CEO Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

CEO Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam. Ảnh: CACC

Sáng 10/11, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Viện KSND TP.HCM tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với CEO Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) từ ngày 4/11.

CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3. Hôm 24/10, gia đình CEO Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi VKSND TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị được đặt tiền bảo đảm để bị can được tại ngoại chữa bệnh.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, hồi tháng 3, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với CEO Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi).

Một phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam Z30D ở Bình Thuận

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 10/11, Trại giam Thủ Đức (Z30D, Bộ Công an - đóng trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đã phát đi lệnh truy nã phạm nhân Đinh Viết Dũng (SN 1965, đang thụ án tù 15 năm) vừa bỏ trốn khỏi trại giam này.

Phạm nhân Đinh Viết Dũng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức, trước đó lợi dụng lúc đi lao động, phạm nhân Đinh Viết Dũng xin đi vệ sinh và bỏ trốn vào rừng.

Khi bỏ trốn, phạm nhân Dũng mặc quần dài màu xám, áo dài tay màu xanh đen có nón trùm đầu, mang giày bata trắng, tay cầm rựa và bình nước Coca - Cola màu trắng…

Đinh Viết Dũng cao khoảng 1,75m, sóng mũi khum, có nốt ruồi dưới đuôi mày phải.

Ai bắt gặp xin liên hệ đại tá Lê Bá Thụy, số ĐT 09088 06353 và Phó giám thị Nguyễn Xuân Đạt, số ĐT 0985768111.

Trước đó, vào tháng 4/2021, đối tượng Đinh Viết Dũng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chồng hờ đâm chết vợ ở Bình Thuận ra đầu thú tại Cần Thơ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 10/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang làm việc với Nguyễn Hữu Nghị (27 tuổi, quê quán TP.Cần Thơ), nghi can dùng dao đâm chết vợ ở Bình Thuận rồi trốn vào Cần Thơ.

Hiện Công an Bình Thuận đang thực hiện thủ tục di lý Nghị về Bình Thuận để tiếp tục điều tra.

Theo Công an Bình Thuận, khoảng 14 giờ 30 chiều 10/11, Nguyễn Hữu Nghị đã đến trụ sở Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ trình diện. Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Nghị đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại vợ hờ của mình.

Nghi can Nguyễn Hữu Nghị lúc ra trình diện ở Cần Thơ. Ảnh PC02

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 10/11, nguồn tin từ Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đang truy bắt gã chồng hờ đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Công an huyện Tuy Phong, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h ngày 9/11 tại khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong và nạn nhân là chị V.T.B (SN 1999).

Theo công an, bước đầu các cơ quan chức năng nhận định chị B. đã bị gã chồng hờ là N.H.N (SN 1995) dùng hung khí đâm gần 10 nhát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng nên chị B. đã tử vong.

Ngay khi phát hiện mẹ bị nạn, con gái của chị B. đã gọi điện thông báo cho người thân. Sự việc sau đó trình báo các cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân và truy bắt hung thủ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CTV

Được biết, B. và N. sống với nhau như vợ chồng và đã có 2 con, một bé 7 tuổi và một bé 5 tuổi. Cách đây mấy tháng, hai người xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống nên gã chồng hờ là N. đã bỏ đi nơi khác. Những ngày gần đây, N. tìm về lại nhà nhưng 2 người lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn đến khi xảy ra vụ án mạng.

Bé trai 8 tuổi sống với mẹ và bố dượng bị bạo hành

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/11, lãnh đạo UBND phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết, địa phương đã gửi báo cáo lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận về trường hợp 1 học sinh lớp 2 bị bạo hành ngoài nhà trường.

Hình ảnh cánh tay của bé trai 8 tuổi bị bạo hành. Ảnh: CQCN cung cấp

Cụ thể, sáng 8/11, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh nhận được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm việc em Trương Gia B., sinh ngày 29/09/2014, là học sinh lớp 2A5 có nhiều vết thương trên người, tay và vùng mặt.

Qua xác minh ban đầu, cháu Trương Gia B. đang sinh sống với mẹ đẻ và bố dượng tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Theo lời B. kể lại thì những vết thương trên người cháu là do cha dượng đánh vào chiều tối 7/11/2022 tại nhà riêng. Mẹ cháu B. đã không ở với bố đẻ của cháu mà sinh sống như vợ chồng, không có hôn thú với ông T.

Người phụ nữ này không có nghề nghiệp ổn định. Ông T. cũng chỉ là lao động tự do. UBND phường Dư Hàng Kênh đã tiếp nhận đầy đủ hình ảnh và thông tin.

"Đây là vụ bảo hành trẻ quá dã man. Những vết roi đánh kéo dài trên tay, chân của cháu. Vùng mặt của bé tím bầm, phù nề. Nhìn những vết thương trên cơ thể bé mà ai xót xa, phẫn nộ" - lãnh đạo UBND phường Dư Hàng Kênh cho biết.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh, ở trường cháu B. là học sinh hiếu động. Hôm qua (9/11), mẹ cháu B. đã xin cho con nghỉ học để về quê.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 13 người bị thương: Xe giường nằm đi sai làn đường

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra ở Thừa Thiên Huế vào khuya 9/11, trưa 10/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết, 13 người bị thương ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: Q.T.

Theo đó, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ dẫn tới vụ tai nạn giao thông là do tài xế xe khách giường nằm 47F-002.86 là ông Nguyễn Hà Tấn Thiện (SN 1973, trú xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường quy định.

Qua xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định lái xe không vi phạm nồng độ cồn cũng như thời gian lái xe. Hiện cơ quan công an đang xét nghiệm về ma túy đối với tài xế theo quy định.

Xe khách giường nằm bị hư hỏng nghiêm trọng do vụ tai nạn. Ảnh: Q.T.

Như tin đã đưa, trước đó, vào lúc gần 23h ngày 9/11, tại km17+500 đoạn đường thông tạm thời của tuyến Cam Lộ - La Sơn, thuộc tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế (xã Hương Thọ, TP.Huế), tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe ô tô khách giường nằm biển số 47F-002.86 đi hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 73C-097.01 do tài xế Nguyễn Văn Hào (SN 1983, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển đi theo hướng ngược lại gây tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến 2 hành khách trên xe khách giường nằm tử vong tại chỗ gồm, anh N.V.M (SN 1973, trú huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và anh P.B.H (SN 1979, trú huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi các nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn. Ảnh: N.M.

Vụ tai nạn cũng khiến 13 người bị thương, gồm 12 hành khách trên xe giường nằm và tài xế xe tải Nguyễn Văn Hào. Hai xe ô tô đều hư hỏng rất nặng do vụ tai nạn.

Trong số 13 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế có 4 nạn nhân bị thương nặng phải phẫu thuật, 3 nạn nhân bị thương nhẹ. Đến 10h30 ngày 11/10, đã có 6 nạn nhân xuất viện…