. Nếu không, đối tượng Phát sẽ chặn đường đốt xe, đốt nhà, gửi clip "tình cảm" cho chồng và người thân của nạn nhân trước khi tung toàn bộ hình ảnh nóng lên mạng xã hội.

Bức xúc và hoảng sợ, bà N. phải vay mượn của nhiều người nhưng vẫn không góp đủ số tiền theo yêu cầu thì được kẻ tống tiền đồng ý lấy trước 485 triệu đồng, còn lại 515 triệu đồng khi nào xoay đủ phải đưa tiếp.

Theo yêu cầu, trưa ngày 30/11/2024, bà N. bắt xe khách đến quán cà phê T.N ở khu phố Trần Phú, phường 7, TP.Tuy Hòa giao nộp 485 triệu đồng cho kẻ tống tiền. Tại đây, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã bắt quả tang Phát đang nhận tiền.

Bắt Chủ tịch phường ở Bắc Giang vì nhận hối lộ 60 triệu đồng tại phòng làm việc

Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam bị can Đỗ Văn Luận (SN 1982, Chủ tịch UBND phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội Nhận hối lộ.

Theo cảnh sát, từ năm 2014 đến năm 2017, Công ty do ông Nguyễn Văn Sen làm Giám đốc đã thi công nhiều công trình tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh, thị xã Việt Yên). Sau khi thi công xong công trình, từ năm 2015 đến năm 2017, Công ty này đã bàn giao công trình cho UBND phường Nếnh nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhưng UBND phường chưa chi trả tiền thi công cho công ty.

Bị can Đỗ Văn Luận, Chủ tịch UBND phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 11/2024, ông Sen đã nhiều lần gửi đơn đến UBND phường Nếnh đề nghị thanh toán tiền công xây dựng. Tháng 9/2024, Đỗ Văn Luận đã chỉ đạo Kế toán của UBND phường rà soát, kiểm tra hồ sơ thanh toán của các công trình do công ty thi công và phát hiện có 2 hồ sơ đủ điều kiện để thanh toán với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Sau đó, Luận liên hệ với ông Sen và yêu cầu trích 10% tổng số tiền thanh toán (khoảng 60 triệu đồng) thì mới được ký xác nhận.

Chiều 6/12, tại phòng làm việc của Luận, cảnh sát bắt giữ người đàn ông này khi đang nhận số tiền 60 triệu đồng từ ông Sen.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Luận thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Khởi tố 6 bị can đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Ngày 16/12, thông tin từ Công an huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống vào ngày 5/10/2024.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện này cũng có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc A (SN 2007), Nguyễn Thị G (SN 2007), Hoàng Thị Huyền Tr (SN 2007), Nguyễn Thị A (SN 2008), Lê Phương D (SN 2008) và Vũ Lê Tr (SN 2007), đều ở huyện Nông Cống, về hành vi cố ý gây thương tích.

Cháu L.V.G.N. bị "đánh hội đồng" tại thời điểm giám định là 23%.

Trước đó, ngày 4/10/2024, một nữ sinh lớp 10A6, Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống trong lúc đi học về thì thấy một nữ sinh lớp 10A5 đi sau mình nói chuyện, cười đùa với một bạn khác. Nữ sinh lớp 10A6 nghĩ rằng, bạn đang nói xấu mình nên dẫn đến cãi nhau.

Đến chiều 5/10, lúc tan học, hai nữ sinh này tiếp tục cãi cọ, xích mích. Sau đó, bảo vệ nhà trường giải tán và học sinh ra về hết. Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, những học sinh trên tiếp tục cãi vã dẫn tới đánh nhau.

Hậu quả là một nữ sinh lớp 11 (khi vào can nhóm bạn đánh nhau) đã bị "đánh hội đồng" và bị thương nặng, phải chuyển đi Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa, điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, Trường THPT Nông Cống 2 đã quyết định đình chỉ học đối với 3 học sinh trực tiếp tham gia đánh bạn.

Căn cứ bản kết luận giám định số 7977 (ngày 22/11/2024) của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đối với tổn thương cơ thể trong vụ việc "cố ý gây thương tích", xảy ra ngày 5/10/2024 tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của cháu L.V.G.N. tại thời điểm giám định là 23%.